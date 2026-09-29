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'Mereka harus menderita' - Mantan ketua Manchester City David Bernstein menuntut Manchester City dikeluarkan dari Premier League jika banding gagal
Bernstein menyerukan sanksi tertinggi
Bernstein mengklaim bahwa Manchester City tidak bisa tetap berada di Premier League jika banding mereka terhadap putusan bersalah bersejarah itu gagal. Klub tersebut baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 115 pelanggaran terpisah terhadap regulasi finansial, sebuah perkembangan yang digambarkan Bernstein sebagai "sangat memberatkan hingga sulit dipercaya" dalam wawancara penuh emosi dengan BBC Radio 5 Live.
Berbicara dengan kejujuran yang gamblang, Bernstein mempertanyakan kelanjutan keberadaan kepemimpinan saat ini di klub setelah temuan komisi tersebut. "Ini sangat memberatkan hingga sulit dipercaya. Pikiran pertama saya adalah, apakah dewan harus tetap lanjut? Haruskah orang-orang yang terlibat segera diskors?" tanyanya. "Sangat, sangat serius. Saya pikir ini benar-benar buruk. Ada pandangan di kalangan pengacara yaitu menyangkal, menyangkal, menyangkal, tetapi ini adalah klub sepak bola yang merupakan bagian dari sebuah liga dan seluruh kredibilitas liga dipertaruhkan di sini. Saya bahkan akan sejauh itu [untuk mengatakan ini adalah bentuk penipuan yang mengakar] dan jika memang begitu, saya bukan pengacara tetapi sebagai sebuah pemikiran ini adalah sesuatu yang sangat serius hingga melampaui otoritas sepak bola."
Ia menambahkan: "Sanksinya tidak bisa hanya berupa finansial, jadi harus jauh melampaui itu. Jika banding gagal, Manchester City tidak bisa tetap berada di liga, mereka harus menanggung konsekuensinya. Dan saya mengatakan itu sebagai seorang pendukung dan penggemar."
Satu dekade pelanggaran aturan yang sistematis
Skala pelanggaran yang diungkap komisi independen itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah olahraga ini, mencakup hampir satu dekade dominasi di kompetisi domestik. Investigasi Premier League menyimpulkan bahwa klub tersebut telah menjalankan skema canggih untuk mengakali batas pengeluaran, terutama melalui penggunaan pengaturan keuangan artifisial.
Temuan komisi itu menunjukkan bahwa City telah mengatur "kontrak palsu" dengan sejumlah mitra komersial sebagai cara untuk menyamarkan sumber pendanaan mereka yang sebenarnya, yang dilaporkan melebihi £830 juta. Pengungkapan ini menimbulkan bayang-bayang atas banyak trofi yang dimenangkan klub tersebut selama periode yang dimaksud, sehingga memicu seruan untuk tindakan retroaktif dari para penggemar rival dan juga mantan pemain.
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Masters membela kasus Premier League
Chief executive Premier League Richard Masters vokal mengenai pentingnya putusan tersebut, dengan menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan persaingan yang setara bagi semua klub anggota. Dalam tanggapan resminya terhadap putusan itu, Masters menyoroti sifat sistematis dari pelanggaran tersebut dan komitmen liga untuk menegakkan regulasinya sendiri. "Keputusan inti menetapkan fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini. Putusan itu merinci bagaimana klub tersebut secara sistematis melanggar aturan Premier League selama hampir satu dekade," kata Masters.
"Putusan itu juga membenarkan keputusan Premier League untuk membawa kasus ini terhadap Manchester City. Meski proses sejauh ini berlangsung panjang dan sulit, Liga tetap bertekad agar fakta-faktanya dapat ditetapkan secara independen."
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City bertekad melawan putusan 'tidak aman'
Tak mengherankan, Manchester City tidak tinggal diam menanggapi temuan tersebut dan langsung melancarkan serangan balik keras terhadap kesimpulan komisi. Klub itu merilis pernyataan bernada tegas yang mengungkapkan "kekecewaan dan keterkejutan" mereka atas putusan tersebut, sembari tetap menegaskan bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah sepanjang proses delapan tahun itu.
Dalam bantahan resmi mereka, klub itu tidak menahan diri dan menyebut opini komisi pada dasarnya cacat. Manchester City telah merilis pernyataan resmi yang pedas yang berbunyi: "Manchester City FC kecewa dan terkejut oleh opini Komisi Premier League, yang dipublikasikan hari ini. Klub ini tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan terdapat kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisi mereka terkait kasus ini."
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