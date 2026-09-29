Berbicara terus terang setelah laga yang berlangsung panas, Solomon mengecam sikap yang diambil kubu lawan sambil kembali menegaskan kebanggaan besarnya dalam mewakili tanah airnya. Membalas apa yang dianggapnya sebagai tindakan tidak hormat dari para pemain Irlandia, winger West Ham itu menegaskan: "Saya menunggu pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan menjadi pertandingan yang benar-benar berbeda.

"Mereka tidak menarik bagi saya. Kami punya negara yang sepuluh kali lebih baik dari mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Kami bangga mengenakan seragam tim dan menjadi orang Israel. Kami bangga pada negara kami dan para tentara kami."

Mengungkap gesekan mendalam yang sudah mengakar di antara kedua kubu, ia menambahkan: "Mereka bisa memainkan semua trik mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu. Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan diskors untuk beberapa pertandingan. Jelas mereka membenci kami. Kami tidak menyukai mereka."