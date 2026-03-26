"Mereka bermain dengan rasa TAKUT" - Fabio Capello memperingatkan Thomas Tuchel tentang rintangan terbesar Inggris dalam perjalanannya menuju gelar juara Piala Dunia
'Hambatan psikologis' di Wembley
Capello tetap menjadi salah satu dari sedikit manajer yang pernah memimpin Inggris melewati tekanan hebat di ajang Piala Dunia, dan ia yakin tidak banyak yang berubah terkait kerentanan mental tim tersebut. Saat merefleksikan kekecewaan di turnamen-turnamen besar belakangan ini, pria berusia 79 tahun itu menunjuk final Euro 2020 melawan Italia sebagai contoh utama bagaimana tim tersebut menjadi ciut saat taruhannya sangat tinggi.
Capello mengatakan kepada The Sun: “Anda memiliki pemain terbaik, momen terbaik, tetapi ketika sampai di final, mereka bermain dengan rasa takut. Saya ingat final di Wembley melawan Italia. Mereka mengalahkan Inggris lewat adu penalti. Setelah Inggris mencetak gol, mereka berhenti bermain. Kiper mulai mengoper bola jauh. Para pemain mulai mengulur waktu. Perlahan-lahan, mereka berjalan ke sudut lapangan. Berjalan, bukan berlari. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Ini hanyalah hambatan psikologis yang besar.”
Faktor kelelahan di Liga Premier
Selain kondisi mental para pemain, Capello menyoroti masalah fisik yang berulang kali menghantui masa jabatannya antara tahun 2008 dan 2012. Ia berpendapat bahwa intensitas kompetisi sepak bola domestik Inggris yang tak kenal lelah membuat para bintang kehabisan tenaga saat turnamen musim panas tiba.
“Menurut saya, para pemain Inggris tiba dalam kondisi lelah di akhir musim, karena musim ini benar-benar sangat berat,” tambahnya. “Saya selalu mengatakan pada bulan September dan Oktober, kami bisa bermain melawan tim-tim terbaik di dunia tanpa masalah. Pada bulan Maret dan April, kami sedikit lelah. Pada bulan Juni, kami lelah. Kami bukanlah tim yang sama yang bisa Anda kelola selama musim.”
Rencana Tuchel untuk mengatasi kelelahan?
Tuchel tampaknya mendengarkan peringatan-peringatan ini, karena pelatih asal Jerman itu telah menunjukkan kesediaannya untuk bereksperimen dengan dinamika tim guna memastikan para bintang utamanya tidak terlalu terbebani. Pelatih The Three Lions baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia akan membagi tim menjadi dua kelompok terpisah untuk laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, sehingga para pemain yang sering diturunkan dapat menikmati istirahat yang sangat mereka butuhkan.
Sangat membutuhkan pemimpin di lapangan
Capello, yang pernah melatih ikon-ikon seperti Steven Gerrard dan Frank Lampard, percaya bahwa kunci bagi Tuchel adalah menemukan pemain yang mampu melampaui bakat mereka untuk menjadi motivator yang vokal. Meskipun ia menyoroti Declan Rice dari Arsenal sebagai calon penggerak tim, ia memperingatkan bahwa kemampuan teknis saja tidak selalu sebanding dengan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memenangkan Piala Dunia di Amerika Utara.
“Hal terpenting bagi saya adalah Anda harus menemukan pemimpin di dalam tim,” tambah Capello. “Mereka harus memotivasi rekan-rekan lainnya di lapangan. Sebagai contoh, berbicara, memotivasi yang lain. Karena terkadang pemain terbaik bukanlah pemimpin di lapangan. Karena beberapa pemain bermain sendiri. Pemimpin adalah pemain yang memimpin tim selama pertandingan. Saya pikir saat ini, pemain Arsenal, Declan Rice, adalah salah satu pemain yang dapat membantu semua orang.”