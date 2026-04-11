Getty Images Sport
"Mereka berbohong!" - Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang sedang marah melancarkan serangan pedas terhadap FIFA dan UEFA sambil menuntut perubahan aturan "seperti di bola basket"
Tuduhan ketidakjujuran di jajaran pimpinan
De Laurentiis memang bukan tipe orang yang menghindar dari kontroversi, dan dalam wawancara terbarunya dengan CBS, ia justru mengkritik keras puncak piramida sepak bola. Pemilik Napoli itu mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap cara FIFA dan UEFA mengelola sepak bola global, khususnya terkait pendapatan besar yang dihasilkan dari turnamen internasional besar.
"Mereka menghasilkan terlalu banyak uang, padahal pendapatan itu seharusnya menjadi milik klub, bukan federasi," kata De Laurentiis. "Mereka mengatakan bahwa mereka mendistribusikan kekayaan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka berbohong, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya." Produser film yang beralih menjadi tokoh berpengaruh di dunia sepak bola ini percaya bahwa dinamika kekuasaan saat ini merugikan para investor yang membayar gaji para pemain.
Tuntutan ganti rugi internasional
Melanjutkan kritiknya terhadap kalender internasional, De Laurentiis berpendapat bahwa klub-klub sedang dieksploitasi oleh tim nasional. Ia mengusulkan pengurangan drastis pada jadwal pertandingan di tengah musim untuk memungkinkan adanya satu jendela internasional selama dua bulan, sekaligus menuntut agar federasi membayar biaya atas hak istimewa menggunakan aset klub.
Bos Napoli ini sangat vokal mengenai asuransi pemain, dengan mengatakan: "Saya ingin tahu mengapa tidak ada asuransi jika seorang pemain cedera saat membela tim nasional. Mengapa UEFA dan FIFA tidak memasukkannya? Jika seorang pemain absen selama sebulan, mereka harus memberikan sejumlah uang tertentu, dan seterusnya jika absennya berlanjut. Jika dia tidak bisa bermain selama setahun, mereka harus memberikan uang agar Anda bisa membeli pemain dengan level yang sama. Jika mereka ingin pemain kami, mereka harus membayarnya. Jika gaji tahunan sebesar 10 juta, jika mereka menggunakan pemain tersebut selama sebulan, mereka harus memberikan saya satu juta. Mengapa saya harus memberikannya secara gratis? Mereka adalah milik saya, bukan milik mereka. Terlalu mudah bagi mereka untuk mengambil 15 pemain tanpa membayar, atau menerima uang di bawah meja dari agen untuk memanggil mereka ke tim nasional. Itu tidak profesional, tapi hal itu terjadi di Italia."
Pengelolaan waktu yang efektif dan pengaruh bola basket
Di luar perselisihan finansial, De Laurentiis berpendapat bahwa pertunjukan di lapangan gagal menarik perhatian Generasi Z. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan perubahan drastis pada format pertandingan, dengan meninggalkan sistem babak tradisional berdurasi 45 menit dan beralih ke sistem yang lebih umum diterapkan di NBA.
"Kita harus memperbarui segalanya, anak-anak tumbuh dengan ponsel, mereka bergerak sangat cepat: mereka memiliki gairah tetapi tidak sabar," jelasnya. "Mereka hanya bisa menonton pertandingan selama dua jam jika berada di stadion. Kita bisa membagi dua babak, mungkin 25 menit dan 25 menit berturut-turut dengan waktu efektif seperti di basket! Saat ini di sepak bola, wasit yang menentukan berapa lama waktu tambahan, saya berdebat dengan FIGC karena di kalangan wasit ada semacam kekacauan. Itu tidak baik, terutama bagi olahraga! Sepak bola adalah industri dan mereka tidak memahaminya. Kita menginvestasikan begitu banyak uang, terlalu banyak orang yang bicara."
Visi baru bagi FIGC
Menjelang pemilihan FIGC, De Laurentiis menyerukan agar seorang pakar politik, bukan mantan pemain, yang memimpin sepak bola Italia, dengan menekankan perlunya pemimpin yang kredibel yang mampu bernegosiasi mengenai reformasi perpajakan dan birokrasi dengan pemerintah. Ia juga mengkritik pengaruh para agen, dengan menyebut mereka sebagai penyedia jasa yang meminta bayaran selangit namun gagal mendukung para pemain saat masalah nyata muncul.
"Anda tidak membutuhkan mantan pemain; haruslah seseorang yang bisa berbicara secara politis dengan pemerintah untuk mencapai sesuatu yang belum pernah kita miliki," katanya. "Kita perlu bekerja sama; jika kita perlu menyelesaikan masalah fiskal dan birokrasi, Anda harus membantu kami. Kita membutuhkan orang-orang yang kredibel yang bisa berbicara dengan menteri dan menyelesaikan masalah. [Gabriele] Gravina ingin melindungi dirinya sendiri; [Gennaro] Gattuso tidak tahu harus ke mana atau harus berkata apa. Hal itu menimbulkan kecemasan. Anda harus santai; untuk sukses, Anda harus santai."