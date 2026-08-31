'Mereka membutuhkannya!' - Paul Scholes mendesak Manchester United merekrut bek Newcastle senilai £75 juta setelah Luke Shaw kesulitan

Legenda Manchester United mendesak mantan klubnya untuk menghidupkan kembali minat mereka pada bek Newcastle United, Hall, setelah awal sulit Shaw pada kampanye baru ini. Meski meraih kemenangan 5-2 yang sarat gol atas Ipswich Town di Old Trafford, Scholes mengungkapkan kekhawatiran besar terkait stabilitas pertahanan tim Michael Carrick.

Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes blak-blakan dalam penilaiannya terhadap performa United dan kebutuhan akan darah baru. "Saya pikir United akan menerima tertinggal 1-0, melihat cara mereka bermain di babak pertama. Itu bisa saja menjadi dua atau tiga," kata Scholes.

Ia menambahkan: "Apa yang kami lihat kemarin, saya pikir itu merangkum apa yang akan Anda dapatkan dari United. Mereka bisa saja tertinggal dua atau tiga gol, tetapi juga, jika Anda melihat babak kedua, mereka sangat mematikan."