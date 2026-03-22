Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
“Mereka ingin Cristiano meraih gelar itu” — Pernyataan mantan rekan setim Ronaldo di timnas Portugal mengenai Piala Dunia
Ronaldo akan berlaga di Piala Dunia lagi pada usia 41 tahun
Dengan 226 penampilan internasional dan 143 gol atas namanya, Ronaldo telah merasakan kejayaan di Kejuaraan Eropa bersama Portugal dan mengangkat trofi UEFA Nations League pada beberapa kesempatan.
Saat ini ia sedang mengalami cedera, yang membuatnya tidak masuk dalam skuad terbaru Roberto Martinez, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr - dengan tingkat produktivitas gol yang tetap terjaga.
- Getty
Bisakah Portugal membawa Ronaldo meraih kejayaan di Piala Dunia?
Jika dalam kondisi prima, Ronaldo akan memimpin timnas negaranya di turnamen besar lainnya musim panas ini. Martinez mengisyaratkan bahwa ia akan diturunkan sebagai starter, karena tidak ada alasan untuk mencoret sang GOAT dari rencana ambisius tersebut.
Portugal memiliki cukup banyak pemain berbakat - termasuk Ruben Dias, Bruno Fernandes, dan Vitinha - yang menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang besar untuk meraih kejayaan abadi di Piala Dunia. Quaresma yakin semua orang di tim itu akan berjuang habis-habisan untuk kapten mereka.
Mantan pemain sayap yang lincah ini, yang telah tampil dalam 80 pertandingan untuk Portugal, mengatakan kepada Daily Mail pada peluncuran seragam Piala Dunia Puma 2026: “Mereka memenangkan Nations League, jadi itulah yang saya maksud. Kami memiliki keinginan yang lebih besar untuk menang karena Cristiano ada di sana. Ini adalah Piala Dunia terakhirnya dan mereka ingin Cristiano memenangkan gelar itu. Ekspektasinya tinggi, sangat tinggi, karena mereka memiliki kualitas untuk itu, karena jika mereka tidak memilikinya, kami tidak akan memiliki ekspektasi sebesar itu.”
Ronaldo bertekad untuk menyamai prestasi Messi
Ronaldo menyaksikan rival abadinya, Messi, menaklukkan dunia bersama Argentina pada 2022. Mantan rekan setimnya di Manchester United, Kleberson, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang betapa CR7 sangat ingin mengakhiri rasa gatal itu: “Di dalam hatinya, dia mungkin merasa, ‘Astaga, aku harus memenangkan Piala Dunia, aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti ini’.”
“Dia harus bekerja keras. Bukan hanya dia, tapi juga pemain lain. Neymar mungkin juga berpikir, ‘Messi sudah punya Piala Dunia, aku belum’. [Erling] Haaland juga, dia mungkin tidak akan pernah meraih Piala Dunia. Hal ini ada di dalam diri para pemain, di dalam diri para pemain top ini.
“Lihatlah Adriano - dia adalah nama besar di Brasil, di Italia dia bermain di level yang hebat, tapi dia belum pernah memenangkan Piala Dunia. Piala Dunia kadang-kadang adil, kadang-kadang tidak adil. Saya yakin para pemain itu melihat saya dan berpikir, ‘Astaga, saya tidak percaya Kleberson punya gelar Piala Dunia dan saya tidak!’ Saya tidak punya lima Ballon d’Or, tapi saya sudah memenangkan Piala Dunia!”
- Getty/GOAL
Ronaldo menginspirasi generasi muda berbakat
Quaresma memang tak mampu membantu Ronaldo meraih gelar tersebut selama masih aktif bermain, namun ia menjadi bagian dari skuad pemenang Euro 2016. Ia berharap gelar juara dunia dapat diraih, seiring generasi baru talenta Portugal yang terinspirasi untuk mengikuti jejak para legenda terhebat.
Mantan bintang Sporting, Porto, Barcelona, Chelsea, dan Besiktas yang kini berusia 42 tahun itu menambahkan: “Saya sangat bangga melihat para pemain yang pernah bermain bersama saya memenangkan gelar penting bagi negara kita. Saya pikir memenangkan Piala Dunia adalah impian kita semua.
“Kami sudah meraih gelar Eropa dan kini menjuarai Piala Dunia (adalah tujuannya). Saya pikir itu adalah puncak kesuksesan karena kami selalu memimpikannya, tapi tak pernah mendapatkannya. Dan kenyataannya, tim ini, generasi ini, telah memberikan banyak harapan bagi negara kita.”
Portugal akan memulai kampanye Grup K mereka di Piala Dunia 2026 melawan pemenang babak play-off antar-konfederasi pada 17 Juni. Mereka akan tetap berada di Houston, Texas untuk menghadapi Uzbekistan sebelum bertolak ke Miami untuk bertanding melawan Kolombia.
Iklan