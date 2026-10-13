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“Mereka bilang dia terlalu muda”: Paul Pogba angkat bicara soal kesulitan Michael Carrick di Manchester United dan sampaikan klaim soal gelar juara Manchester City
Awal musim yang sangat buruk
Manchester United mengawali kiprah di Premier League dengan buruk. Dari enam pertandingan pertama, mereka hanya meraih satu kemenangan, yakni atas Ipswich Town. Manchester United juga kehilangan poin saat menghadapi Hull City, Everton, Manchester City, Fulham, dan Tottenham, sehingga terpuruk di klasemen. Harapan mereka di kompetisi piala domestik pun mendapat pukulan dini setelah tersingkir dari Carabao Cup oleh Brighton.
Tekanan terhadap Carrick memuncak saat Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford baru-baru ini. Meski unggul jumlah pemain setelah Rodrigo Bentancur menerima kartu merah pada penghujung laga, Manchester United tampil kurang meyakinkan dan kebobolan gol penyama kedudukan yang merugikan pada menit-menit akhir.
- AFP
Seruan agar bersabar di Old Trafford
Berbicara kepada Sky Sports di Grand Prix Singapura, Pogba mendesak petinggi United untuk tetap bersabar terhadap mantan rekan setimnya itu. Pemain asal Prancis tersebut, yang pernah satu ruang ganti dengan Carrick, menilai kepanikan seputar Old Trafford masih terlalu dini.
“Ini baru awal musim, belum banyak yang bisa dikatakan. Ini baru awal musim dan musim masih sangat panjang,” kata Pogba. “Musim lalu, ketika dia datang, dia menunjukkan kemampuannya. Semua orang mengatakan dia pelatih yang akan mengubah segalanya. Sekarang, karena hasilnya belum datang, mereka mengatakan mungkin dia terlalu muda.”
Ia menambahkan: “Suatu saat, keadaan bisa berubah banyak. Mereka hanya perlu diberi waktu dan semuanya akan baik-baik saja.”
Mengincar gelar juara liga secara retroaktif
Di tengah persoalan kepelatihan yang saat ini dihadapi Manchester United, pemain berusia 33 tahun itu juga terus mencermati penyelidikan keuangan terhadap Manchester City yang masih berlangsung. Selama periode keduanya di Manchester, Pogba dua kali membawa United finis sebagai runner-up Liga Primer Inggris, pertama di bawah Jose Mourinho pada 2018, lalu di bawah Ole Gunnar Solskjaer pada 2021.
Jika Manchester City mendapat hukuman berat yang berlaku surut, Pogba yakin koleksi trofinya bisa bertambah secara tak terduga. Menanggapi situasi tersebut, ia berkelakar: "Saya hanya berharap ini tidak akan berdampak pada Liga Primer Inggris dan semoga kami bisa mendapatkan dua gelar."
Juara Piala Dunia itu kini tengah mempertimbangkan masa depannya setelah berstatus bebas transfer. Kontrak dua tahunnya bersama Monaco diakhiri atas kesepakatan bersama pada Agustus setelah musim yang mengecewakan dan diwarnai cedera, ketika ia hanya tampil enam kali.
- AFP
Mencari tantangan baru
Di saat Carrick menghadapi tugas berat untuk menyelamatkan musim Manchester United yang keluar jalur dan meredakan sorotan yang kian tajam, Pogba tetap fokus memastikan klub berikutnya. Gelandang veteran itu berharap menemukan klub tempat ia akhirnya bisa mengatasi masalah kebugarannya dan bermain secara reguler.
Sementara itu, Manchester United harus segera menemukan cara untuk meraih hasil positif secara beruntun. Dengan kesabaran para suporter yang sudah menipis, Carrick sangat membutuhkan poin-poin penting di Liga Primer untuk membuktikan bahwa kepercayaan Pogba kepadanya tidak keliru.
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