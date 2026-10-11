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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Merasa akan dipecat!” Pakar bahasa tubuh melihat empat tanda mengkhawatirkan pada Michael Carrick di Manchester United

Manchester United
Tottenham Hotspur
Premier League

Michael Carrick dilaporkan menunjukkan tanda-tanda fisik bahwa ia memperkirakan akan dibebastugaskan sebagai manajer Manchester United menyusul awal musim Liga Primer yang sangat buruk. Kegagalan Setan Merah meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur baru-baru ini semakin meningkatkan sorotan terhadap posisi mantan gelandang itu di Old Trafford.

  • Tanda-tanda mengkhawatirkan terlihat dari sikap Carrick

    Carrick kini menghadapi sorotan tajam saat timnya mengalami rentetan performa yang sangat buruk menurut ukuran historis. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham Hotspur, pakar bahasa tubuh Darren Stanton menyoroti sejumlah tanda fisik yang mengindikasikan sang pelatih hampir mencapai batas kemampuannya menanggung tekanan.

    Stanton, mantan detektif kepolisian, menilai Carrick tampak berada di bawah tekanan berat dan mengidentifikasi empat tanda bahaya dalam penampilan publiknya belakangan ini. "Pertama, kita melihatnya mengangkat satu bahu, yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak yakin dengan ucapannya ketika mengatakan beberapa aspek permainan sudah membaik. Ia tidak benar-benar memercayai apa yang dikatakannya," ujar Stanton kepada The Sun.

    Selain itu, kerutan di dahi Carrick disebut sebagai tanda tekanan batin, kecemasan, dan rasa frustrasi yang kian besar. Stanton juga mengamati Carrick menekan bibirnya dengan sangat kuat, yang ia tafsirkan sebagai upaya sadar untuk menahan perasaan sebenarnya tentang situasi sulit yang tengah dihadapi klub.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bahasa tubuh Carrick menunjukkan ketidaknyamanan

    Indikator penting terakhir yang disebutkan adalah gerakan Carrick menjulurkan lidah untuk menenangkan diri. Stanton membandingkannya dengan perilaku serupa yang kerap terlihat pada anak kecil saat mereka merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya.

    "Menjulurkan lidah merupakan gerakan untuk menenangkan diri yang kita lihat pada anak-anak yang masih sangat kecil ketika mereka merasa tidak senang dan tidak nyaman dalam suatu situasi. Carrick juga merasa sangat tidak nyaman saat ini dengan pekerjaannya dan bagaimana segala sesuatunya berjalan baginya," jelas Stanton.

    Ia juga mencatat bahwa Carrick tampak pucat dan berkeringat cukup banyak. Menurutnya, hal itu mengindikasikan respons fisiologis untuk "melarikan diri", yakni naluri sang manajer untuk menjauh sejauh mungkin dari situasi penuh tekanan di Old Trafford.

  • Kesulitan di lapangan terus berlanjut

    Kesulitan taktis dan psikologis yang disebut para pakar tercermin dalam rentetan hasil buruk Manchester United. Dalam laga melawan Tottenham Hotspur, United tampak berada di atas angin ketika Bryan Mbeumo mencetak gol pada menit ke-73. Tak lama kemudian, Rodrigo Bentancur dari Tottenham menerima kartu merah.

    Namun, meski unggul jumlah pemain, tim asuhan Carrick justru mundur dan membiarkan Dominic Solanke menyamakan kedudukan lewat sundulan pada masa injury time. Kegagalan mempertahankan keunggulan ini terus berulang. Mereka gagal memenangi tiga laga terakhir yang mereka akhiri dengan keunggulan jumlah pemain. Suasana pun memanas, dengan para suporter mencemooh tim dengan lantang saat turun minum dan setelah peluit akhir dibunyikan.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Awal musim terburuk Man Utd dalam 40 tahun

    Statistik United musim ini menjadi catatan yang mengkhawatirkan bagi jajaran direksi. Klub itu hanya meraih enam poin dari enam laga pembuka Liga Primer Inggris, awal musim terburuk mereka di kasta tertinggi dalam empat dekade. Carrick, yang semula mampu membangkitkan skuad saat menjadi pengganti sementara Ruben Amorim, kini mendapati peran permanen itu jauh lebih berat.

    Meski meraih 39 poin dari 17 pertandingan pada akhir musim lalu, momentum itu kini sepenuhnya hilang. United pun terpuruk di peringkat ke-12 klasemen.

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