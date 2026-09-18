ZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh
‘Meraih 15 poin dari 18 bukan hal mudah’ - Manuel Pellegrini menolak terlena meski Real Betis memulai La Liga dengan gemilang
Gol Ezzalzouli menumbangkan tim tamu
Tuan rumah meraih kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi lewat penyelesaian jarak dekat dari Abde Ezzalzouli tepat sebelum turun minum. Ini menjadi laga yang sulit menghadapi lawan yang bermain defensif sebelum tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang setelah Mario Martin diganjar kartu merah. Kemenangan tipis 1-0 ini memastikan raihan tiga poin penuh di hadapan publik Benito Villamarin setelah pertarungan fisik.
- Pressinphoto
Analisis pascalaga menyoroti disiplin
Pelatih asal Cile itu sangat puas dengan daya juang skuadnya di tengah jadwal yang padat, terutama setelah meraih kemenangan tandang atas pemuncak Ligue 1 Prancis, Lille, dalam laga pembuka Liga Champions.
Merefleksikan start kuat timnya pada musim ini, Pellegrini berkata: "Saya sangat puas. Meraih 15 poin dari 18 poin itu tidak mudah, terutama saat harus menyisipkan laga tandang Liga Champions melawan pemuncak liga Prancis dan memenanginya. Saya pikir ini adalah awal yang sangat memotivasi dengan tuntutan yang sangat tinggi, untuk terus mendorong diri finis setinggi mungkin."
Mengomentari pertahanan rapat Getafe di bawah Jose Bordalas, ia menambahkan: "Getafe adalah tim yang tangguh; mereka bertahan dengan sangat disiplin dan sangat mengandalkan fisik. Untungnya, kami berhasil mencetak gol itu. Kami menciptakan tiga atau empat peluang yang cukup bersih.
"Tim tampil sangat baik dalam bertahan; mereka nyaris tidak mengancam gawang kami. Jika Anda tidak bisa mencetak lebih dari satu gol, Anda harus tahu cara menjaga nirbobol, tetapi selalu mempertahankan penguasaan bola di area lawan dan mencari gol kedua."
Kembalinya yang impresif mendongkrak momentum
Hasil impresif ini membuat Real Betis tetap berada di posisi ketiga klasemen, di belakang Real Madrid hanya karena selisih gol dan terpaut tiga poin dari Barcelona yang tampil sempurna. Konsistensi yang ditunjukkan tim asuhan mantan manajer Malaga itu mengikuti kemenangan tandang 2-1 atas Villarreal dan kemenangan seru 3-2 atas Lille. Satu-satunya kemunduran mereka sejauh ini adalah kekalahan telak 5-2 di markas Levante pada pekan pertandingan ketiga.
- AgenciaLOF
Laga tandang berikutnya menanti
Tim itu kini fokus menjaga momentum saat mereka bersiap bertandang ke Deportivo A Coruna pada Minggu, 20 September. Laga di Stadion Riazor itu menjadi ujian terakhir mereka sebelum kompetisi domestik jeda untuk agenda internasional. Betis akan kembali memburu tiga poin untuk tetap menjaga jarak dengan para pemuncak klasemen sebelum jeda dua pekan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami