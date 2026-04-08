"Mereka akan kesulitan untuk kembali!" - Hamit Altintop yakin Bayern Munich akan menyingkirkan Real Madrid dan membuat prediksi berani soal masa depan Mohamed Salah

Dalam wawancara dengan program "Modern Sports", Altintop dengan tegas menyatakan di mana kesetiaannya berada, meskipun ia pernah membela kedua raksasa Eropa tersebut selama kariernya sebagai pemain. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa meskipun ia menghargai masa-masa yang dihabiskannya di ibu kota Spanyol, hatinya tetap berada di Bavaria setelah menjalani masa yang lebih lama di Allianz Arena.

"Saya bangga pernah mengenakan seragam Real Madrid dan Bayern Munich, tetapi saya mendukung Bayern Munich karena saya bermain bersama mereka dalam waktu yang lebih lama," jelas Altintop. Melihat kondisi Los Blancos saat ini, ia menyarankan bahwa tim asuhan Carlo Ancelotti rentan setelah hasil leg pertama yang sulit. "Saya pikir kemenangan Bayern Munich di Santiago Bernabeu membuat situasi sulit bagi Real Madrid, terutama karena musim mereka tidak berjalan baik, dengan banyak fluktuasi. Sangat sulit bagi mereka untuk bangkit mengingat situasi mereka saat ini."

Altintop secara khusus menyoroti kesulitan lini depan Madrid yang dipenuhi bintang-bintang sebagai alasan utama kekalahan mereka melawan tim Jerman tersebut. "Penampilan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe tidak konsisten musim ini, dan ini adalah salah satu alasan Real Madrid kalah dari Bayern Munich," tambahnya, menyoroti kurangnya ketajaman dari senjata paling berbahaya Galacticos.