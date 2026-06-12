Jika ada yang tahu betul bagaimana rasanya hanya tinggal hitungan hari menjelang Piala Dunia, orang itu adalah Alex Morgan.

Legenda tim nasional wanita AS ini telah bermain di tiga Piala Dunia, memenangkan dua di antaranya, dan juga berkompetisi di tiga Olimpiade. Dia pernah menjadi pemain inti di panggung terbesar dunia, pemain cadangan yang menunggu giliran, dan pemain yang sama sekali tidak masuk dalam daftar skuad. Kini setelah pensiun sepenuhnya, Morgan masih terlibat dalam dunia sepak bola setiap hari - sebagai investor dalam olahraga wanita, pendiri perusahaan media Togethxr, dan, belakangan ini, ibu rumah tangga yang mengantar anak-anaknya ke latihan sepak bola.

Dia sibuk, tetapi tidak terlalu sibuk untuk berbincang dengan GOAL mengenai tekanan, peluang, dan ekspektasi yang dihadapi USMNT menjelang Piala Dunia Pria FIFA 2026.

“Saya pernah menjadi pemain cadangan dan starter di Piala Dunia, dan segalanya bisa berubah begitu cepat,” kata Morgan kepada GOAL. “Anda bisa saja menjadi pemain ke-26, atau bisa menjadi pemain pertama yang selalu dipanggil, dan itu bisa berubah tergantung lawan, ritme tim, dan siapa yang bermain baik bersama. Jadi, siapkan diri. Selalu siap.”

Morgan akan menghadiri semua pertandingan Piala Dunia USMNT di Los Angeles, dan dia yakin tim asuhan Mauricio Pochettino memiliki potensi untuk melaju jauh.

“Saya merasa mereka akan melaju jauh,” katanya.

Morgan juga telah berkolaborasi dengan merek-merek yang terkait dengan turnamen musim panas ini, termasuk DraftKings, di mana dia bertindak sebagai duta merek.

“Musim panas ini jelas merupakan salah satu acara terbesar di dunia,” kata Morgan. “Saya adalah duta besar DraftKings, dan sangat menyenangkan melihat mereka juga berinvestasi pada atlet wanita untuk acara besar seperti ini.”

Namun, bagi Morgan, pesannya kepada USMNT sederhana: mulailah dengan cepat.

“Saya pikir pertandingan pertama adalah pertandingan terpenting bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka,” katanya. “Mereka tidak boleh harus mengejar ketinggalan dan berjuang masuk ke turnamen. Mereka harus membuat pernyataan yang kuat di pertandingan pertama.”