"Mereka membuat saya merasa seperti bagian dari tim itu" - Sergio Aguero tentang kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 dan mengapa ia yakin Lionel Messi dan kawan-kawan sudah siap untuk Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2022
Kemenangan itu merupakan momen bersejarah bagi negara tersebut dan, khususnya, bagi Lionel Messi, yang akhirnya meraih prestasi puncaknya setelah begitu lama berusaha keras bersama tim nasionalnya.
Meskipun perannya sangat penting bagi klub-klub seperti Atletico Madrid dan Manchester City serta Argentina selama sebagian besar kariernya, Aguero tidak menjadi bagian dari momen tersebut. Striker ini terpaksa pensiun setahun sebelumnya karena masalah jantung, yang berarti ia tidak menjadi bagian dari perjalanan bersejarah tim tersebut. Meskipun demikian, rekan-rekan setimnya yang sudah lama bersamanya tetap melibatkan dirinya, dengan Aguero yang terkenal mengangkat Messi ke pundaknya sebagai bagian dari perayaan setelah final berakhir dengan kemenangan Argentina.
Aguero mengatakan perasaannya tentang hari itu jauh lebih manis daripada pahit, dan ia masih menganggapnya sebagai salah satu momen terbaik yang pernah ia alami.
Apa yang dikatakan Aguero
"Itu adalah momen yang luar biasa bagi seluruh rakyat Argentina," kata Aguero kepada GOALmelalui Stake. "Sudah lama sekali kami tidak menjuarai Piala Dunia, dan gelar itu diraih setelah turnamen yang hebat serta dalam final yang menurut saya merupakan yang terbaik sepanjang masa. Leo pantas mendapatkannya, begitu pula seluruh skuad pemain dan staf pelatih. Saya merasa sangat bahagia untuknya dan untuk mereka.
"Saya tidak bisa berada di sana karena harus pensiun akibat masalah jantung, tapi mereka membuat saya merasa seolah-olah saya menjadi bagian dari itu. Bukan hanya saya, tapi begitu banyak pemain lain yang menjadi bagian dari proses yang membawa gelar di Qatar dan yang, karena berbagai keadaan, tidak bisa berada di sana.
"Hal itu menunjukkan betapa hebatnya Leo dan semua pemain yang ikut serta. Kami semua merasa diwakili oleh mereka. Melalui gaya bermain, semangat, dan identitas permainan yang khas Argentina. Bisa ikut merayakan bersama mereka, dan saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih kepada mereka karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari itu, adalah salah satu kenangan terindah yang saya miliki."
Tim 2026
Argentina siap mempertahankan gelar juara mereka musim panas ini dan diperkirakan akan menurunkan skuad yang diisi oleh banyak pemain yang sama dengan yang meraih kemenangan tiga setengah tahun lalu. Keikutsertaan Messi belum dikonfirmasi secara resmi, namun ia diperkirakan akan menjadi salah satu pemimpin tim musim panas ini.
Bagi para juara sebelumnya, selalu ada kekhawatiran tentang kehilangan regenerasi dan terlalu bergantung pada pemain senior dalam waktu yang lama, tetapi Aguero yakin manajer Lionel Scaloni telah menanganinya dengan baik. Selain pemain senior seperti Messi, Nicolas Otamendi, dan Rodrigo de Paul, tim ini memiliki pemain yang masih muda saat mengikuti Piala Dunia 2022, seperti Enzo Fernandez dan Julian Alvarez, serta wajah-wajah baru seperti Nico Paz, Franco Mastantuono, dan Giuliano Simeone di lini serang.
"Saya pikir Scaloni berusaha mempertahankan semangat tim Qatar," kata Aguero. "Meskipun beberapa pemain kunci, seperti [Angel] Di María, tidak akan lagi ada di sana, staf pelatih telah menemukan pemain lain yang dapat mengurangi dampak ketidakhadiran mereka.
"Dia mempertahankan kelompok inti, yang sangat penting. Kedatangan pemain baru, yang sangat muda namun haus akan kejayaan dan memahami arti bermain untuk Argentina, merupakan aset yang luar biasa. Mereka mungkin kurang berpengalaman, tetapi para pemain senior akan bertanggung jawab untuk menanamkan semangat itu bagi tim nasional."
Pengaruh Messi
Piala Dunia musim panas ini akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, dan Messi telah memberikan pengaruh langsung terhadap sepak bola di ketiga negara tersebut sejak kedatangannya di MLS. Pemain yang dua kali meraih gelar MVP MLS ini membantu Inter Miami menjuarai MLS Cup musim lalu, sementara pencapaian pertamanya di Amerika Utara adalah penampilan gemilang di Leagues Cup—turnamen yang juga dipenuhi tim-tim asal Meksiko.
Aguero telah menyaksikan dari jauh saat rekan setim dan temannya yang sudah lama ini melanjutkan kariernya di Amerika Serikat, dan ia yakin pengaruh Messi terhadap sepak bola Amerika akan dikenang sebagai sesuatu yang signifikan.
"Dampaknya tak terbantahkan," katanya. "Saya pikir ada sebelum dan sesudah kedatangan Leo di MLS. Inter Miami kini menjadi klub paling berharga. Dan itu belum termasuk arti pentingnya bagi para penggemar. Setiap stadion yang ia mainkan selalu penuh, dan para penggemar menikmati permainannya. Messi memberi MLS dorongan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan memantapkan posisinya di antara liga-liga besar lainnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menjelang Piala Dunia musim panas ini, semua mata tertuju pada pertandingan-pertandingan Argentina pada bulan Maret. Meskipun rencana pertandingan Finalissima melawan Spanyol dibatalkan, Messi dan tim Argentina akan menghadapi Mauritania pada hari Jumat sebelum bertanding melawan Zambia pada hari Selasa dalam dua laga persahabatan menjelang Piala Dunia.