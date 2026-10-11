Carrick kini menghadapi sorotan tajam saat timnya mengalami rentetan performa yang sangat buruk menurut ukuran historis. Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham Hotspur, pakar bahasa tubuh Darren Stanton menyoroti sejumlah tanda fisik yang mengindikasikan sang pelatih hampir mencapai batas kemampuannya menanggung tekanan.

Stanton, mantan detektif kepolisian, menilai Carrick tampak berada di bawah tekanan berat dan mengidentifikasi empat tanda bahaya dalam penampilan publiknya belakangan ini. "Pertama, kita melihatnya mengangkat satu bahu, yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak yakin dengan ucapannya ketika mengatakan beberapa aspek permainan sudah membaik. Ia tidak benar-benar memercayai apa yang dikatakannya," ujar Stanton kepada The Sun.

Selain itu, kerutan di dahi Carrick disebut sebagai tanda tekanan batin, kecemasan, dan rasa frustrasi yang kian besar. Stanton juga mengamati Carrick menekan bibirnya dengan sangat kuat, yang ia tafsirkan sebagai upaya sadar untuk menahan perasaan sebenarnya tentang situasi sulit yang tengah dihadapi klub.