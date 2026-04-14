Mereka memberi "pelajaran" kepada Vincent Kompany dan FC Bayern: "Monster Eropa" itu kini menghadapi kegagalan bersejarah

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah tersebut sangat erat dikaitkan dengan FC Arsenal dalam dunia sepak bola Inggris. Hanya dalam beberapa tahun terakhir saja, klub ini beberapa kali hampir berhasil membawa gelar besar kembali ke London Utara, namun pada saat-saat terakhir mereka kehabisan tenaga dan harus membiarkan klub lain yang meraihnya.

Misalnya, pada musim 2022/23, mereka masih unggul lima poin atas Manchester City pada pekan ke-32 Liga Premier, namun dalam beberapa pekan tersisa hingga akhir musim, mereka justru berhasil membuang keunggulan tersebut dan pada akhirnya hanya finis di posisi kedua, tertinggal lima poin di belakang The Skyblues.

Setahun kemudian, The Gunners pun masih memimpin klasemen hingga beberapa pekan menjelang akhir musim dan merasa gelar juara sudah di depan mata. Kekalahan pahit 0-2 pada pekan ke-32 melawan Aston Villa menjadi titik balik dalam perebutan gelar. Sekali lagi, City-lah yang memanfaatkan kesalahan tersebut dengan dingin, tetap tenang hingga akhir, dan membawa trofi ke Manchester dengan keunggulan dua poin atas Arsenal, meskipun tim London itu meraih lima kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.