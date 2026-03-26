"Mereka bermain dengan rasa TAKUT" - Fabio Capello memperingatkan Thomas Tuchel tentang rintangan terbesar Inggris dalam perjalanannya menuju gelar juara Piala Dunia

Capello tetap menjadi salah satu dari sedikit manajer yang pernah memimpin Inggris melewati tekanan hebat di ajang Piala Dunia, dan ia yakin tidak banyak yang berubah terkait kerentanan mental tim tersebut. Saat merefleksikan kekecewaan di turnamen-turnamen besar belakangan ini, pria berusia 79 tahun itu menunjuk final Euro 2020 melawan Italia sebagai contoh utama bagaimana tim tersebut menjadi ciut saat taruhannya sangat tinggi.

Capello mengatakan kepada The Sun: “Anda memiliki pemain terbaik, momen terbaik, tetapi ketika sampai di final, mereka bermain dengan rasa takut. Saya ingat final di Wembley melawan Italia. Mereka mengalahkan Inggris lewat adu penalti. Setelah Inggris mencetak gol, mereka berhenti bermain. Kiper mulai mengoper bola jauh. Para pemain mulai mengulur waktu. Perlahan-lahan, mereka berjalan ke sudut lapangan. Berjalan, bukan berlari. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Ini hanyalah hambatan psikologis yang besar.”