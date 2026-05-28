Mantan pemain timnas Prancis itu khawatir tim asal negaranya mungkin terlalu tangguh bagi Arsenal. Saat ditanya oleh GOAL—dalam wawancara yang diselenggarakan bersama Stake—apakah The Gunners sebagus yang ditunjukkan oleh rekor mereka belakangan ini, ia menjawab: "Tidak, tidak, tidak, tidak, mungkin, mungkin saya bicara terlalu cepat, tapi kali ini bukan soal Arsenal, melainkan soal PSG.

"Saya pikir PSG sedang mendominasi dunia sepak bola dan saya harap Arsenal akan bermain terbuka karena jika mereka mengandalkan pertahanan rapat seperti yang biasa mereka lakukan, PSG akan mencetak lima gol ke gawang mereka seperti yang mereka lakukan terhadap Inter di final. Saya terkejut karena mereka adalah ahli Catenaccio. Di Italia, begitu Anda lahir, mereka mengajarkan Anda tentang Catenaccio.

"Tapi tidak, jika PSG memiliki semua pemain ini—jika Ousmane Dembele dan yang lainnya siap, mereka akan menghancurkan Arsenal. Tapi kita tidak pernah tahu. Sekarang mereka telah memenangkan Premier League. Saya pikir bahkan bagi para penggemar Arsenal, jujur saja, memenangkan Liga Champions akan menjadi bonus bagi mereka.

"Saya tidak berpikir mereka akan menangis atau kecewa jika Arsenal tidak memenangkan Liga Champions ini karena mereka sudah menyelesaikan tugasnya, dan itu adalah Premier League. Mereka menunggu selama 22 tahun. Ini adalah pencapaian terbesar. Jika mereka memenangkan Liga Champions, itu akan menjadi pelengkap yang sempurna.

"Tapi dengan PSG, apa yang mereka lakukan dan lihatlah semifinal melawan Bayern Munich dibandingkan dengan semifinal melawan Arsenal dan Atletico—dan jangan salah paham, ini hanya satu pertandingan. Ini hanya satu pertandingan di final. Segala hal bisa terjadi. Tapi gaya bermain dan cara saya melihat PSG, cara mereka mengalahkan Inter, jika Mikel Arteta tidak punya rencana untuk bermain sepak bola yang lebih baik, mereka tidak akan punya peluang. Jika mereka ingin 'park the bus', mereka tidak akan punya peluang untuk menang.

"Tapi segalanya bisa terjadi. Favorit saya untuk pertandingan ini, dan dengan segala hormat dan cinta untuk Arsenal, Anda tahu, itu akan menjadi PSG. Tapi sekali lagi, PSG, mereka kalah di Piala Dunia Antarklub melawan Chelsea. Jadi seperti yang saya katakan, dalam satu pertandingan, segalanya bisa terjadi."