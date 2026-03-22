“Mereka ingin Cristiano meraih gelar itu” — Pernyataan mantan rekan setim Ronaldo di timnas Portugal mengenai Piala Dunia

Jika dalam kondisi prima, Ronaldo akan memimpin timnas negaranya di turnamen besar lainnya musim panas ini. Martinez mengisyaratkan bahwa ia akan diturunkan sebagai starter, karena tidak ada alasan untuk mencoret sang GOAT dari rencana ambisius tersebut.

Portugal memiliki cukup banyak pemain berbakat - termasuk Ruben Dias, Bruno Fernandes, dan Vitinha - yang menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang besar untuk meraih kejayaan abadi di Piala Dunia. Quaresma yakin semua orang di tim itu akan berjuang habis-habisan untuk kapten mereka.

Mantan pemain sayap yang lincah ini, yang telah tampil dalam 80 pertandingan untuk Portugal, mengatakan kepada Daily Mail pada peluncuran seragam Piala Dunia Puma 2026: “Mereka memenangkan Nations League, jadi itulah yang saya maksud. Kami memiliki keinginan yang lebih besar untuk menang karena Cristiano ada di sana. Ini adalah Piala Dunia terakhirnya dan mereka ingin Cristiano memenangkan gelar itu. Ekspektasinya tinggi, sangat tinggi, karena mereka memiliki kualitas untuk itu, karena jika mereka tidak memilikinya, kami tidak akan memiliki ekspektasi sebesar itu.”