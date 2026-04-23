Menyusul kepergian Sebastian Hoeneß yang lebih awal: VfB Stuttgart kabarnya sedang mempertimbangkan empat calon pelatih

Namun, belum ada kontak dengan salah satu pelatih tersebut; pasalnya, juara Piala DFB saat ini masih berencana mempertahankan Hoeneß dan sangat yakin bahwa ia akan berada di pinggir lapangan Stuttgart pada musim mendatang.

Sport Bild baru-baru ini melaporkan ketertarikan Real Madrid terhadap Hoeneß. Menurut laporan tersebut, pria berusia 43 tahun itu merupakan kandidat potensial untuk menggantikan Alvaro Arbeloa pada musim panas mendatang, yang tampaknya tidak akan tetap menjadi pelatih Los Blancos setelah musim ini berakhir.

Para petinggi Madrid dilaporkan telah mengamati Hoeneß dengan sangat cermat. Terutama gaya permainan Stuttgart yang berani dan kemampuan Hoeneß untuk membangun tim yang solid tanpa harus membeli bintang-bintang siap pakai, konon telah memukau para bos Real Madrid.

Namun, tampaknya belum ada tawaran konkret dari Madrid kepada Hoeneß. Keponakan bos Bayern, Uli Hoeneß, masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2028, dan tidak ada klausul pelepasan dalam perjanjian kerjanya. Oleh karena itu, Real harus menegosiasikan biaya transfer dengan Stuttgart jika pihak Spanyol benar-benar serius.