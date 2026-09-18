Pelatih asal Cile itu sangat puas dengan daya juang skuadnya di tengah jadwal yang padat, terutama setelah meraih kemenangan tandang atas pemuncak Ligue 1 Prancis, Lille, dalam laga pembuka Liga Champions.

Merefleksikan start kuat timnya pada musim ini, Pellegrini berkata: "Saya sangat puas. Meraih 15 poin dari 18 poin itu tidak mudah, terutama saat harus menyisipkan laga tandang Liga Champions melawan pemuncak liga Prancis dan memenanginya. Saya pikir ini adalah awal yang sangat memotivasi dengan tuntutan yang sangat tinggi, untuk terus mendorong diri finis setinggi mungkin."

Mengomentari pertahanan rapat Getafe di bawah Jose Bordalas, ia menambahkan: "Getafe adalah tim yang tangguh; mereka bertahan dengan sangat disiplin dan sangat mengandalkan fisik. Untungnya, kami berhasil mencetak gol itu. Kami menciptakan tiga atau empat peluang yang cukup bersih.

"Tim tampil sangat baik dalam bertahan; mereka nyaris tidak mengancam gawang kami. Jika Anda tidak bisa mencetak lebih dari satu gol, Anda harus tahu cara menjaga nirbobol, tetapi selalu mempertahankan penguasaan bola di area lawan dan mencari gol kedua."