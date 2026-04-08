"Mereka akan kesulitan untuk kembali!" - Hamit Altintop yakin Bayern Munich akan menyingkirkan Real Madrid dan membuat prediksi berani soal masa depan Mohamed Salah

Di luar drama Liga Champions, Altintop mengalihkan perhatiannya ke masa depan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Mengingat situasi kontrak pemain asal Mesir itu selalu menjadi topik hangat, mantan pemain timnas Turki ini yakin bahwa sudah waktunya bagi Salah untuk mencari tantangan baru di luar Anfield setelah meraih segala yang mungkin diraih di Liga Premier.
"Setelah Mohamed Salah memecahkan semua rekor, saya rasa semua orang memahami situasi Salah dan menyadari keinginannya untuk meninggalkan Liverpool demi mencari motivasi dan meraih prestasi baru dalam karier sepak bolanya," kata Altintop. Alih-alih pindah ke Timur Tengah, ia mendesak sang penyerang untuk tetap berada di puncak sepak bola Eropa di mana ia masih bisa bersaing untuk meraih gelar-gelar besar.
"Saya berharap Mohamed Salah tetap di Eropa, entah bermain di Italia, Spanyol, atau Paris Saint-Germain di Prancis. Usianya masih muda, dan ia masih mampu bermain di level tertinggi," lanjutnya. Menutup dengan penghormatan terhadap warisan Salah, Altintop menambahkan: "Mohamed Salah adalah pemain hebat dan penyerang yang luar biasa. Ia memiliki pengalaman, keterampilan, dan kepribadian yang kuat di dunia sepak bola. Saya berharap Mohamed Salah akan mentransfer pengalamannya ke asosiasi tim nasional negaranya setelah pensiun."