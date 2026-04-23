Menurut informasi dari Bild, Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg), dan Jacob Neestrup yang saat ini tidak terikat klub (terakhir bermain untuk FC Kopenhagen) masuk dalam "daftar cadangan", jika pelatih kepala VfB memutuskan untuk hengkang lebih awal dari klub Swabia tersebut.
Menyusul kepergian Sebastian Hoeneß yang lebih awal: VfB Stuttgart kabarnya sedang mempertimbangkan empat calon pelatih
Namun, belum ada kontak dengan salah satu pelatih tersebut; pasalnya, juara Piala DFB saat ini masih berencana mempertahankan Hoeneß dan sangat yakin bahwa ia akan berada di pinggir lapangan Stuttgart pada musim mendatang.
Sport Bild baru-baru ini melaporkan ketertarikan Real Madrid terhadap Hoeneß. Menurut laporan tersebut, pria berusia 43 tahun itu merupakan kandidat potensial untuk menggantikan Alvaro Arbeloa pada musim panas mendatang, yang tampaknya tidak akan tetap menjadi pelatih Los Blancos setelah musim ini berakhir.
Para petinggi Madrid dilaporkan telah mengamati Hoeneß dengan sangat cermat. Terutama gaya permainan Stuttgart yang berani dan kemampuan Hoeneß untuk membangun tim yang solid tanpa harus membeli bintang-bintang siap pakai, konon telah memukau para bos Real Madrid.
Namun, tampaknya belum ada tawaran konkret dari Madrid kepada Hoeneß. Keponakan bos Bayern, Uli Hoeneß, masih terikat kontrak dengan VfB hingga 2028, dan tidak ada klausul pelepasan dalam perjanjian kerjanya. Oleh karena itu, Real harus menegosiasikan biaya transfer dengan Stuttgart jika pihak Spanyol benar-benar serius.
Hoeneß membawa VfB Stuttgart ke kancah internasional
Hoeneß mengambil alih VfB pada musim semi 2023 saat klub tersebut berada dalam situasi genting dalam pertarungan menghindari degradasi, dan pada awalnya berhasil mempertahankan status liga melalui babak play-off. Pada musim berikutnya, ia membawa Stuttgart meraih posisi runner-up dan lolos ke Liga Champions, serta mengukuhkan tim asal Swabia itu sebagai kandidat kompetisi internasional pada musim-musim berikutnya.
Tahun lalu, mereka juga berhasil meraih gelar Piala DFB, yang bisa menjadi impian lagi musim ini, dan akan menghadapi SC Freiburg di semifinal pada hari Kamis. Sebagai tim yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen, Hoeneß dan rekan-rekannya juga menargetkan kualifikasi Liga Champions lagi.
Di sela-sela pertandingan piala melawan Freiburg, Hoeneß menyatakan bahwa ia tidak ingin terganggu oleh rumor seputar masa depannya dan sebaliknya akan sepenuhnya fokus pada pertandingan-pertandingannya bersama VfB. "Itu tidak terlalu memengaruhi saya," katanya dalam konferensi pers pada hari Rabu.