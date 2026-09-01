Yorke menegaskan bahwa penyerang Galatasaray yang produktif itu memiliki atribut fisik yang tepat untuk meneror lini belakang Premier League. Mantan striker itu merasa pendekatan Osimhen yang tidak ortodoks membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit bagi para bek tengah lawan.

"Victor Osimhen ke Arsenal akan jadi transfer besar. Itu benar-benar akan mengukuhkan mereka sebagai favorit," kata Yorke kepada Reviant. "Saya tadi sebenarnya melihat beberapa cuplikan dan dia penuh energi, bukan? Tangan dan kakinya bergerak ke mana-mana, sedikit tidak ortodoks, tetapi dia menyelesaikan tugasnya.

"Dia bukan pemain paling elegan yang pernah Anda lihat, tetapi Anda akan merasa sangat canggung saat melawannya. Dia akan menjadi sedikit mimpi buruk bagi para bek ini karena dia agak kuno dalam hal itu.

"Tingginya 1,83 m, tubuhnya jangkung, dia lumayan bagus dalam duel udara, dia memanfaatkan peluangnya, dan dia bekerja keras. Sebagai seorang penyerang tengah, jika Anda punya atribut seperti itu, para bek tidak akan menantikan bermain melawannya. Jika itu terjadi, maka saya akan bilang Arsenal pasti akan melaju jauh dengan itu."