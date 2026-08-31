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'Mereka ingin membunuh kami!' - Bos Aston Villa Unai Emery menepis pembicaraan soal hubungan akrab dengan Chelsea meski ada bisnis transfer musim panas yang sibuk antara kedua klub
Emery menanggapi transfer Chelsea yang tak ada habisnya
Aston Villa dan Chelsea terlibat dalam aktivitas transfer dengan volume yang mencengangkan dalam beberapa musim terakhir. Bursa transfer terbaru menyaksikan Emiliano Martinez menuju Stamford Bridge dalam kesepakatan senilai £7,5 juta, setelah kepindahan blockbuster Morgan Rogers senilai £117 juta. Sebagai gantinya, Villa mengamankan Nicolas Jackson dengan biaya rekor klub hingga £65 juta, sementara Alejandro Garnacho datang dengan status pinjaman dengan kewajiban beli bersyarat.
Pengeluaran finansial antara kedua tim sangat besar. Sejak 2022, Chelsea telah memberikan Villa £163,5 juta, sementara klub Midlands itu telah berkomitmen mengeluarkan £102,5 juta ke arah sebaliknya, angka yang bisa mencapai £150,5 juta jika kepindahan Garnacho menjadi permanen. Frekuensi transaksi ini yang begitu tinggi bahkan memicu keheranan di kalangan eksekutif Premier League lainnya, meski tidak ada indikasi bahwa regulasi keuangan apa pun telah dilanggar.
- AFP
"Mereka ingin membunuh kami!"
Terlepas dari komunikasi intens yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kepindahan ini, Emery dengan cepat menepis anggapan adanya persahabatan yang mulai terjalin antara kedua pihak. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa hubungan tersebut murni profesional dan semata-mata transaksional.
"Hubungan yang baik? Hubungan itu hanya melalui kesepakatan, untuk uang, untuk pemain lain," jelas Emery. "Mereka ingin membunuh kami. Dan kami ingin membunuh mereka... itu bukan hubungan yang baik. Tentu saja, karena kami punya pemain-pemain bagus dan kami juga bisa merekrut pemain dari mereka, tetapi itu bukan hubungan yang baik, itu kesepakatan untuk uang dan kesepakatan untuk pemain."
Manajer Villa itu menegaskan bahwa perekrutan personel kunci oleh Chelsea, termasuk pelatih bola mati Austin MacPhee, dirancang untuk melemahkan timnya. "Mereka merekrut Morgan, mereka merekrut Emiliano Martinez untuk membunuh kami," tambahnya. "Saya senang untuk Emiliano Martinez, saya senang untuk Morgan Rogers dan, tentu saja, saya tahu saya tidak senang untuk Chelsea."
Perombakan besar Aston Villa pada musim panas ini
Kepergian Martinez dan striker bintang Ollie Watkins, yang pindah ke Al-Hilal, berarti Villa telah kehilangan enam starter reguler dari tim yang menjuarai final Liga Europa pada Mei. Emery mengakui tugas sulit yang ada di depan saat ia mengintegrasikan wajah-wajah baru seperti Leon Goretzka dan Zion Suzuki. "Saya tahu kami harus membangun ulang tim ini," tambah pria Spanyol itu. "Kami akan membutuhkan waktu. Tetapi kami harus bersaing pada Senin. Kami perlu bersaing Minggu lalu di Brighton, tetapi kami tidak bersaing. Kami bekerja setiap hari secepat mungkin agar semuanya siap."
- AFP
Arsenal menanti di Villa Park
Villa menghadapi tugas berat saat menjamu juara bertahan Arsenal pada Senin, dengan harapan bisa bangkit setelah kekalahan telak 4-0 dari Brighton. Emery bisa memberikan debut kepada para pendatang baru Jackson, Goretzka, dan Suzuki saat ia terburu-buru membangun ulang skuadnya.
Juru taktik asal Basque itu penuh pujian untuk mantan klubnya menjelang laga tersebut. "Arsenal adalah favorit," ujar Emery. "Arsenal, melihat tim dengan [Mikel] Arteta di sana selama tujuh tahun berturut-turut, menjadi semakin baik dan berinvestasi semakin besar. Mereka semakin besar sebagai klub dengan para pemain yang bisa mereka datangkan. Arteta melakukan pekerjaan yang fantastis. Arsenal adalah favorit untuk menjuarai Premier League dan menjuarai Liga Champions. Saya sangat suka menonton mereka."
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