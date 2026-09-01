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'Mereka akan melesat jauh dengan itu!' - Legenda Manchester United mengatakan satu rekrutan akan menjamin Arsenal meraih gelar juara
Unggulan juara
Yorke mengklaim bahwa Arsenal akan dengan mudah berhasil mempertahankan gelar Premier League mereka jika mengamankan kesepakatan pada akhir bursa untuk Osimhen. Ia percaya penyerang tim nasional Nigeria itu akan mengubah tim asuhan Arteta menjadi favorit juara yang tak terbantahkan. Arsenal akhirnya mengakhiri penantian dua dekade untuk meraih kejayaan liga musim lalu, dengan memenangkan gelar dengan selisih tujuh poin. Pasukan Arteta memulai upaya mempertahankan gelar itu dengan kuat, mengalahkan Coventry City 3-0 pada pekan pembuka sebelum meraih kemenangan 1-0 atas Aston Villa.
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Mimpi buruk bagi para bek
Yorke menegaskan bahwa penyerang Galatasaray yang produktif itu memiliki atribut fisik yang tepat untuk meneror lini belakang Premier League. Mantan striker itu merasa pendekatan Osimhen yang tidak ortodoks membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit bagi para bek tengah lawan.
"Victor Osimhen ke Arsenal akan jadi transfer besar. Itu benar-benar akan mengukuhkan mereka sebagai favorit," kata Yorke kepada Reviant. "Saya tadi sebenarnya melihat beberapa cuplikan dan dia penuh energi, bukan? Tangan dan kakinya bergerak ke mana-mana, sedikit tidak ortodoks, tetapi dia menyelesaikan tugasnya.
"Dia bukan pemain paling elegan yang pernah Anda lihat, tetapi Anda akan merasa sangat canggung saat melawannya. Dia akan menjadi sedikit mimpi buruk bagi para bek ini karena dia agak kuno dalam hal itu.
"Tingginya 1,83 m, tubuhnya jangkung, dia lumayan bagus dalam duel udara, dia memanfaatkan peluangnya, dan dia bekerja keras. Sebagai seorang penyerang tengah, jika Anda punya atribut seperti itu, para bek tidak akan menantikan bermain melawannya. Jika itu terjadi, maka saya akan bilang Arsenal pasti akan melaju jauh dengan itu."
Rekam jejak yang produktif
Juara Premier League itu mengungkapkan minat konkret terhadap Osimhen bulan lalu. Galatasaray dilaporkan mempertimbangkan potensi kesepakatan pertukaran yang melibatkan Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri, tetapi pemain Nigeria itu untuk saat ini tetap berada di Turki.
Osimhen telah memantapkan dirinya sebagai salah satu finisher paling mematikan di Eropa dalam lima musim terakhir. Setelah mencetak 76 gol selama periode yang sangat sukses bersama Napoli, ia mempertahankan ketajamannya dengan torehan impresif 64 gol dalam 77 penampilan untuk Galatasaray.
- Getty Images
Apa selanjutnya untuk Arsenal?
Terlepas dari sisa urusan transfer mereka, fokus Arteta kembali beralih ke tugas domestik akhir pekan ini. Arsenal kembali beraksi di Premier League pada Minggu untuk laga besar melawan Chelsea asuhan Xabi Alonso, yang datang ke pertandingan ini dengan modal tiga kemenangan beruntun.
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