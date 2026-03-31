"Itu adalah momen yang luar biasa bagi seluruh rakyat Argentina," kata Aguero kepada GOALmelalui Stake. "Sudah lama sekali kami tidak menjuarai Piala Dunia, dan gelar itu diraih setelah turnamen yang hebat serta dalam final yang menurut saya merupakan yang terbaik sepanjang masa. Leo pantas mendapatkannya, begitu pula seluruh skuad pemain dan staf pelatih. Saya merasa sangat bahagia untuknya dan untuk mereka.

"Saya tidak bisa berada di sana karena harus pensiun akibat masalah jantung, tapi mereka membuat saya merasa seolah-olah saya menjadi bagian dari itu. Bukan hanya saya, tapi begitu banyak pemain lain yang menjadi bagian dari proses yang membawa gelar di Qatar dan yang, karena berbagai keadaan, tidak bisa berada di sana.

"Hal itu menunjukkan betapa hebatnya Leo dan semua pemain yang ikut serta. Kami semua merasa diwakili oleh mereka. Melalui gaya bermain, semangat, dan identitas permainan yang khas Argentina. Bisa ikut merayakan bersama mereka, dan saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih kepada mereka karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari itu, adalah salah satu kenangan terindah yang saya miliki."