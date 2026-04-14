Ketika penggemar Inggris menggunakan istilah "Bottle Job", biasanya mereka menggunakannya untuk menggambarkan sebuah tim, seorang pemain, atau kadang-kadang juga seorang pelatih, yang dalam sebuah pertandingan atau perebutan gelar, membuang keunggulan yang dari sudut pandang lawan sebenarnya sudah tampak tak terkejar, dan pada akhirnya gagal mengubah keunggulan atau posisi awal yang menguntungkan menjadi hasil yang nyata.
Mereka memberi "pelajaran" kepada Vincent Kompany dan FC Bayern: "Monster Eropa" itu kini menghadapi kegagalan bersejarah
FC Arsenal dua kali nyaris gagal meraih gelar juara Liga Premier
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah tersebut sangat erat dikaitkan dengan FC Arsenal dalam dunia sepak bola Inggris. Hanya dalam beberapa tahun terakhir saja, klub ini beberapa kali hampir berhasil membawa gelar besar kembali ke London Utara, namun pada saat-saat terakhir mereka kehabisan tenaga dan harus membiarkan klub lain yang meraihnya.
Misalnya, pada musim 2022/23, mereka masih unggul lima poin atas Manchester City pada pekan ke-32 Liga Premier, namun dalam beberapa pekan tersisa hingga akhir musim, mereka justru berhasil membuang keunggulan tersebut dan pada akhirnya hanya finis di posisi kedua, tertinggal lima poin di belakang The Skyblues.
Setahun kemudian, The Gunners pun masih memimpin klasemen hingga beberapa pekan menjelang akhir musim dan merasa gelar juara sudah di depan mata. Kekalahan pahit 0-2 pada pekan ke-32 melawan Aston Villa menjadi titik balik dalam perebutan gelar. Sekali lagi, City-lah yang memanfaatkan kesalahan tersebut dengan dingin, tetap tenang hingga akhir, dan membawa trofi ke Manchester dengan keunggulan dua poin atas Arsenal, meskipun tim London itu meraih lima kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.
FC Arsenal, "Mimpi Buruk Eropa", setelah mengalahkan FC Bayern
Musim ini, segalanya seharusnya berbeda. Terlepas dari kekalahan tipis pada pekan ketiga melawan Liverpool FC, Arsenal mengawali musim dengan baik; setelah menang 2-0 atas West Ham United pada awal Oktober, The Gunners mengambil alih puncak klasemen Liga Premier, posisi yang tak pernah mereka lepaskan sejak saat itu. Beberapa minggu kemudian, pada 26 November, Arsenal mungkin mengalami momen terbaiknya di musim ini.
Dalam pertandingan yang intens, The Gunners berhasil mengalahkan tak lain dan tak bukan FC Bayern München yang hingga saat itu belum terkalahkan, yang sebelumnya telah melaju mulus di Bundesliga, DFB-Pokal, dan juga Liga Champions. Dan itu pun dengan skor 3-1 yang pantas dan meyakinkan. Arteta telah memberikan "pelajaran" kepada lawannya, Kompany, demikian penilaian Daily Mail. The Sun memuji "seni permainan" mereka, dan bahkan media internasional pun tak henti-hentinya kagum pada Arsenal yang baru dan sukses ini. "Kengerian Eropa" memenangkan "final yang dinanti-nantikan," tulis AS dan bersorak: "Tak ada yang bisa menandingi Arsenal ini!"
Manchester City bisa mengejar ketertinggalan dari Arsenal dalam perebutan gelar juara
Penampilan melawan Bayern yang saat itu sudah sangat kuat langsung mengukuhkan reputasi Arsenal sebagai tim terbaik di sepak bola klub Eropa. Dan status ini kembali mereka perkuat dalam beberapa pekan berikutnya. Jika kita mundur sedikit ke kalender, tepatnya pada 17 Januari, Arsenal saat itu masih menduduki peringkat pertama dengan keunggulan tujuh poin atas para pesaingnya dari Manchester dan Birmingham.
Namun, seperti setiap tahun, musim semi tiba di London Utara dan seiring dengan itu, rasa takut akan kegagalan besar, sebuah "Bottle Job" yang terulang, seolah-olah ikut bergema. Di liga utama Inggris, sejak saat itu "hanya" ada enam kemenangan dari sepuluh pertandingan dan dengan dua kekalahan, jumlah kekalahan tersebut sama banyaknya dengan yang terjadi dalam 33 pertandingan sebelumnya di semua kompetisi. Ditambah lagi dengan dua hasil imbang melawan FC Brentford dan tim papan bawah yang tertinggal jauh dari Wolverhampton, yang membuat selisih poin yang semula tampak nyaman kini menyusut menjadi enam poin. Dan ManCity masih memiliki satu pertandingan tunda.
Jika The Skyblues meraih tiga poin melawan Crystal Palace, selisih poin The Gunners hanya akan tersisa tiga poin - dan tentu saja masih ada duel langsung pada akhir pekan mendatang, yang dalam situasi ini menambah ketegangan. Hal ini sangat terasa bagi tim London tersebut pada Sabtu lalu saat kalah 1-2 dari AFC Bournemouth. Setelah penampilan yang sebagian besar tidak bertenaga dan tidak inspiratif di kandang sendiri, Emirates Stadium, para penggemar untuk pertama kalinya musim ini secara luas menanggapi penampilan para bintang mereka dengan siulan.
Apakah ketegangan mulai terasa di FC Arsenal dan di bawah kepemimpinan Mikel Arteta?
Ketegangan itu juga terlihat pada Pelatih Arteta, yang setelah peluit akhir berbunyi memberikan teguran keras yang tidak biasa kepada para pemainnya dan menuntut peningkatan performa yang signifikan untuk pertandingan-pertandingan mendatang. "Hari ini benar-benar pukulan telak. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana reaksi yang akan kita tunjukkan. (…) Kami melakukan banyak hal aneh hari ini, menurut saya. Kami jauh dari level kami," keluh pelatih asal Spanyol itu kepada TNT Sports.
Tepat sebelum kekalahan ini dalam perebutan gelar juara, Arsenal telah dengan mudah menyia-nyiakan dua peluang gelar mereka musim ini. Pada akhir Maret, tim Arteta kalah 0-2 dari Manchester City di final Piala Liga, sebelum kurang dari dua minggu kemudian tersingkir dari Piala FA yang bergengsi setelah kalah 1-2 dari Southampton FC.
Selain Liga, The Gunners kini hanya tersisa Liga Champions. Di sana, mereka setidaknya masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini dan, setelah kemenangan 1-0 di leg pertama perempat final melawan Sporting, setidaknya sudah satu kaki di babak empat besar. Namun, melawan klub ibu kota Portugal itu, Arsenal sekali lagi terlihat kurang memiliki ide permainan yang jelas. Sebaliknya, mereka justru diuntungkan oleh banyaknya peluang yang terbuang oleh tim asal Lisbon serta gol di menit-menit akhir dari pemain pengganti Kai Havertz, yang setidaknya sedikit menenangkan suasana menjelang leg kedua pada Rabu malam.
Apakah FC Arsenal bermain terlalu monoton musim ini?
Secara umum, seiring berjalannya musim, kelemahan dalam konsep permainan Arsenal yang monoton dan kurang inovatif tampaknya semakin membebani tim. Jika mereka tidak bisa mengandalkan aksi individu para pemain kelas dunia yang berlimpah dalam skuad, setidaknya tim asuhan Arteta biasanya mampu menciptakan ancaman melalui situasi bola mati berkat pertahanan yang sangat kokoh.
Berkat strategi yang dirancang dengan cerdik oleh pelatih situasi bola mati Nicolas Jover — "pria paling menyebalkan di sepak bola" — yang pada dasarnya berfokus pada menciptakan kebingungan sebanyak mungkin di kotak penalti lawan dan memanfaatkan blokir yang terarah terhadap kiper dan pemain lawan untuk menciptakan situasi keunggulan jumlah pemain, Arsenal sempat mencetak hingga 50 persen golnya dari situasi bola mati.
Namun, kini tampaknya semakin banyak tim yang telah beradaptasi dengan trik taktis ini - keunggulan Arsenal dalam situasi bola mati semakin berkurang. Melawan Bournemouth, hanya sedikit dari sepuluh tendangan sudut yang menciptakan ancaman nyata - tidak ada gol langsung yang dihasilkan, seperti halnya dalam pertandingan kandang sebelumnya melawan Everton, di mana setidaknya ada delapan upaya dari tendangan sudut.
Mikel Arteta Dikritik karena "Permainan Menakutkan" Arsenal - dan Terancam Dipecat?
Selain itu, permainan The Gunners terlalu sering kekurangan rencana alternatif, terutama saat menghadapi tim-tim yang bermain defensif. Sementara FC Bayern München atau Barcelona berusaha merebut bola dengan menekan balik tanpa ampun dan hampir tidak membiarkan lawan keluar dari wilayah mereka sendiri, atau Manchester City mengunci lawan dengan penguasaan bola yang menekan, Arsenal secara keseluruhan memiliki terlalu sedikit yang ditawarkan selain pertahanan yang terstruktur dengan baik dan berfungsi serta kekuatan yang disebutkan di atas saat bola diam.
Tidak heran jika istilah "Terrorball" sering beredar di media Inggris dalam beberapa minggu dan bulan terakhir ketika membicarakan gaya permainan London yang tidak menarik dan tidak inspiratif. "Mereka tidak memiliki keindahan apa pun," kata Alan Pardew baru-baru ini, yang pernah menjadi pelatih di pinggir lapangan dalam 318 pertandingan Liga Primer. Jika Arsenal berhasil meraih gelar, bagi mantan pemain tim nasional Paul Scholes, mereka akan menjadi juara "paling membosankan" dalam sejarah liga. Bagi rekan sejawatnya yang juga pakar, Chris Sutton, mereka adalah yang "paling jelek".
Jika pada akhirnya gelar juara Inggris pertama sejak musim "Invincibles" 03/04 tercatat dan bahkan keberhasilan besar di Liga Champions tercapai, maka kemungkinan besar hanya sedikit penggemar The Gunners yang akan menunjuk-nunjuk dan mengingatkan bahwa tim mereka tidak memainkan sepak bola menyerang yang terlalu memukau dan mendebarkan.
Di sisi lain, hal itu akan meninggalkan trauma yang sangat berat jika setelah musim yang secara hasil sangat kuat ini, mereka kembali tanpa gelar dan sekali lagi membenarkan reputasi sebagai "Bottle Job" yang nyata.
Hal ini mungkin juga akan memiliki konsekuensi serius bagi Arteta sendiri. Pasalnya, jika The Gunners benar-benar pulang dengan tangan kosong di Liga Premier dan Liga Champions, ia harus mundur menurut Mundo Deportivo. Akhir musim seperti itu benar-benar akan menjadi puncak dari "Bottle Job".
Statistik FC Arsenal pada musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Rata-rata poin per pertandingan
Gol
Liga Premier
32
21
7
4
2,19
62:24
Liga Champions
11
10
1
0
2,82
27:5
Piala FA
4
3
0
1
2,25
11:4
Piala Liga
6
5
0
1
2,50
17:12
TOTAL
53
39
8
6
2,36
117:45