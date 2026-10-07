AFP
Diterjemahkan oleh
'Mereka bahkan mengejutkan saya!' - Luis de la Fuente membuat pengakuan jujur setelah Spanyol bangkit kembali
De la Fuente terkesan oleh semangat juang skuad
Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengakui para pemainnya terus melampaui ekspektasi tingginya setelah bangkit dari ketertinggalan 1-0 untuk mengalahkan Kroasia 2-1. Meski sempat tertinggal lewat sundulan cepat Ivan Perisic, Spanyol mendominasi babak kedua di Stadion Poljud untuk memastikan laga ke-43 beruntun tanpa kekalahan.
De la Fuente memuji ketenangan timnya di tengah atmosfer yang mengintimidasi di Split.
"Mereka adalah pesepakbola yang fantastis dan mereka tidak pernah berhenti berjuang," kata de la Fuente kepada Teledeporte. "Mereka bahkan terkadang membuat saya terkejut, dan saya akan jadi orang pertama yang mengakuinya."
- Pixsell
Manajer menguraikan kontrol taktis pada babak kedua
Pelatih kepala asal Spanyol itu menjelaskan bahwa kesabaran sangat penting untuk meruntuhkan unit pertahanan Kroasia yang agresif. "Ini persis jenis pertandingan yang kami perkirakan. Kroasia adalah tim hebat dengan banyak prestise," kata de la Fuente.
"Kami harus terus bertahan bersama mereka dan membuat mereka kelelahan. Pada babak kedua kami mengendalikan keadaan, meskipun mereka masih menciptakan beberapa momen berbahaya lewat serangan balik, yang memang normal."
"Dalam atmosfer seperti yang baru saja Anda lihat, kami berhasil mengatasinya. Ini adalah kemenangan dengan nilai yang sangat besar."
Penghormatan hangat untuk pahlawan kemenangan Merino
De la Fuente memberikan pujian khusus kepada pemain pengganti yang masuk saat jeda, Mikel Merino, yang dua golnya memastikan kemenangan. "Mikel Merino adalah salah satu yang terbaik di dunia di posisinya. Dia memiliki kualitas untuk bermain bagi tim mana pun, dan tentu saja dia bisa bermain di pertandingan apa pun," ujar sang pelatih.
"Dia sangat memahami momen-momen seperti ini dalam sebuah pertandingan. Dia punya naluri mencetak gol, dan gol-gol penting juga."
"Kami sangat menghargai sikap yang selalu dia tunjukkan."
- MN Press Photo
Juara dunia mengamankan tempat di perempat final
Kemenangan itu memastikan tempat Spanyol di perempat-final UEFA Nations League 2026-27 meski masih menyisakan pertandingan. De la Fuente mengungkapkan keyakinan penuh terhadap kemampuan timnya untuk mempertahankan standar juara dunia mereka.
"Saya yakin kami akan membalikkan keadaan dalam pertandingan ini," pungkas de la Fuente.
Spanyol akan berusaha memperpanjang laju tak terkalahkan mereka menjadi 43 pertandingan pada jeda internasional bulan Desember.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami