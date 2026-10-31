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Merayakan penghargaannya tapi memboikot versi juniornya: Apakah Ballon d'Or membongkar kontradiksi Cristiano Ronaldo?

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal
Al Hazem vs Al Nassr FC
Al Hazem
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Sikap kontroversial dari sang bintang Portugal

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ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

Pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, memicu kontroversi karena sikapnya terhadap penghargaan Ballon d'Or yang diberikan kepada pemain-pemain terbaik dunia dari majalah Prancis "France Football".

Upacara penyerahan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026 digelar di ibu kota Inggris, London, pada dini hari Selasa lalu, di mana pemain Inggris Harry Kane, striker Bayern Munich, dinobatkan sebagai peraih penghargaan tersebut.

  • Ronaldo tak memberikan suara untuk kali kelima

    Ronaldo seharusnya termasuk di antara mereka yang berpartisipasi dalam penghargaan tersebut, melalui pemungutan suara untuk penghargaan "Kopa" yang diberikan kepada pemain muda terbaik di dunia di bawah usia 21 tahun, yang dimenangkan oleh bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal.

    Namun, bintang Portugal itu menolak untuk memberikan suaranya pada penghargaan tersebut, bersama dua pemain asal Prancis, Zinedine Zidane dan Michel Platini, menurut apa yang diungkapkan oleh surat kabar Prancis "L'Equipe".

    Ini menjadi kali kelima Ronaldo menolak untuk memberikan suaranya pada penghargaan tersebut, sejak krisis terkenal pada 2021, yang melibatkan dirinya dengan Pascal Ferre, pemimpin redaksi majalah "France Football" saat itu.

    Krisis itu bermula ketika Ferre mengatakan, dalam pernyataan pers, bahwa Ronaldo memberitahunya bahwa ambisi terbesarnya adalah mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola dengan memiliki Ballon d'Or lebih banyak daripada rival asal Argentinanya, Lionel Messi.

    Pernyataan Ferre memicu kemarahan bintang Portugal itu, yang membantah kejadian tersebut melalui akunnya di situs "Instagram", seraya menuduh mantan pemimpin redaksi majalah Prancis itu berbohong dan berusaha memanfaatkan namanya secara keliru.

    Sejak saat itu, Ronaldo tidak pernah tampil di acara Ballon d'Or sebagai pesaing, atau sebagai tamu, atau bahkan di antara para pemberi suara untuk pemenang penghargaan Kopa.

  • Perayaan Ronaldo atas penghargaan Ballon d'Or bersejarah

    Akan tetapi, Ronaldo baru-baru ini memecah aksi boikot tersebut, tepatnya setelah ia dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or terbaik sepanjang sejarah.

    Majalah Prancis "France Football" mengumumkan pada hari Rabu lalu bahwa Ronaldo dinobatkan dengan penghargaan "BOAT", sebagai pemain terbaik dalam sejarah para peraih Ballon d'Or, atas gelar yang ia raih pada tahun 2008 bersama Manchester United.

    Bintang asal Portugal itu mengungguli rival asal Argentina, Lionel Messi, melalui pemungutan suara, dengan "Si Kutu" berada di peringkat kedua atas Ballon d'Or yang ia menangkan pada tahun 2012 bersama Barcelona.

    Sekitar 24 jam setelah pengumuman penobatannya, Ronaldo mengunggah sebuah kicauan untuk merayakan penghargaan tersebut melalui akun pribadinya di Instagram.

    Ronaldo menulis: "Sepak bola adalah milik para penggemar. Terima kasih kepada seluruh suporter di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or sepanjang sejarah ini juga milik kalian."

  • Apakah Ballon d'Or Membongkar Kontradiksi Ronaldo?

    Perayaan Ronaldo atas penghargaan bersejarah tersebut, di tengah pemboikotannya terhadap acara Ballon d'Or selama hampir 5 tahun, mungkin mendorong sebagian pihak untuk menuding Ronaldo bersikap kontradiktif.

    Namun, alasan Ronaldo atas sikap yang berbeda ini mungkin tampak dalam cuitan yang ia unggah untuk merayakan penghargaan tersebut, yaitu kalimat: "Sepak bola adalah milik para penggemar".

    Mungkin melalui kalimat itu Ronaldo mengungkapkan kepuasannya terhadap mekanisme yang memberinya penghargaan tersebut, dengan alasan bahwa penghargaan itu tunduk pada suara para penggemar, dan bukan para jurnalis sebagaimana yang terjadi dalam pemungutan suara Ballon d'Or.

    Bintang Portugal itu sebelumnya telah mengungkapkan dalam lebih dari satu kesempatan keberatannya terhadap pilihan majalah Prancis tersebut atas para pemenang penghargaan Ballon d'Or, terlebih karena ia tak lagi memenangkannya sejak penobatan terakhirnya pada tahun 2017.

    Perlu diingat bahwa Ronaldo tetap menjadi peraih penghargaan Ballon d'Or terbanyak kedua sepanjang sejarah, di mana ia meraihnya sebanyak 5 kali, di belakang pemain Argentina Lionel Messi yang telah dinobatkan sebanyak 8 kali.

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