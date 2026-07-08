Meragukan Jordan Pickford adalah hal yang sia-sia: Kiper Inggris ini terus membungkam para pengkritiknya sambil bersiap memecahkan rekor Piala Dunia

Pertandingan itu terasa menyakitkan, menegangkan, dan tidak terlalu menyenangkan bagi para penggemar Inggris, saat tim mereka berjuang keras meraih kemenangan 3-2 berkat pertahanan yang luar biasa kokoh. Dan Pickford tampaknya menikmati momen-momen seperti ini; seorang kiper yang mengandalkan kepribadiannya sama besarnya dengan kemampuannya di bawah mistar gawang. Dan ketika tim perlu berjuang habis-habisan, Pickford lebih dari bersedia untuk ikut serta.
Meskipun demikian, ia tetap sangat diremehkan. Mungkin karena ia dianggap sebagai pemuda yang agak konyol dari Sunderland. Mungkin karena ia bermain untuk Everton, tim yang jarang tampil di kompetisi Eropa, apalagi di Liga Champions. Mungkin karena kesalahan-kesalahannya yang jarang terjadi lebih melekat di ingatan daripada momen-momen penentu kemenangan yang tak terhitung jumlahnya.
Namun pada akhirnya, jelas bahwa Pickford layak dianggap sebagai salah satu kiper terbaik Inggris. Penampilan gemilangnya di Azteca membuktikannya, dan kini ia harus mempertahankan performa seperti itu jika Inggris ingin mewujudkan impian mereka di Piala Dunia.