"Mereka ingin melakukan segala cara untuk merekrut Niclas Füllkrug!" Kabar mengejutkan soal transfer bintang DFB yang sedang terpuruk?

Füllkrug saat ini dipinjamkan oleh West Ham United ke AC Milan, namun menurut kabar yang beredar, ia tidak memiliki prospek masa depan di sana dan akan kembali ke London pada musim panas nanti. Di Rossoneri, pemain berusia 33 tahun itu sebenarnya ingin kembali memposisikan diri untuk masuk skuad Piala Dunia Jerman dengan mencetak gol dan mendapatkan banyak waktu bermain, namun di Milan ia saat ini hanya berperan sebagai pemain cadangan dan baru mencetak satu gol.

Di The Hammers, Füllkrug masih terikat kontrak hingga 2028, namun dikabarkan akan meninggalkan klub secara permanen pada musim panas nanti. "Mereka hampir melepasnya secara gratis, mereka ingin menghapusnya dari daftar gaji," kata Plettenberg.

Itulah sebabnya Wolfsburg sudah mulai mengupayakan transfer Füllkrug, agar akhirnya kembali memiliki figur panutan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana ruang ganti. Terkait hal ini, Plettenberg menyinggung akar Füllkrug di Niedersachsen. Pemain yang telah 24 kali membela tim nasional ini lahir di Hannover dan akhirnya berhasil menembus tim utama di Hannover 96 dan Werder Bremen meskipun mengalami beberapa masalah cedera.

Pada 2023, Füllkrug pindah dari Werder ke Borussia Dortmund dengan nilai transfer sekitar 17 juta euro dan menjadi salah satu pemain serang terpenting di BVB selama satu musim di bawah asuhan pelatih saat itu, Edin Terzic. Dalam 43 pertandingan resmi, ia mencetak 15 gol dan memberikan 10 assist. Dalam perjalanan menuju final Liga Champions melawan Real Madrid (0-2), Füllkrug mencetak gol-gol yang sangat penting dalam leg kedua perempat final melawan Atletico Madrid dan leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain.

Setelah hanya satu musim, ia kemudian pindah ke West Ham United dengan biaya transfer 27 juta euro untuk mewujudkan mimpinya bermain di Liga Premier. Namun, hal ini perlahan-lahan berubah menjadi mimpi buruk. Füllkrug terus-menerus mengalami cedera otot yang berkepanjangan, kehilangan posisinya baik di klub maupun di tim nasional. Untuk The Hammers, ia baru mencetak tiga gol dan tampil dalam 29 pertandingan resmi hingga saat ini.