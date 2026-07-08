Meragukan Jordan Pickford adalah hal yang sia-sia: Kiper Inggris ini terus membungkam para pengkritiknya sambil bersiap memecahkan rekor Piala Dunia

Dan dalam konteks itu, apa yang terjadi di Azteca menjadi semakin penting. Inggris pasti akan menghadapi periode-periode di mana mereka harus menahan tekanan di Mexico City, dan Pickford harus tampil gemilang.

Meksiko memiliki peluang nyata pertama dalam pertandingan ini ketika Raul Jimenez — yang pasti sangat membenci sosok Pickford di akhir pertandingan — berhasil menyundul bola di tiang dekat, namun Pickford menunjukkan reaksi yang mengesankan dan menjatuhkan diri ke kiri untuk menepis bola ke tiang gawang. Dia kembali melakukan penyelamatan gemilang dari pemain nomor 9 Meksiko itu sesaat sebelum babak pertama berakhir, kali ini dengan menepis sundulan Jimenez ke atas mistar gawang. Seandainya gol itu masuk, itu akan menjadi gol penyama kedudukan yang menghancurkan bagi Inggris, tetapi mereka justru memasuki jeda dengan keunggulan 2-1 yang berharga.

Lalu tibalah sekitar 30 menit terakhir. Pickford tampak menikmati setiap detiknya. Ia berteriak kepada para bek tengahnya, mengatur barisan pertahanan, dan keluar untuk menangkis umpan silang demi umpan silang. Pada akhir pertandingan, ia telah mencatatkan lima kali menepis bola dengan tinju, melakukan tiga penyelamatan vital, dan melakukan sejumlah sapuan penting.

"Gaya bermainnya memang tidak memukau, tapi ya ampun, dia sangat efektif, dan Anda bisa mempercayainya; di momen-momen krusial, dia ingin berdiri di sana dan menjadi sosok yang diandalkan," kata mantan kiper Inggris Joe Hart di BBC. "Itu hal yang sangat penting bagi sebuah tim.

"Menjadi kiper nomor satu Inggris selama bertahun-tahun, terus berkembang, dan tampil gemilang di pertandingan besar, saya sangat senang dia bisa menunjukkan performa seperti itu malam ini dan dia pantas mendapatkan setiap pujian yang akan diterimanya."