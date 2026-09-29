AFP
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'Mereka membenci kami!' - Bintang West Ham Manor Solomon melancarkan serangan sensasional terhadap Irlandia setelah kekalahan telak Israel
Ketegangan yang membara meledak setelah kekalahan
Kekalahan telak tiga gol di Debrecen memicu kemarahan seketika dari Solomon setelah malam yang tercoreng oleh permusuhan sebelum pertandingan. Hubungan yang sudah memanas sebelumnya kian terasa ketika para pemain Irlandia melewatkan jabat tangan tradisional dan menatap rumput dengan tangan di belakang punggung saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan di dalam stadion yang kosong. Kekalahan menyakitkan di lapangan itu hanya semakin memperkeruh latar belakang yang sensitif, mendorong sang winger melancarkan kecaman pedas terhadap lawan.
- AFP
"Jelas mereka membenci kami"
Berbicara terus terang setelah laga yang berlangsung panas, Solomon mengecam sikap yang diambil kubu lawan sambil kembali menegaskan kebanggaan besarnya dalam mewakili tanah airnya. Membalas apa yang dianggapnya sebagai tindakan tidak hormat dari para pemain Irlandia, winger West Ham itu menegaskan: "Saya menunggu pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan menjadi pertandingan yang benar-benar berbeda.
"Mereka tidak menarik bagi saya. Kami punya negara yang sepuluh kali lebih baik dari mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Kami bangga mengenakan seragam tim dan menjadi orang Israel. Kami bangga pada negara kami dan para tentara kami."
Mengungkap gesekan mendalam yang sudah mengakar di antara kedua kubu, ia menambahkan: "Mereka bisa memainkan semua trik mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu. Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan diskors untuk beberapa pertandingan. Jelas mereka membenci kami. Kami tidak menyukai mereka."
Manajer memikul tanggung jawab atas kejatuhan
Sangat kontras dengan luapan emosi sang kapten, pelatih kepala Ran Ben Shimon mengambil nada penuh penyesalan dan memikul tanggung jawab penuh atas keruntuhan taktis dan psikologis timnya.
Mengakui timnya gagal menghadapi atmosfer yang memanas, juru taktik itu berkata: "Kekecewaan besar, ini salah saya. Saya pikir kami sudah melakukan persiapan dengan benar. Ternyata tidak. Kami tidak menangani tekanan dengan baik, ini sangat jelas. Kami tidak memahami apa yang ada di pundak kami; kami gagal secara mental, taktis."
Mengalihkan perhatian ke jadwal berat yang sudah menanti, ia menambahkan: "Dalam beberapa hari ada pertandingan lain melawan Irlandia [dan] ada pertandingan melawan Kosovo. Kami harus menemukan energi untuk bangkit, untuk bangkit lagi, untuk mencoba menghadapi tekanan dengan cara yang berbeda."
- Inpho Photography
Ketegangan tinggi menyelimuti laga ulang yang akan datang
Laga ulang cepat menanti di Backa Topola pada 4 Oktober, meski keraguan masih menyelimuti pertandingan itu setelah beberapa pemain Irlandia sejak awal menolak untuk bermain. Sebelum bertolak ke Serbia, Irlandia akan menghadapi Austria di Dublin, sementara Israel melawan Kosovo dalam upaya bangkit. Ledakan emosi Solomon telah memicu gesekan besar jelang pertemuan berikutnya.
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