'Mereka harus menderita' - Mantan ketua Manchester City David Bernstein menuntut Manchester City dikeluarkan dari Premier League jika banding gagal

Bernstein mengklaim bahwa Manchester City tidak bisa tetap berada di Premier League jika banding mereka terhadap putusan bersalah bersejarah itu gagal. Klub tersebut baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 115 pelanggaran terpisah terhadap regulasi finansial, sebuah perkembangan yang digambarkan Bernstein sebagai "sangat memberatkan hingga sulit dipercaya" dalam wawancara penuh emosi dengan BBC Radio 5 Live.

Berbicara dengan kejujuran yang gamblang, Bernstein mempertanyakan kelanjutan keberadaan kepemimpinan saat ini di klub setelah temuan komisi tersebut. "Ini sangat memberatkan hingga sulit dipercaya. Pikiran pertama saya adalah, apakah dewan harus tetap lanjut? Haruskah orang-orang yang terlibat segera diskors?" tanyanya. "Sangat, sangat serius. Saya pikir ini benar-benar buruk. Ada pandangan di kalangan pengacara yaitu menyangkal, menyangkal, menyangkal, tetapi ini adalah klub sepak bola yang merupakan bagian dari sebuah liga dan seluruh kredibilitas liga dipertaruhkan di sini. Saya bahkan akan sejauh itu [untuk mengatakan ini adalah bentuk penipuan yang mengakar] dan jika memang begitu, saya bukan pengacara tetapi sebagai sebuah pemikiran ini adalah sesuatu yang sangat serius hingga melampaui otoritas sepak bola."

Ia menambahkan: "Sanksinya tidak bisa hanya berupa finansial, jadi harus jauh melampaui itu. Jika banding gagal, Manchester City tidak bisa tetap berada di liga, mereka harus menanggung konsekuensinya. Dan saya mengatakan itu sebagai seorang pendukung dan penggemar."



