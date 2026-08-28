Ikon Liverpool itu mengeluarkan peringatan keras kepada petinggi Anfield, dengan mengklaim skuad tersebut pada dasarnya masih tidak seimbang tanpa gelandang bertahan alami. Mantan kapten legendaris itu, yang baru-baru ini melihat perannya di TNT Sports diperluas sehingga menjadi sosok tetap sebagai pandit, meyakini kegagalan menggantikan Fabinho telah meninggalkan kekosongan yang bisa menggagalkan musim pertama Andoni Iraola sebagai pelatih.

Berbicara menjelang pertemuan Liverpool dengan Nottingham Forest di Premier League, Gerrard menyampaikan perasaannya dengan jelas mengenai kondisi terkini lini tengah. "Ada satu area yang sebenarnya belum benar-benar mendapat banyak perhatian, baru dalam sepekan terakhir sejak pertandingan melawan Newcastle. Saya percaya mereka membutuhkan seorang spesialis di posisi No. 6, itu pendapat saya," kata Gerrard.



