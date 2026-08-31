Terlepas dari komunikasi intens yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kepindahan ini, Emery dengan cepat menepis anggapan adanya persahabatan yang mulai terjalin antara kedua pihak. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa hubungan tersebut murni profesional dan semata-mata transaksional.

"Hubungan yang baik? Hubungan itu hanya melalui kesepakatan, untuk uang, untuk pemain lain," jelas Emery. "Mereka ingin membunuh kami. Dan kami ingin membunuh mereka... itu bukan hubungan yang baik. Tentu saja, karena kami punya pemain-pemain bagus dan kami juga bisa merekrut pemain dari mereka, tetapi itu bukan hubungan yang baik, itu kesepakatan untuk uang dan kesepakatan untuk pemain."

Manajer Villa itu menegaskan bahwa perekrutan personel kunci oleh Chelsea, termasuk pelatih bola mati Austin MacPhee, dirancang untuk melemahkan timnya. "Mereka merekrut Morgan, mereka merekrut Emiliano Martinez untuk membunuh kami," tambahnya. "Saya senang untuk Emiliano Martinez, saya senang untuk Morgan Rogers dan, tentu saja, saya tahu saya tidak senang untuk Chelsea."



