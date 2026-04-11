"Mereka berbohong!" - Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang sedang marah melancarkan serangan pedas terhadap FIFA dan UEFA sambil menuntut perubahan aturan "seperti di bola basket"

Melanjutkan kritiknya terhadap kalender internasional, De Laurentiis berpendapat bahwa klub-klub sedang dieksploitasi oleh tim nasional. Ia mengusulkan pengurangan drastis pada jadwal pertandingan di tengah musim untuk memungkinkan adanya satu jendela internasional selama dua bulan, sekaligus menuntut agar federasi membayar biaya atas hak istimewa menggunakan aset klub.

Bos Napoli ini sangat vokal mengenai asuransi pemain, dengan mengatakan: "Saya ingin tahu mengapa tidak ada asuransi jika seorang pemain cedera saat membela tim nasional. Mengapa UEFA dan FIFA tidak memasukkannya? Jika seorang pemain absen selama sebulan, mereka harus memberikan sejumlah uang tertentu, dan seterusnya jika absennya berlanjut. Jika dia tidak bisa bermain selama setahun, mereka harus memberikan uang agar Anda bisa membeli pemain dengan level yang sama. Jika mereka ingin pemain kami, mereka harus membayarnya. Jika gaji tahunan sebesar 10 juta, jika mereka menggunakan pemain tersebut selama sebulan, mereka harus memberikan saya satu juta. Mengapa saya harus memberikannya secara gratis? Mereka adalah milik saya, bukan milik mereka. Terlalu mudah bagi mereka untuk mengambil 15 pemain tanpa membayar, atau menerima uang di bawah meja dari agen untuk memanggil mereka ke tim nasional. Itu tidak profesional, tapi hal itu terjadi di Italia."