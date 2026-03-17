"Mereka mencoba menggambarkan saya sebagai sosok yang kejam" - Mantan asisten pelatih timnas Spanyol mengungkapkan kebingungannya setelah dipecat oleh Luis Enrique

Dalam sebuah wawancara di acara 'El Camino de Mario' bersama mantan pemain timnas Spanyol Mario Suarez, Moreno menceritakan secara rinci momen ketika kerja samanya dengan Luis Enrique berakhir.

"Saya pergi ke rumahnya setelah kematian putrinya yang sangat disayangkan dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang telah saya sampaikan secara terbuka, akan saya penuhi," jelas Moreno, seperti dikutip Marca. "Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak lagi mengandalkan saya, bahwa dia tidak akan pernah melatih saya lagi.

"Mereka mencoba menggambarkan saya sebagai raksasa jahat, sebagai seseorang yang ingin bertahan dengan segala cara. Berbagai hal yang sangat buruk dipublikasikan, mengatakan bahwa saya tidak pergi menemuinya saat itu, padahal sebenarnya yang kami lakukan adalah menghormati segala yang dia katakan kepada kami. Secara pribadi, itu sangat sulit."