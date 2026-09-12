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'Mereka banyak bicara!' - Bos AC Milan Ruben Amorim melancarkan serangan terbaru kepada legenda Manchester United setelah periode buruk di Old Trafford
Kesulitan di kursi pelatih Old Trafford
Masa Amorim di Manchester United ditandai dengan kesulitan besar saat ia berupaya mengembalikan klub itu ke kejayaan lamanya. Ia memimpin klub meraih finis terburuk sepanjang sejarah mereka di Premier League, dengan hanya mampu membukukan 24 kemenangan dalam 63 pertandingan di semua kompetisi. Catatan yang mengecewakan ini memberi banyak bahan kritik bagi para mantan pemain besar klub seperti Gary Neville, Roy Keane, dan Paul Scholes, yang terbiasa dengan era penuh trofi pada 1990-an dan 2000-an.
Kini berusaha membangun kembali reputasinya di San Siro, Amorim menghadapi lingkungan yang serupa, dengan AC Milan memiliki sejarah besar mereka sendiri serta para alumnus yang menuntut.
- Getty Images
Amorim bidik ikon Manchester United
Ketika ditanya soal tekanan menangani tim bersejarah, di mana para mantan bintang kerap ikut berkomentar, bos baru Milan itu tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kepada para pengkritiknya di Old Trafford. Ia berargumen bahwa kalangan pundit saat ini masih terputus dari sepak bola modern.
"Saya pernah berada di sebuah klub [Manchester United] pada masa lalu dengan banyak legenda, dan mereka punya opini besar, dan mereka banyak berbicara tentang berbagai hal," kata Amorim. "Mereka hidup di era yang benar-benar berbeda."
Bayang-bayang kejayaan masa lalu
Suara-suara media paling menonjol milik United sangat berperan selama masa gemilang Sir Alex Ferguson, sebuah periode yang ditandai dominasi domestik dan kehadiran rutin di Liga Champions. Namun, realitas Manchester saat ini sangat berbeda, dengan klub menjalani paceklik gelar liga selama 13 tahun dan kesulitan menegaskan diri di antara elite Eropa.
Sebelum Amorim dipecat, Scholes menyatakan sang pelatih bukan "orang yang tepat" dan tidak "memahami klub". Saat itu, juru taktik asal Portugal tersebut merespons dengan mengatakan para legenda menilai situasi saat ini secara tidak adil.
"Saya pikir itu normal," katanya sebelum kepergiannya. "Saya pikir memang faktanya, saya, sebagai manajer Manchester United, merasa kami tampil di bawah ekspektasi. Kami seharusnya punya lebih banyak poin, terutama musim ini. Jadi saya menerima itu dengan wajar.
"Terkadang mereka tidak memiliki semua informasi dan mereka melihat Manchester United dengan standar yang mereka jalani di sini, selalu menang. Jadi sulit bagi mereka melihat klub mereka dalam situasi seperti ini."
- Buzzi
Babak baru di AC Milan
Amorim kini harus sepenuhnya fokus pada tugas besarnya di Italia, dengan meninggalkan riwayatnya di Premier League. Meski ia telah lolos dari sorotan tanpa henti para pengamat Inggris, menghadirkan hasil untuk tim Milan yang sama bersejarahnya akan menjadi hal esensial untuk membungkam para peragunya.
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