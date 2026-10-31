Ronaldo seharusnya termasuk di antara mereka yang berpartisipasi dalam penghargaan tersebut, melalui pemungutan suara untuk penghargaan "Kopa" yang diberikan kepada pemain muda terbaik di dunia di bawah usia 21 tahun, yang dimenangkan oleh bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal.

Namun, bintang Portugal itu menolak untuk memberikan suaranya pada penghargaan tersebut, bersama dua pemain asal Prancis, Zinedine Zidane dan Michel Platini, menurut apa yang diungkapkan oleh surat kabar Prancis "L'Equipe".

Ini menjadi kali kelima Ronaldo menolak untuk memberikan suaranya pada penghargaan tersebut, sejak krisis terkenal pada 2021, yang melibatkan dirinya dengan Pascal Ferre, pemimpin redaksi majalah "France Football" saat itu.

Krisis itu bermula ketika Ferre mengatakan, dalam pernyataan pers, bahwa Ronaldo memberitahunya bahwa ambisi terbesarnya adalah mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola dengan memiliki Ballon d'Or lebih banyak daripada rival asal Argentinanya, Lionel Messi.

Pernyataan Ferre memicu kemarahan bintang Portugal itu, yang membantah kejadian tersebut melalui akunnya di situs "Instagram", seraya menuduh mantan pemimpin redaksi majalah Prancis itu berbohong dan berusaha memanfaatkan namanya secara keliru.

Sejak saat itu, Ronaldo tidak pernah tampil di acara Ballon d'Or sebagai pesaing, atau sebagai tamu, atau bahkan di antara para pemberi suara untuk pemenang penghargaan Kopa.