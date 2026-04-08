"Mereka akan kesulitan untuk kembali!" - Hamit Altintop yakin Bayern Munich akan menyingkirkan Real Madrid dan membuat prediksi berani soal masa depan Mohamed Salah

Mantan gelandang Real Madrid dan Bayern Munich, Hamit Altintop, turut memberikan komentarnya mengenai laga perempat final Liga Champions yang sangat dinanti antara kedua mantan klubnya tersebut, sambil dengan tegas menunjukkan dukungannya. Pemain veteran asal Turki itu juga menanggapi spekulasi yang sedang beredar seputar masa depan Mohamed Salah di Liverpool, saat pemain asal Mesir itu memasuki fase krusial dalam kariernya.

Hamit Altintop, mantan bintang Bayern Munich dan Real Madrid, telah memberikan pandangannya mengenai leg pertama perempat final Liga Champions antara kedua klub tersebut, sekaligus berbagi pendapatnya mengenai masa depan pemain timnas Mesir, Mohamed Salah.

Berbicara kepada program olahraga "Modern Sports", Altintop mengatakan: "Saya bangga pernah mengenakan seragam Real Madrid dan Bayern Munich, tetapi saya mendukung Bayern Munich karena saya bermain untuk mereka lebih lama." Komentarnya tersebut menyoroti perspektif unik seorang pemain yang telah sukses di dua lingkungan paling menantang di Eropa.


    Bayern unggul atas Madrid yang 'tidak konsisten'

    Dalam wawancara dengan program "Modern Sports", Altintop dengan tegas menyatakan di mana kesetiaannya berada, meskipun ia pernah membela kedua raksasa Eropa tersebut selama kariernya sebagai pemain. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa meskipun ia menghargai masa-masa yang dihabiskannya di ibu kota Spanyol, hatinya tetap berada di Bavaria setelah menjalani masa yang lebih lama di Allianz Arena.

    "Saya bangga pernah mengenakan seragam Real Madrid dan Bayern Munich, tetapi saya mendukung Bayern Munich karena saya bermain bersama mereka dalam waktu yang lebih lama," jelas Altintop. Melihat kondisi Los Blancos saat ini, ia menyarankan bahwa tim asuhan Carlo Ancelotti rentan setelah hasil leg pertama yang sulit. "Saya pikir kemenangan Bayern Munich di Santiago Bernabeu membuat situasi sulit bagi Real Madrid, terutama karena musim mereka tidak berjalan baik, dengan banyak fluktuasi. Sangat sulit bagi mereka untuk bangkit mengingat situasi mereka saat ini."

    Altintop secara khusus menyoroti kesulitan lini depan Madrid yang dipenuhi bintang-bintang sebagai alasan utama kekalahan mereka melawan tim Jerman tersebut. "Penampilan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe tidak konsisten musim ini, dan ini adalah salah satu alasan Real Madrid kalah dari Bayern Munich," tambahnya, menyoroti kurangnya ketajaman dari senjata paling berbahaya Galacticos.

  • Efek Kompany dan pengaruh Michael Olise

    Meskipun mengkritik Real Madrid, Altintop justru memuji transformasi yang terjadi di Bayern Munich di bawah asuhan Vincent Kompany. Ia yakin pelatih asal Belgia itu telah berhasil menanamkan mentalitas agresif dan pantang menyerah yang sama, yang menjadi ciri khas kariernya sebagai pemain di Manchester City dan tim nasional Belgia.

    "Bayern Munich adalah tim yang kuat dan langsung yang selalu berupaya untuk menang, sama seperti pelatihnya Vincent Kompany ketika masih menjadi pemain," kata Altintop. Ia juga memuji perekrutan musim panas yang membuat raksasa Bundesliga ini menjadi kekuatan yang sangat tangguh di Eropa musim ini. "Ketika mereka memasukkan pemain luar biasa seperti Michael Olise, hal itu menjadi sulit bagi tim mana pun."

    Meskipun percaya diri dengan Bayern, Altintop memperingatkan bahwa tim dengan tradisi sekelas Madrid tidak boleh dianggap remeh hingga peluit akhir berbunyi. Ia tetap berhati-hati menjelang leg kedua, menyatakan: "Pertandingan leg kedua belum ditentukan, terutama melawan tim sekelas Real Madrid—tim yang memiliki mental juara dan kemampuan untuk membalikkan keadaan; segalanya mungkin terjadi."


    Langkah selanjutnya yang akan diambil Salah setelah memecahkan rekor Liverpool

    Di luar drama Liga Champions, Altintop mengalihkan perhatiannya ke masa depan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Mengingat situasi kontrak pemain asal Mesir itu selalu menjadi topik hangat, mantan pemain timnas Turki ini yakin bahwa sudah waktunya bagi Salah untuk mencari tantangan baru di luar Anfield setelah meraih segala yang mungkin diraih di Liga Premier.

    "Setelah Mohamed Salah memecahkan semua rekor, saya rasa semua orang memahami situasi Salah dan menyadari keinginannya untuk meninggalkan Liverpool demi mencari motivasi dan meraih prestasi baru dalam karier sepak bolanya," kata Altintop. Alih-alih pindah ke Timur Tengah, ia mendesak sang penyerang untuk tetap berada di puncak sepak bola Eropa di mana ia masih bisa bersaing untuk meraih gelar-gelar besar.

    "Saya berharap Mohamed Salah tetap di Eropa, entah bermain di Italia, Spanyol, atau Paris Saint-Germain di Prancis. Usianya masih muda, dan ia masih mampu bermain di level tertinggi," lanjutnya. Menutup dengan penghormatan terhadap warisan Salah, Altintop menambahkan: "Mohamed Salah adalah pemain hebat dan penyerang yang luar biasa. Ia memiliki pengalaman, keterampilan, dan kepribadian yang kuat di dunia sepak bola. Saya berharap Mohamed Salah akan mentransfer pengalamannya ke asosiasi tim nasional negaranya setelah pensiun."

