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Alex Morgan GFXGOAL

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"Mereka akan melangkah jauh" - Legenda USWNT Alex Morgan mendukung USMNT untuk melaju jauh di Piala Dunia

A. Morgan
USA
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

Dalam laporan eksklusif GOAL, legenda timnas wanita AS Alex Morgan meyakini timnas pria AS akan tampil gemilang di Piala Dunia dan membagikan tipsnya dalam menghadapi tekanan.

Jika ada yang tahu betul bagaimana rasanya hanya tinggal hitungan hari menjelang Piala Dunia, orang itu adalah Alex Morgan.

Legenda tim nasional wanita AS ini telah bermain di tiga Piala Dunia, memenangkan dua di antaranya, dan juga berkompetisi di tiga Olimpiade. Dia pernah menjadi pemain inti di panggung terbesar dunia, pemain cadangan yang menunggu giliran, dan pemain yang sama sekali tidak masuk dalam daftar skuad. Kini setelah pensiun sepenuhnya, Morgan masih terlibat dalam dunia sepak bola setiap hari - sebagai investor dalam olahraga wanita, pendiri perusahaan media Togethxr, dan, belakangan ini, ibu rumah tangga yang mengantar anak-anaknya ke latihan sepak bola.

Dia sibuk, tetapi tidak terlalu sibuk untuk berbincang dengan GOAL mengenai tekanan, peluang, dan ekspektasi yang dihadapi USMNT menjelang Piala Dunia Pria FIFA 2026.

“Saya pernah menjadi pemain cadangan dan starter di Piala Dunia, dan segalanya bisa berubah begitu cepat,” kata Morgan kepada GOAL. “Anda bisa saja menjadi pemain ke-26, atau bisa menjadi pemain pertama yang selalu dipanggil, dan itu bisa berubah tergantung lawan, ritme tim, dan siapa yang bermain baik bersama. Jadi, siapkan diri. Selalu siap.”

Morgan akan menghadiri semua pertandingan Piala Dunia USMNT di Los Angeles, dan dia yakin tim asuhan Mauricio Pochettino memiliki potensi untuk melaju jauh.

“Saya merasa mereka akan melaju jauh,” katanya.

Morgan juga telah berkolaborasi dengan merek-merek yang terkait dengan turnamen musim panas ini, termasuk DraftKings, di mana dia bertindak sebagai duta merek.

“Musim panas ini jelas merupakan salah satu acara terbesar di dunia,” kata Morgan. “Saya adalah duta besar DraftKings, dan sangat menyenangkan melihat mereka juga berinvestasi pada atlet wanita untuk acara besar seperti ini.”

Namun, bagi Morgan, pesannya kepada USMNT sederhana: mulailah dengan cepat.

“Saya pikir pertandingan pertama adalah pertandingan terpenting bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka,” katanya. “Mereka tidak boleh harus mengejar ketinggalan dan berjuang masuk ke turnamen. Mereka harus membuat pernyataan yang kuat di pertandingan pertama.”

  • South Korea v United StatesGetty Images Sport

    Morgan bertaruh besar pada tim putra AS

    Sebut saja kebanggaan nasional, optimisme buta, atau apa pun sebutannya, tapi Morgan benar-benar mendukung timnas AS musim panas ini.

    Dia sudah cukup sering menyaksikan turnamen sepak bola untuk tahu betapa cepatnya keadaan bisa berubah. Dengan 224 penampilan dan 123 gol untuk USWNT, Morgan memenangkan dua Piala Dunia, satu medali emas Olimpiade, dan satu medali perunggu Olimpiade, serta mengalami hampir semua versi kehidupan di panggung internasional selama perjalanannya. Jadi, ketika dia melihat tim pria AS ini, dia melihat kualitas yang cukup - dan opsi serangan yang cukup - untuk percaya bahwa mereka bisa melaju jauh.

    “Saya pikir tim pria ini memiliki kedalaman skuad yang sangat baik, dan saya pikir mereka memiliki banyak opsi berbeda untuk ancaman di depan gawang,” katanya. “Jadi, saya yakin ada banyak hal positif untuk tim ini, pasti. Saya pikir pertandingan terakhir mereka melawan Jerman benar-benar langkah maju yang bagus, dan jujur saja, saya merasa mereka akan melangkah jauh.”

    Morgan juga tidak hanya akan menonton dari jauh. Tinggal di San Diego bersama keluarganya, ia memiliki rencana konkret untuk hadir secara langsung menyaksikan pertandingan babak penyisihan grup USMNT di Los Angeles.

    “Saya akan berusaha menonton sebanyak mungkin pertandingan,” kata Morgan, “tapi kami akan mulai dari LA pada hari Jumat.”

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  • United States v Canada- 2024 SheBelieves CupGetty Images Sport

    "Menurut saya, tim putra memiliki kedalaman skuad yang sangat baik"

    Tak ada yang tahu persis seperti apa susunan starting XI Pochettino saat menghadapi Paraguay. Itulah yang membuatnya menarik. Namun, Morgan tidak hanya memperhatikan para pemain inti. Ia melihat keseluruhan skuad, dan ia yakin USMNT memiliki cukup banyak opsi untuk beradaptasi seiring berjalannya turnamen.

    Hal itu penting dalam Piala Dunia, di mana satu susunan pemain jarang bisa membawa tim melaju hingga akhir. Lawan berubah. Kondisi pertandingan berubah. Cedera, kartu, dan performa menjadi bagian dari persamaan. Bagi Morgan, kekuatan tim AS ini adalah bahwa Pochettino seharusnya memiliki cara berbeda untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

    “Saya sangat penasaran untuk melihat tepatnya siapa 11 pemain yang akan mereka pilih, dan bagaimana susunan itu sedikit berubah sepanjang fase grup, karena hal itu selalu terjadi,” katanya. “Saya pikir mereka memiliki kedalaman yang baik di barisan belakang, dengan bek sayap mereka, di barisan depan juga, dan para gelandang mereka yang sangat berorientasi menyerang. Mereka bisa mencetak gol dengan berbagai cara.”

    Itulah mengapa pertandingan Jumat nanti sangat penting. Timnas AS tidak perlu menjawab semua pertanyaan dalam satu pertandingan, tetapi Morgan yakin mereka perlu menentukan ritme sejak awal. Dalam Piala Dunia di kandang sendiri, dengan segala tekanan dan emosi yang menyertainya, memulai turnamen dengan santai bukanlah pilihan yang tepat.

  • Alex Morgan, USWNTGetty

    Mengapa Morgan mengabaikan kritik terhadap Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

    Saat Morgan masih aktif bermain, kritik adalah bagian dari pekerjaannya. Dia harus menghadapinya secara langsung, menanganinya dengan tenang, dan tetap tampil sebaik mungkin. Kini, setelah menjauh dari lapangan, dia menyaksikan persiapan Piala Dunia dengan sedikit lebih optimis dan sedikit lebih santai.

    “Saya rasa saya jauh lebih optimis daripada saat masih menjadi pemain,” kata Morgan. “Saya selalu berusaha mengabaikan semua kebisingan, tetapi jelas, melihat semua kritik yang datang, sangat sulit untuk tidak memperhatikannya.”

    Perspektif itu terasa tepat untuk tim USMNT ini. Persiapan menuju 2026 telah mengalami pasang surut, mulai dari momen-momen yang tidak konsisten pada 2025 hingga kamp Maret yang menimbulkan pertanyaan tentang performa, persiapan, dan apakah tim sedang bergerak ke arah yang benar. Namun, Morgan telah cukup berpengalaman di turnamen besar untuk tahu bahwa kebisingan dari luar tidak selalu menceritakan seluruh cerita.

    “Karena saya sudah mengalami ini berkali-kali, saya melihat banyak hal yang ditulis dan dikatakan tentang para pemain,” kata Morgan. “Mengatakan mereka tidak siap atau para pemain tidak mencapai puncak performa pada waktu yang tepat, atau bahwa seorang pemain individu tidak bermain baik. Ada banyak kritik, dan saya sudah mengalaminya dari dalam.

    “Dan saya hanya berpikir, ya, Anda tidak ingin mencapai performa puncak terlalu dini. Setiap individu tidak harus benar-benar berada dalam performa terbaiknya enam bulan menjelang turnamen atau menjalani musim terbaik menjelang Piala Dunia.”

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    "Aku merasa sangat senang dengan hal ini"

    Bagi Morgan, itulah keindahan—dan kekacauan—dari Piala Dunia.

    Seorang pemain bisa saja mengalami kesulitan dalam persiapan dan tetap menjadi sorotan turnamen. Sebuah tim bisa datang dengan keraguan dan pulang dengan keyakinan. Dan meskipun Morgan memahami kritik yang menyertai panggung ini, dia juga tahu betapa cepatnya satu pertandingan, satu momen, atau satu gol bisa mengubah segalanya.

    “Saya rasa, bagi saya, saya sekarang jauh lebih optimis,” kata Morgan. “Segala sesuatu bisa berubah begitu cepat dalam sebuah turnamen, baik atau buruk, tapi saya merasa sangat optimis tentang ini.”

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