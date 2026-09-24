AFP
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'Mereka mengerahkan segalanya!' - Rodri mengungkap kebenaran di balik tawaran Real Madrid sebelum bergabung dengan Barcelona
Rodri mengonfirmasi Real Madrid habis-habisan sebelum transfer ke Barcelona
Gelandang bintang baru Barcelona, Rodri, buka suara soal bursa transfer musim panasnya yang dramatis setelah kemenangan Spanyol di Piala Dunia. Berbicara dalam sebuah wawancara diEl Partidazo de COPE, kapten tim nasional itu mengonfirmasi bahwa Real Madrid melakukan pendekatan agresif untuk mendapatkan tanda tangannya.
Setelah memutuskan meninggalkan klub sebelumnya usai melewati periode yang sangat emosional, pemain 30 tahun itu mendapati dirinya menilai tawaran dari klub-klub terbesar Eropa.
Rodri merampungkan transfer senilai €76,5 juta ke Barcelona dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.
- AFP
Kapten Spanyol memuji sikap Madrid selama negosiasi
Menanggapi rumor bahwa Real Madrid tidak memiliki minat yang sungguh-sungguh, Rodri meluruskan fakta terkait pendekatan Real Madrid. Ia mengonfirmasi bahwa perwakilan dari Real Madrid menunjukkan antusiasme besar, dengan mengajukan proposal level tertinggi untuk membawanya ke Santiago Bernabeu.
Gelandang itu mengapresiasi sikap teladan mereka sepanjang pembicaraan, yang membuat keputusan akhirnya menjadi jauh lebih sulit.
"Madrid menunjukkan minat sejak momen pertama," kata Rodri. "Sikap mereka sangat teladan dan proposal yang diajukan benar-benar menunjukkan keseriusan penuh untuk sang pemain. Saya berbicara dengan orang-orang di sana yang menyampaikan antusiasme dan keinginan agar saya pergi ke sana."
Kecocokan taktik dan peran kepemimpinan menentukan pilihan Barcelona
Terlepas dari upaya kuat Madrid untuk merekrutnya, Rodri menegaskan keputusannya sepenuhnya didasarkan pada gaya bermain, kecocokan taktik, dan proyek jangka panjang Barcelona. Ia merasa pemahamannya tentang permainan posisi sangat selaras dengan filosofi Barcelona dan generasi muda berbakat yang sedang muncul di sana.
Pemenang Ballon d'Or itu menambahkan bahwa membimbing skuad muda sebagai pemimpin senior sangat menarik baginya.
"Itu adalah keputusan sepakbola tentang di mana saya yakin bisa berkembang dengan paling baik," jelas Rodri. "Itu tentang bagaimana saya memandang permainan dan visi dari sebuah generasi yang akan memberi orang banyak hal untuk dibicarakan di Barca. Nol urusan sentimental, nol urusan uang, hanya sepakbola."
- AFP
Pemenang Ballon d'Or menjadi jangkar lini tengah baru Barcelona
Setelah menjalani debutnya di La Liga bersama Barcelona melawan Athletic Bilbao, Rodri tetap fokus menghadirkan kesuksesan trofi di bawah sorotan Camp Nou. Gelandang unik itu, yang menyandang gelar Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or, bertekad membangun dominasi domestik secara instan.
Barcelona melanjutkan musim mereka dengan Rodri yang memberikan ketenangan dan distribusi bola kelas elite di jantung lini tengah.
Kapten Spanyol itu ingin memimpin Barcelona melewati siklus persaingan yang ambisius.
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