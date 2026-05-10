"Mereka harus pergi" - Rob Edwards marah besar pada para pemain Wolves yang "memalukan" dan berencana melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas setelah kekalahan telak dari Brighton
Edwards mengkritik keras awal musim yang 'sangat buruk' di Pantai Selatan
Tanda-tanda buruk sudah terlihat sejak lama bagi Wolves, namun cara mereka menyerah begitu saja saat melawan Brighton membuat Edwards sangat marah. Tim tamu sudah tertinggal hanya dalam waktu 35 detik saat Jack Hinshelwood mencetak gol melalui sundulan, dan keunggulan itu berlipat ganda tak lama kemudian ketika Lewis Dunk yang sama sekali tidak terkawal berhasil menyundul bola masuk dari tendangan sudut. Kurangnya disiplin dan kewaspadaan membuat sang manajer mempertanyakan profesionalisme para pemainnya.
"Ini sangat membuat frustrasi, sepertinya kami masih berada di hotel mewah kami selama lima menit pertama," kata Edwards setelah pertandingan. "Awal pertandingan sangat buruk. Kami tertinggal 1-0 sebelum benar-benar melakukan tendangan, dan kemudian pertahanan saat tendangan sudut sangat buruk. Beberapa orang tidak melakukan tugasnya. Ketinggalan 2-0 setelah lima menit melawan tim yang sudah lebih baik dari Anda, peluang Anda sangat tipis atau bahkan tidak ada sama sekali."
Kesalahan taktis yang aneh berujung pada gol Dunk
Salah satu masalah paling mencolok selama kekalahan tersebut adalah saat gelandang Joao Gomes mencoba mengawal kapten Brighton yang bertubuh jangkung, Lewis Dunk, selama situasi bola mati yang berujung pada gol kedua. Edwards menegaskan setelah pertandingan bahwa hal itu bukanlah instruksi taktis dari bangku cadangan, melainkan kesalahan penilaian yang tak dapat dijelaskan oleh para pemain di lapangan.
Ketika ditanya tentang ketidakcocokan penandaan tersebut, Edwards berkata: "Itu tidak direncanakan. Itu adalah keputusan yang mereka ambil begitu saja pada saat itu. Saya tidak bisa [menjelaskan hal itu], tetapi kami sering mengalaminya dan itulah mengapa kami berada di posisi sekarang - keputusan yang gila. Ada kurangnya fokus di sana sejak awal, orang-orang tidak menghargai tugas mereka."
Pembersihan skuad menjelang musim panas menanti Wolves yang terdegradasi
Setelah degradasi dipastikan bulan lalu, Edwards kini menatap masa depan, dan tampaknya banyak pemain skuad saat ini tidak masuk dalam rencananya. Manajer yang menggantikan Vitor Pereira pada November lalu itu mengakui bahwa ia sudah kehabisan kesabaran terhadap beberapa anggota tim saat ia berupaya membangun kembali tim untuk bersaing di Championship.
Ketika ditanya apakah ia telah menyerah pada beberapa anggota skuadnya, pelatih berusia 43 tahun itu menjawab: "Ya, tentu saja. Beberapa dari mereka harus pergi, kami berada di dasar klasemen. Ini memalukan. Mereka harus pergi. Kami masih punya dua pertandingan lagi, jadi bersabarlah, tetap fokus, hadapi apa pun yang harus kami hadapi dalam beberapa minggu ke depan, dan kemudian kami bisa benar-benar mulai bekerja. Kami tahu akan ada banyak perubahan."
Hurzeler bersorak gembira saat Brighton mengincar tiket ke kompetisi Eropa
Sementara Wolves harus menanggung kekalahan, pelatih kepala Brighton Fabian Hurzeler menikmati sore yang sempurna setelah menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun. The Seagulls mengendalikan tempo permainan sejak peluit pembuka dibunyikan, dengan Yankuba Minteh mencetak gol ketiga di menit-menit akhir untuk memperkuat peluang mereka lolos ke kompetisi Eropa, meskipun cedera yang dialami Kaoru Mitoma sempat menimbulkan kekhawatiran di akhir pertandingan.
Menanggapi awal yang gemilang timnya, Hurzeler mengatakan: "Kami tidak melatih ini, tapi ini soal sikap, soal memiliki mentalitas yang tepat, dan pendekatan yang benar terhadap pertandingan. Selama seminggu ini, pikiran kami berada di tempat yang tepat, dan karenanya dalam pertandingan kami memulai dengan sangat baik, yang tentu saja membantu mengendalikan pertandingan dan mendominasi permainan. Saya sangat senang bekerja dengan kelompok pemain ini. Saya menantikan masa depan karena ini bisa menjadi sangat menarik dan sangat cerah."