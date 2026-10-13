Berbicara kepada Sky Sports di Grand Prix Singapura, Pogba mendesak petinggi United untuk tetap bersabar terhadap mantan rekan setimnya itu. Pemain asal Prancis tersebut, yang pernah satu ruang ganti dengan Carrick, menilai kepanikan seputar Old Trafford masih terlalu dini.

“Ini baru awal musim, belum banyak yang bisa dikatakan. Ini baru awal musim dan musim masih sangat panjang,” kata Pogba. “Musim lalu, ketika dia datang, dia menunjukkan kemampuannya. Semua orang mengatakan dia pelatih yang akan mengubah segalanya. Sekarang, karena hasilnya belum datang, mereka mengatakan mungkin dia terlalu muda.”

Ia menambahkan: “Suatu saat, keadaan bisa berubah banyak. Mereka hanya perlu diberi waktu dan semuanya akan baik-baik saja.”



