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Jordan Pickford England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Meragukan Jordan Pickford adalah hal yang sia-sia: Kiper Inggris ini terus membungkam para pengkritiknya sambil bersiap memecahkan rekor Piala Dunia

Analysis
England
J. Pickford
World Cup
FEATURES
Norway vs England

20 menit terakhir dalam kemenangan dramatis Inggris atas Meksiko di babak 16 besar sangat sesuai dengan gaya bermain Jordan Pickford. The Three Lions hanya bermain dengan 10 orang, dan Thomas Tuchel memberikan instruksi yang jelas: Bertahan ketat dan menjauhkan bola sejauh mungkin dari gawang. Pickford menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Pertandingan itu terasa menyakitkan, menegangkan, dan tidak terlalu menyenangkan bagi para penggemar Inggris, saat tim mereka berjuang keras meraih kemenangan 3-2 berkat pertahanan yang luar biasa kokoh. Dan Pickford tampaknya menikmati momen-momen seperti ini; seorang kiper yang mengandalkan kepribadiannya sama besarnya dengan kemampuannya di bawah mistar gawang. Dan ketika tim perlu berjuang habis-habisan, Pickford lebih dari bersedia untuk ikut serta.

Meskipun demikian, ia tetap sangat diremehkan. Mungkin karena ia dianggap sebagai pemuda yang agak konyol dari Sunderland. Mungkin karena ia bermain untuk Everton, tim yang jarang tampil di kompetisi Eropa, apalagi di Liga Champions. Mungkin karena kesalahan-kesalahannya yang jarang terjadi lebih melekat di ingatan daripada momen-momen penentu kemenangan yang tak terhitung jumlahnya.

Namun pada akhirnya, jelas bahwa Pickford layak dianggap sebagai salah satu kiper terbaik Inggris. Penampilan gemilangnya di Azteca membuktikannya, dan kini ia harus mempertahankan performa seperti itu jika Inggris ingin mewujudkan impian mereka di Piala Dunia.

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    Awal yang tersendat-sendat

    Awal turnamen ini tidak berjalan mulus bagi Pickford. Penampilannya melawan Kroasia memang tidak buruk, tetapi masih di bawah standar yang ia tetapkan sendiri. Ia sempat menepis tendangan Martin Baturina dengan cukup baik, namun tidak mampu mencegah bola masuk saat Kroasia menyamakan skor menjadi 1-1 di babak pertama, sementara beberapa operannya juga sedikit goyah; Tuchel bahkan terekam kamera di Dallas sedang menegur Pickford terkait distribusi bolanya.

    Kiper Everton itu kembali mengalami momen goyah saat melawan Ghana, di mana Pickford sedikit beruntung terhindar dari kartu merah setelah keluar dari kotak penalti, gagal menghalau bola, dan bertabrakan dengan Prince Adu yang sedang berlari ke arah gawang. Hanya berkat kontak keras dari penyerang Ghana itulah Pickford tidak diusir dari lapangan selama pertandingan yang monoton berakhir 0-0.

    Sementara itu, dalam pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, Pickford kebobolan di tiang dekatnya oleh Brian Cipenga saat tim Afrika itu memecah kebuntuan di Atlanta. Seandainya Harry Kane tidak membalikkan keadaan dalam 15 menit terakhir, sebagian besar kesalahan atas kekalahan tersebut akan ditimpakan kepada Pickford.

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    'Sungguh pantas mendapat pujian sepenuhnya'

    Dan dalam konteks itu, apa yang terjadi di Azteca menjadi semakin penting. Inggris pasti akan menghadapi periode-periode di mana mereka harus menahan tekanan di Mexico City, dan Pickford harus tampil gemilang.

    Meksiko memiliki peluang nyata pertama dalam pertandingan ini ketika Raul Jimenez — yang pasti sangat membenci sosok Pickford di akhir pertandingan — berhasil menyundul bola di tiang dekat, namun Pickford menunjukkan reaksi yang mengesankan dan menjatuhkan diri ke kiri untuk menepis bola ke tiang gawang. Dia kembali melakukan penyelamatan gemilang dari pemain nomor 9 Meksiko itu sesaat sebelum babak pertama berakhir, kali ini dengan menepis sundulan Jimenez ke atas mistar gawang. Seandainya gol itu masuk, itu akan menjadi gol penyama kedudukan yang menghancurkan bagi Inggris, tetapi mereka justru memasuki jeda dengan keunggulan 2-1 yang berharga.

    Lalu tibalah sekitar 30 menit terakhir. Pickford tampak menikmati setiap detiknya. Ia berteriak kepada para bek tengahnya, mengatur barisan pertahanan, dan keluar untuk menangkis umpan silang demi umpan silang. Pada akhir pertandingan, ia telah mencatatkan lima kali menepis bola dengan tinju, melakukan tiga penyelamatan vital, dan melakukan sejumlah sapuan penting.

    "Gaya bermainnya memang tidak memukau, tapi ya ampun, dia sangat efektif, dan Anda bisa mempercayainya; di momen-momen krusial, dia ingin berdiri di sana dan menjadi sosok yang diandalkan," kata mantan kiper Inggris Joe Hart di BBC. "Itu hal yang sangat penting bagi sebuah tim.

    "Menjadi kiper nomor satu Inggris selama bertahun-tahun, terus berkembang, dan tampil gemilang di pertandingan besar, saya sangat senang dia bisa menunjukkan performa seperti itu malam ini dan dia pantas mendapatkan setiap pujian yang akan diterimanya."

  • Jordan PickfordGetty

    Pemecah rekor

    Hart menyoroti poin penting di sini, yaitu bahwa Pickford belum pernah benar-benar mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima. Tuchel bahkan menekankan sebelum turnamen bahwa ada persaingan di setiap posisi, termasuk penjaga gawang — tidak terkecuali karena penampilan mengesankan Dean Henderson yang terus berlanjut saat membela Crystal Palace.

    Namun, rekor Pickford sebagai kiper Inggris cukup sempurna. Setelah debut pada November 2017, ia dengan cepat membuktikan dirinya di bawah asuhan Sir Gareth Southgate. Ia telah menjadi starter di setiap pertandingan selama lima turnamen besar berturut-turut, dan asalkan rekor tersebut tidak berakhir secara mengejutkan saat melawan Norwegia pada Sabtu nanti, Pickford akan menjadi pemain Inggris dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia — mengungguli rekor Peter Shilton yang tampil 17 kali di panggung dunia.

    "Saya pikir dia mungkin yang terbaik sejak saya pensiun dari timnas Inggris," kata Shilton. "Jika melihat rekornya, semifinal Piala Dunia, penyelamatan penalti... Saya pikir dia mungkin termasuk yang terbaik. Saya akan menempatkannya di jajaran yang terbaik. Tentu saja, David Seaman, dia sangat dekat. Namun secara umum, melihat situasinya secara keseluruhan, saya pikir dia mungkin yang terbaik sejak saya bermain."

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  • Jordan Pickford EnglandGetty

    Tindakan heroik yang berulang-ulang

    Pickford juga telah mengalami banyak momen tak terlupakan selama bertahun-tahun. Pada 2018, ia menjadi bagian kunci dari tim Inggris yang berhasil menghilangkan banyak beban di Piala Dunia, dengan menahan tendangan penalti krusial saat Inggris menang dalam adu penalti babak 16 besar melawan Kolombia, sebelum menampilkan performa yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan saat melawan Swedia di perempat final.

    Ia kembali menunjukkan penampilan gemilang di final Euro 2020, menahan dua tendangan penalti selama kekalahan yang memilukan dari Italia di Wembley. Ia kembali menampilkan aksi heroik serupa pada tahun 2024, menahan tendangan penalti dari Manuel Akanji saat Inggris mengalahkan Swiss dalam kemenangan di babak perempat final. Secara total, Pickford telah menahan empat dari 14 tendangan penalti yang dihadapinya dalam adu penalti di Piala Dunia dan Euro.

    "Kalau soal adu penalti, saya rasa tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya," kata mantan kiper Inggris Ben Foster pada tahun 2024. "Menurut saya, pada saat adu penalti dimulai, dia benar-benar berpikir, ‘Ini saatnya unjuk gigi, kawan’. Jika Anda bisa mengukur kadar adrenalin yang mengalir di tubuhnya pada saat itu, saya yakin angkanya akan berada di puncak, tepat di batas maksimal. Seolah-olah dia baru saja menenggak enam cangkir espresso ganda.”

    Sementara itu, dalam permainan terbuka, Pickford nyaris tanpa kesalahan sejak menjadi kiper nomor satu negaranya. Model statistik menunjukkan bahwa dia hanya melakukan satu kesalahan yang berujung pada gol sejak 2018. Anda akan kesulitan menemukan banyak kiper yang begitu andal.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

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    Hal yang sama berlaku di level klub. Pickford adalah kiper utama dengan masa bakti terlama di Liga Premier, setelah menjadi kiper nomor satu Everton selama hampir 10 tahun. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini The Toffees pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dan sejak musim 2022-23, ia telah menggagalkan lebih banyak gol daripada siapa pun di liga tersebut, menurut Opta.

    "Dia adalah kiper kelas atas, dia telah melakukan penyelamatan-penyelamatan gemilang sepanjang musim, dia sepenuhnya mampu melakukannya," lanjut Hart setelah pertandingan melawan Meksiko.

    Dan ya, bagi Everton, Pickford memang pernah melakukan beberapa kesalahan. Namanya akan selamanya dikaitkan dengan satu atau dua kesalahan yang menjadi sorotan, terutama tekel mengerikan terhadap Virgil van Dijk yang merobek ligamen anterior cruciate (ACL) bek tengah Liverpool tersebut. Namun, setiap manajer Everton sejak 2017 tetap mempercayainya.

    Pickford adalah pemimpin bagi The Toffees, dan telah melakukan serangkaian penyelamatan penting bagi tim yang, dalam berbagai kesempatan, membutuhkan penampilannya yang terbaik untuk menangkis ancaman degradasi.

  • Erling HaalandGetty Images

    Musuh yang sudah tak asing lagi

    Pickford tahu ia harus tampil dalam performa terbaiknya di Miami pada hari Sabtu, terutama dengan adanya lawan yang sudah tak asing lagi di barisan Norwegia. Erling Haaland telah berkali-kali mencetak gol ke gawang Everton selama berkarier di Liga Premier, mencetak tujuh gol ke gawang Pickford sejak bergabung dengan Manchester City; hanya empat kiper yang lebih sering harus mengambil bola dari gawang akibat gol yang dicetak pemain asal Norwegia tersebut.

    Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Haaland telah mencetak gol dalam 14 penampilan kompetitif terakhirnya bersama Norwegia, dengan total 27 gol yang luar biasa selama periode tersebut. Ia nyaris sendirian mengalahkan Brasil di babak 16 besar meskipun jarang menyentuh bola, mencetak dua gol indah yang memaksa Selecao pulang lebih awal. Singkatnya, ia adalah penyerang paling mematikan di dunia saat ini — dan tidak ada yang mendekati.

    Namun, jika ada satu hal yang seharusnya dipetik Inggris dari beberapa turnamen terakhir, itu adalah kecenderungan Pickford untuk tampil gemilang di momen-momen krusial. The Three Lions memasuki laga Sabtu ini sebagai favorit tipis, namun juga menyadari bahwa Norwegia telah menempuh jalan yang lebih berat untuk sampai ke sini. Mereka juga tentu lebih segar, setelah membuat pertandingan melawan Brasil terlihat relatif mudah dibandingkan dengan perjuangan berat Inggris di Meksiko.

    Sekali lagi, tampaknya ini akan menjadi pertandingan di mana Pickford akan diandalkan pada momen-momen krusial. Kabar baiknya? Ia cenderung mampu menjawab tantangan tersebut.

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