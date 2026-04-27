VfL Wolfsburg "bertekad untuk melakukan segala upaya guna merekrut Niclas Füllkrug". Hal ini dilaporkan oleh jurnalis transfer Florian Plettenberg (Sky) dalam acara Doppelpass di Sport 1. Namun, syarat utama bagi kemungkinan transfer tersebut adalah Wolfsburg harus berhasil mempertahankan posisinya di liga.
"Mereka ingin melakukan segala cara untuk merekrut Niclas Füllkrug!" Kabar mengejutkan soal transfer bintang DFB yang sedang terpuruk?
Saat ini, tiga pekan sebelum musim berakhir, VfL masih berada di zona degradasi langsung. Wolfsburg hanya terpaut satu poin dari posisi ke-16 yang berarti harus melalui babak play-off dan FC St. Pauli. Pada pekan terakhir, kedua tim yang berada di dasar klasemen ini akan bertanding langsung di Millerntor.
Namun, dengan selisih enam poin dari HSV dan selisih gol yang jauh lebih buruk (-25), peluang untuk selamat tampaknya hampir mustahil. Namun, mungkin saja VfL memiliki peluang minimal untuk tetap bertahan di liga berkat jadwal sisa yang sebenarnya cukup menantang.
Pasalnya, dalam dua pekan mendatang, Wolfsburg justru akan menghadapi SC Freiburg dan FC Bayern, dua tim Jerman yang masih berjuang untuk lolos ke final kompetisi Eropa dan hampir tidak memiliki target lagi di liga. Hanya Freiburg yang mungkin masih mengincar posisi ketujuh mengingat mereka memiliki poin yang sama dengan Eintracht Frankfurt.
West Ham United tampaknya akan "melepas Füllkrug dengan harga yang sangat murah"
Füllkrug saat ini dipinjamkan oleh West Ham United ke AC Milan, namun menurut kabar yang beredar, ia tidak memiliki prospek masa depan di sana dan akan kembali ke London pada musim panas nanti. Di Rossoneri, pemain berusia 33 tahun itu sebenarnya ingin kembali memposisikan diri untuk masuk skuad Piala Dunia Jerman dengan mencetak gol dan mendapatkan banyak waktu bermain, namun di Milan ia saat ini hanya berperan sebagai pemain cadangan dan baru mencetak satu gol.
Di The Hammers, Füllkrug masih terikat kontrak hingga 2028, namun dikabarkan akan meninggalkan klub secara permanen pada musim panas nanti. "Mereka hampir melepasnya secara gratis, mereka ingin menghapusnya dari daftar gaji," kata Plettenberg.
Itulah sebabnya Wolfsburg sudah mulai mengupayakan transfer Füllkrug, agar akhirnya kembali memiliki figur panutan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana ruang ganti. Terkait hal ini, Plettenberg menyinggung akar Füllkrug di Niedersachsen. Pemain yang telah 24 kali membela tim nasional ini lahir di Hannover dan akhirnya berhasil menembus tim utama di Hannover 96 dan Werder Bremen meskipun mengalami beberapa masalah cedera.
Pada 2023, Füllkrug pindah dari Werder ke Borussia Dortmund dengan nilai transfer sekitar 17 juta euro dan menjadi salah satu pemain serang terpenting di BVB selama satu musim di bawah asuhan pelatih saat itu, Edin Terzic. Dalam 43 pertandingan resmi, ia mencetak 15 gol dan memberikan 10 assist. Dalam perjalanan menuju final Liga Champions melawan Real Madrid (0-2), Füllkrug mencetak gol-gol yang sangat penting dalam leg kedua perempat final melawan Atletico Madrid dan leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain.
Setelah hanya satu musim, ia kemudian pindah ke West Ham United dengan biaya transfer 27 juta euro untuk mewujudkan mimpinya bermain di Liga Premier. Namun, hal ini perlahan-lahan berubah menjadi mimpi buruk. Füllkrug terus-menerus mengalami cedera otot yang berkepanjangan, kehilangan posisinya baik di klub maupun di tim nasional. Untuk The Hammers, ia baru mencetak tiga gol dan tampil dalam 29 pertandingan resmi hingga saat ini.
Schalke 04: Apakah Füllkrug akan menggantikan Edin Dzeko?
Selain Wolfsburg, FC Schalke 04 juga baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon pembeli Füllkrug. Schalke 04 kemungkinan besar akan kembali ke Bundesliga dan mungkin harus menghadapi tugas menggantikan Edin Dzeko pada musim panas nanti.
Pemain berusia 40 tahun itu datang ke Gelsenkirchen pada musim dingin tanpa biaya transfer setelah masa tinggalnya di Fiorentina yang benar-benar gagal, dan langsung membuktikan dirinya sebagai tambahan yang sangat berharga dalam perebutan promosi. Dalam delapan pertandingan liga, ia mencetak enam gol dan memberikan tiga assist. Saat ini, ia harus absen karena cedera bahu.
Pada musim panas nanti, ia akan memimpin Bosnia-Herzegovina sebagai kapten ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Jika Schalke berhasil memastikan promosi yang diharapkan, Dzeko mungkin akan menganggap ini sebagai puncak kariernya dan kemudian pensiun setelah Piala Dunia.
Niclas Füllkrug: Statistik penampilan untuk West Ham dan Milan pada musim 2025/2026:
Permainan 26 Menit bermain 977 Gol 1 Assist 0