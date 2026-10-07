Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengakui para pemainnya terus melampaui ekspektasi tingginya setelah bangkit dari ketertinggalan 1-0 untuk mengalahkan Kroasia 2-1. Meski sempat tertinggal lewat sundulan cepat Ivan Perisic, Spanyol mendominasi babak kedua di Stadion Poljud untuk memastikan laga ke-43 beruntun tanpa kekalahan.

De la Fuente memuji ketenangan timnya di tengah atmosfer yang mengintimidasi di Split.

"Mereka adalah pesepakbola yang fantastis dan mereka tidak pernah berhenti berjuang," kata de la Fuente kepada Teledeporte. "Mereka bahkan terkadang membuat saya terkejut, dan saya akan jadi orang pertama yang mengakuinya."