Gelandang bintang baru Barcelona, Rodri, buka suara soal bursa transfer musim panasnya yang dramatis setelah kemenangan Spanyol di Piala Dunia. Berbicara dalam sebuah wawancara diEl Partidazo de COPE, kapten tim nasional itu mengonfirmasi bahwa Real Madrid melakukan pendekatan agresif untuk mendapatkan tanda tangannya.

Setelah memutuskan meninggalkan klub sebelumnya usai melewati periode yang sangat emosional, pemain 30 tahun itu mendapati dirinya menilai tawaran dari klub-klub terbesar Eropa.

Rodri merampungkan transfer senilai €76,5 juta ke Barcelona dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.