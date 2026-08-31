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'Mereka membutuhkannya!' - Paul Scholes mendesak Manchester United merekrut bek Newcastle senilai £75 juta setelah Luke Shaw kesulitan
Scholes mengidentifikasi kelemahan di lini pertahanan
Legenda Manchester United mendesak mantan klubnya untuk menghidupkan kembali minat mereka pada bek Newcastle United, Hall, setelah awal sulit Shaw pada kampanye baru ini. Meski meraih kemenangan 5-2 yang sarat gol atas Ipswich Town di Old Trafford, Scholes mengungkapkan kekhawatiran besar terkait stabilitas pertahanan tim Michael Carrick.
Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes blak-blakan dalam penilaiannya terhadap performa United dan kebutuhan akan darah baru. "Saya pikir United akan menerima tertinggal 1-0, melihat cara mereka bermain di babak pertama. Itu bisa saja menjadi dua atau tiga," kata Scholes.
Ia menambahkan: "Apa yang kami lihat kemarin, saya pikir itu merangkum apa yang akan Anda dapatkan dari United. Mereka bisa saja tertinggal dua atau tiga gol, tetapi juga, jika Anda melihat babak kedua, mereka sangat mematikan."
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Harga dari sebuah kesepakatan di saat-saat akhir
Meski Hall telah menjadi target jangka panjang tim rekrutmen di Old Trafford, Newcastle tetap teguh dengan pendiriannya terhadap pemain 21 tahun itu. Newcastle United menganggapnya sebagai salah satu pemain yang "tak tersentuh", tetapi laporan menyebut mereka bisa tergoda oleh paket finansial yang sangat besar. Menurut perkembangan terbaru, Newcastle United mungkin bersedia 'mempertimbangkan' kesepakatan di akhir bursa untuk Hall jika mereka menerima tawaran di atas £75 juta.
Scholes yakin kesulitan Shaw saat menghadapi winger Ipswich, Abdul Fatawu, harus menjadi pemicu bagi Carrick untuk menuntut lebih banyak perekrutan. "100 persen. Itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan, Anda tidak hanya membicarakan beberapa hari terakhir," kata Scholes saat ditanya apakah bala bantuan dibutuhkan. "Tahukah Anda satu hal yang mungkin membantu Michael? Shaw dilewati kemarin [melawan Ipswich] seperti yang terjadi padanya. Jadi dia mungkin akan berkata, 'Lihat, kami membutuhkannya', dan Anda berpikir Hall mungkin adalah opsi yang paling mungkin diwujudkan dari yang ada di luar sana dan tersedia."
Ferdinand membela Shaw di tengah rumor hengkang
Sementara Scholes mendorong adanya pengganti secepatnya, Rio Ferdinand mengambil pendekatan yang lebih terukur. Mantan bek itu mengakui Shaw tampil "di bawah standar" saat menghadapi Ipswich, tetapi menegaskan bahwa pemain berusia 31 tahun itu tetap menjadi salah satu pemain paling konsisten Manchester United dalam setahun terakhir.
Ferdinand menjelaskan posisinya di kanal YouTube miliknya: "Di beberapa obrolan WhatsApp saya, ada beberapa fans United yang bilang, 'Shaw, singkirkan!'... Shaw, dalam setahun terakhir, adalah salah satu pemain kami yang paling konsisten dan kalian duduk di sana sambil berkata, 'Dia seharusnya ada di sana', atau, 'Dia seharusnya berada di tempat lain'... tidak! Pergilah dan datangkan bek kiri yang benar-benar ingin kami poles seiring waktu untuk menjadi pengganti seseorang seperti Shaw. Kalian pikir kalian akan masuk ke pasar dan menemukan seseorang?"
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Manchester United menjajaki opsi alternatif
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, United dikabarkan telah melihat berbagai solusi untuk mengatasi dilema mereka di posisi bek kiri. Jika langkah untuk merekrut Hall tetap berada di luar jangkauan secara finansial, klub telah memantau beberapa nama lain di seluruh Eropa.
Laporan menyebut United telah menilai tiga target untuk mengisi peran ini, termasuk Ferdi Kadioglu dari Brighton, Ian Maatsen dari Aston Villa, dan Jorge Salinas dari Racing Santander. Kesepakatan pinjaman mungkin menjadi hasil yang paling realistis mengingat investasi besar yang sudah dilakukan di lini tengah pada awal musim panas ini.
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