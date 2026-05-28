"Mereka akan menghancurkan Arsenal" - Patrice Evra dengan tegas memperingatkan Mikel Arteta bahwa PSG yang tampil dengan skuad lengkap akan mencetak LIMA gol di final Liga Champions jika The Gunners "tidak bermain lebih baik"
Arsenal lolos ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2006
The Gunners berhasil melaju tanpa terkalahkan menuju final Liga Champions pertama mereka sejak 2006, dengan Mikel Arteta berharap timnya dapat menorehkan sejarah di Budapest saat trofi klub paling bergengsi itu diraih di tanah Hongaria.
PSG bertekad untuk merusak pesta tersebut, karena mereka berupaya meniru prestasi tim Real Madrid legendaris asuhan Zinedine Zidane pada periode 2015-2018 dengan menjadi tim kedua di era modern yang berhasil mempertahankan trofi Liga Champions.
PSG memiliki barisan penyerang yang tangguh
Tim raksasa Ligue 1 ini memiliki daya serang yang sangat kuat — berupa trio penyerang yang menakutkan, Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia — sementara Arsenal, yang hanya kebobolan 27 gol selama musim Liga Premier 2025-26, harus mengandalkan pertahanan yang kokoh jika ingin memiliki peluang meraih gelar ganda yang tak terlupakan.
Patrice Evra, yang membantu Manchester United mencapai tiga final dalam kurun waktu empat tahun antara 2008 dan 2011 - dengan satu kali juara dan dua kali runner-up - tahu betul dari pengalamannya sendiri betapa sulitnya menembus garis finis Liga Champions, setelah beberapa kali berhadapan dengan kekuatan Lionel Messi dan Barcelona.
Apakah Arsenal cukup tangguh untuk menghentikan PSG?
Mantan pemain timnas Prancis itu khawatir tim asal negaranya mungkin terlalu tangguh bagi Arsenal. Saat ditanya oleh GOAL—dalam wawancara yang diselenggarakan bersama Stake—apakah The Gunners sebagus yang ditunjukkan oleh rekor mereka belakangan ini, ia menjawab: "Tidak, tidak, tidak, tidak, mungkin, mungkin saya bicara terlalu cepat, tapi kali ini bukan soal Arsenal, melainkan soal PSG.
"Saya pikir PSG sedang mendominasi dunia sepak bola dan saya harap Arsenal akan bermain terbuka karena jika mereka mengandalkan pertahanan rapat seperti yang biasa mereka lakukan, PSG akan mencetak lima gol ke gawang mereka seperti yang mereka lakukan terhadap Inter di final. Saya terkejut karena mereka adalah ahli Catenaccio. Di Italia, begitu Anda lahir, mereka mengajarkan Anda tentang Catenaccio.
"Tapi tidak, jika PSG memiliki semua pemain ini—jika Ousmane Dembele dan yang lainnya siap, mereka akan menghancurkan Arsenal. Tapi kita tidak pernah tahu. Sekarang mereka telah memenangkan Premier League. Saya pikir bahkan bagi para penggemar Arsenal, jujur saja, memenangkan Liga Champions akan menjadi bonus bagi mereka.
"Saya tidak berpikir mereka akan menangis atau kecewa jika Arsenal tidak memenangkan Liga Champions ini karena mereka sudah menyelesaikan tugasnya, dan itu adalah Premier League. Mereka menunggu selama 22 tahun. Ini adalah pencapaian terbesar. Jika mereka memenangkan Liga Champions, itu akan menjadi pelengkap yang sempurna.
"Tapi dengan PSG, apa yang mereka lakukan dan lihatlah semifinal melawan Bayern Munich dibandingkan dengan semifinal melawan Arsenal dan Atletico—dan jangan salah paham, ini hanya satu pertandingan. Ini hanya satu pertandingan di final. Segala hal bisa terjadi. Tapi gaya bermain dan cara saya melihat PSG, cara mereka mengalahkan Inter, jika Mikel Arteta tidak punya rencana untuk bermain sepak bola yang lebih baik, mereka tidak akan punya peluang. Jika mereka ingin 'park the bus', mereka tidak akan punya peluang untuk menang.
"Tapi segalanya bisa terjadi. Favorit saya untuk pertandingan ini, dan dengan segala hormat dan cinta untuk Arsenal, Anda tahu, itu akan menjadi PSG. Tapi sekali lagi, PSG, mereka kalah di Piala Dunia Antarklub melawan Chelsea. Jadi seperti yang saya katakan, dalam satu pertandingan, segalanya bisa terjadi."
Rekor Arsenal dalam pertemuan-pertemuan terakhirnya dengan PSG
Arsenal memang mengalami kekecewaan di babak semifinal musim lalu saat dikalahkan PSG dengan agregat 3-1 dalam laga dua leg. Namun, mereka sebelumnya berhasil mengalahkan tim asuhan Luis Enrique dengan skor 2-0 di Emirates Stadium pada fase grup kompetisi Eropa tersebut.
Hal itu membuktikan bahwa Arteta memiliki formula untuk mengalahkan tim-tim terbaik di dunia, dan kini terserah sang pelatih asal Spanyol itu untuk merancang strategi lain yang mampu membungkam Dembele dan kawan-kawan sekaligus memungkinkan pemain seperti Bukayo Saka dan Martin Odegaard bersinar di sisi lapangan yang lain.