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'Mereka membutuhkan seorang spesialis' - Steven Gerrard mengidentifikasi posisi yang 'sangat dirindukan' Liverpool dan mendesak Andoni Iraola untuk memperkuatnya
Gerrard mengidentifikasi bagian yang hilang
Ikon Liverpool itu mengeluarkan peringatan keras kepada petinggi Anfield, dengan mengklaim skuad tersebut pada dasarnya masih tidak seimbang tanpa gelandang bertahan alami. Mantan kapten legendaris itu, yang baru-baru ini melihat perannya di TNT Sports diperluas sehingga menjadi sosok tetap sebagai pandit, meyakini kegagalan menggantikan Fabinho telah meninggalkan kekosongan yang bisa menggagalkan musim pertama Andoni Iraola sebagai pelatih.
Berbicara menjelang pertemuan Liverpool dengan Nottingham Forest di Premier League, Gerrard menyampaikan perasaannya dengan jelas mengenai kondisi terkini lini tengah. "Ada satu area yang sebenarnya belum benar-benar mendapat banyak perhatian, baru dalam sepekan terakhir sejak pertandingan melawan Newcastle. Saya percaya mereka membutuhkan seorang spesialis di posisi No. 6, itu pendapat saya," kata Gerrard.
- Getty
Kekhawatiran taktis setelah hasil imbang melawan Newcastle
Urgensi dalam seruan Gerrard itu berangkat dari hasil imbang 2-2 Liverpool melawan Newcastle United di St James' Park. Meski mampu menyelamatkan satu poin pada akhir laga, Liverpool kerap ditembus lewat serangan balik dan terlihat rapuh setiap kali kehilangan penguasaan bola di area tengah lapangan.
Gerrard lalu menjelaskan lebih lanjut bagaimana rekrutan baru akan menguntungkan pemain yang sudah ada, dengan mengatakan: "Saya rasa posisi itu sangat dirindukan, saya rasa mereka tidak punya spesialis di posisi itu. Itu bisa membuat [Dominik] Szoboszlai, [Ryan] Gravenberch, dan [Alexis] Mac Allister ikut membantu serangan, sekaligus membuat lini belakang yang berisi empat pemain tetap aman. Saya rasa mereka sangat kekurangan pemain di posisi itu."
Investasi versus hasil di Anfield
Tekanan pada Iraola sangat besar mengingat pengeluaran finansial masif yang disetujui di bawah pendahulunya, Arne Slot. Musim panas lalu, klub menggelontorkan sekitar £250 juta untuk merombak skuad, dengan mendatangkan nama-nama besar seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, dan Jeremie Frimpong, bersama talenta muda Giovanni Leoni.
Namun, belanja rekor itu gagal menghasilkan keberhasilan dalam upaya mempertahankan gelar Liga Primer, yang berujung pada kepergian Slot. Kini, Iraola harus menemukan cara agar kepingan-kepingan itu menyatu sambil menavigasi skuad yang telah ditinggal para pemain senior seperti Ibrahima Konate, Mohamed Salah, dan Andrew Robertson dengan status bebas transfer.
- Getty Images Sport
Kedalaman di lini pertahanan dan pertanyaan soal Jacquet
Terlepas dari kekhawatirannya soal lini tengah, Gerrard memberikan penilaian yang lebih optimistis terhadap opsi Liverpool di jantung pertahanan. Dengan beberapa wajah baru datang untuk menggantikan para pemain senior yang hengkang, kedalaman di pos bek tengah tampaknya menjadi salah satu dari sedikit area di mana skuad ini membaik dari segi jumlah semata.
Menyoroti situasi di lini belakang, Gerrard melanjutkan: "Saya pikir dari segi jumlah sekarang, mereka lebih baik daripada tahun lalu. Konate sudah pergi, kami mendoakan yang terbaik untuknya, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sekarang kami punya empat atau lima bek tengah, jadi dari segi kuantitas, saya pikir mereka aman. Saya pikir kuncinya adalah: apakah Jacquet akan cukup bagus?"
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