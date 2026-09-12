Suara-suara media paling menonjol milik United sangat berperan selama masa gemilang Sir Alex Ferguson, sebuah periode yang ditandai dominasi domestik dan kehadiran rutin di Liga Champions. Namun, realitas Manchester saat ini sangat berbeda, dengan klub menjalani paceklik gelar liga selama 13 tahun dan kesulitan menegaskan diri di antara elite Eropa.

Sebelum Amorim dipecat, Scholes menyatakan sang pelatih bukan "orang yang tepat" dan tidak "memahami klub". Saat itu, juru taktik asal Portugal tersebut merespons dengan mengatakan para legenda menilai situasi saat ini secara tidak adil.

"Saya pikir itu normal," katanya sebelum kepergiannya. "Saya pikir memang faktanya, saya, sebagai manajer Manchester United, merasa kami tampil di bawah ekspektasi. Kami seharusnya punya lebih banyak poin, terutama musim ini. Jadi saya menerima itu dengan wajar.

"Terkadang mereka tidak memiliki semua informasi dan mereka melihat Manchester United dengan standar yang mereka jalani di sini, selalu menang. Jadi sulit bagi mereka melihat klub mereka dalam situasi seperti ini."



