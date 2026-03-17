AFP
"Mereka mencoba menggambarkan saya sebagai sosok yang kejam" - Mantan asisten pelatih timnas Spanyol mengungkapkan kebingungannya setelah dipecat oleh Luis Enrique
Berakhirnya secara tiba-tiba sebuah kemitraan jangka panjang
Hubungan profesional antara Moreno dan Luis Enrique merupakan salah satu yang paling sukses dalam sepak bola Spanyol modern, yang mencakup masa kerja mereka di Roma, Celta Vigo, dan Barcelona. Namun, hubungan itu berakhir pada 2019 ketika Luis Enrique kembali ke bangku pelatih timnas Spanyol setelah kematian tragis putrinya. Moreno, yang sempat mengambil alih jabatan pelatih kepala untuk memastikan lolos ke Euro 2020, mendapati dirinya tidak lagi dibutuhkan.
Transisi dari asisten setia menjadi orang yang terpinggirkan terjadi secara tertutup, tetapi dengan cepat menjadi sorotan publik. Moreno mengungkapkan bahwa keputusan tersebut disampaikan secara langsung, namun tanpa tingkat kepekaan yang ia harapkan, mengingat sejarah bersama mereka.
Kegagalan komunikasi
Dalam sebuah wawancara di acara 'El Camino de Mario' bersama mantan pemain timnas Spanyol Mario Suarez, Moreno menceritakan secara rinci momen ketika kerja samanya dengan Luis Enrique berakhir.
"Saya pergi ke rumahnya setelah kematian putrinya yang sangat disayangkan dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang telah saya sampaikan secara terbuka, akan saya penuhi," jelas Moreno, seperti dikutip Marca. "Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak lagi mengandalkan saya, bahwa dia tidak akan pernah melatih saya lagi.
"Mereka mencoba menggambarkan saya sebagai raksasa jahat, sebagai seseorang yang ingin bertahan dengan segala cara. Berbagai hal yang sangat buruk dipublikasikan, mengatakan bahwa saya tidak pergi menemuinya saat itu, padahal sebenarnya yang kami lakukan adalah menghormati segala yang dia katakan kepada kami. Secara pribadi, itu sangat sulit."
Berjuang melawan narasi pengkhianatan
Konflik tersebut mencapai titik puncaknya saat konferensi pers pelantikan kembali Luis Enrique, di mana pelatih Paris Saint-Germain saat ini itu menuduh Moreno "tidak setia". Kecaman terbuka tersebut berdampak sangat buruk bagi keluarga Moreno, yang terjebak dalam pusaran badai media.
"Ibu saya menelepon saya sambil menangis, menanyakan apakah semua yang saya katakan itu benar, karena dia tidak mengerti," kenang Moreno. "Saya tahu beberapa hal, tapi saya tidak akan mengatakannya karena informasi itu saya dapatkan dari pihak ketiga, dan saya ingin menghormati hal itu. Biarkan semua orang menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Saya menyadari bahwa narasi seringkali jauh lebih kuat daripada kebenaran."
Menanggapi kontroversi yang baru-baru ini terjadi di Rusia
Wawancara tersebut juga menyinggung masa jabatan Moreno sebagai manajer klub Rusia FK Sochi, yang berakhir dengan cara yang aneh. Andrei Orlov, mantan direktur olahraga tim Rusia tersebut, menuduh pelatih asal Spanyol itu menggunakan ChatGPT untuk perencanaan, latihan, dan perekrutan pemain. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut, eksekutif itu menuduh Moreno membuat para pemainnya terjaga selama 28 jam sebelum perjalanan ke Khabarovsk, sebuah kota di bagian timur negara itu.
"Pada dasarnya, yang saya lakukan adalah mempersiapkan diri secara profesional. Berbicara dengan dokter, dengan orang-orang yang terbiasa dengan hal itu," kata Moreno. "Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah membuat para pemain bangun sedikit lebih awal selama seminggu sehingga selisih waktu tujuh jam menjadi tiga jam."
