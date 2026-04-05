‘Menyingkirkan sang pemain’ - Arne Slot disalahkan atas kepergian Mohamed Salah dari Liverpool, sementara manajer The Reds itu tampaknya akan mengalami nasib serupa seperti sang bintang Mesir yang hengkang
Aboutrika mengklaim bahwa Slot memaksa Salah hengkang
Alasan sebenarnya di balik kepergian Salah dari Liverpool yang akan segera terjadi secara mengejutkan dikaitkan dengan Arne Slot, dengan sahabat dekat pemain asal Mesir itu, Mohamed Aboutrika, mengklaim bahwa sang manajer "telah menjauhkan pemain tersebut." Salah, yang telah mencetak 255 gol dalam 436 penampilan bersama The Reds, mengonfirmasi pada 25 Maret bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di klub tersebut, meskipun kontraknya saat ini masih tersisa satu tahun.
Berbicara di winwinallsports, mantan rekan setimnya di timnas Mesir, Aboutrika, blak-blakan dalam menilai situasi di Anfield. "Salah satu alasan di balik kepergian Mohamed Salah dari Liverpool adalah kehadiran Arne Slot, karena kita telah melihat masalah dalam beberapa waktu terakhir… Kamu, Slot, yang mendorong pemain itu pergi," kata Aboutrika. "Kontrak Salah dengan Liverpool hanya berdurasi dua tahun… Salah ingin bekerja dengan tenang dan menikmati fase berikutnya dalam kariernya. Salah tidak membutuhkan pengakuan dari Slot atau siapa pun."
Slot tidak menyesali keputusan manajemen
Ketegangan antara pemain dan manajer menjadi sorotan publik setelah Salah merasa dijadikan kambing hitam atas performa klub yang kurang memuaskan, yang memicu komentarnya bahwa ia "dijadikan kambing hitam". Namun, Slot tetap teguh pada pendiriannya, menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah cara menangani pemain berusia 33 tahun itu, bahkan setelah mencoretnya dari starting line-up selama tiga pertandingan berturut-turut dan menjatuhkan sanksi disiplin.
Berbicara kepada media melalui The Guardian, Slot mengatakan: "Ya [saya puas dengan cara saya mengelolanya]. Saya menengok kembali musim ini dan berpikir bahwa saya membuat beberapa keputusan yang bisa saja lebih baik, tetapi saya tidak membicarakan hal spesifik ini dengan Mo. Saya tidak menyesali banyak hal yang saya lakukan selama satu setengah tahun bersama, atau bahkan lebih lama".
Sejarah pencadangan dan reaksi para pemain
Slot dengan cepat menyoroti bahwa Salah pernah dicadangkan oleh manajemen sebelumnya tanpa hal itu langsung memicu permintaan hengkang. Ia mengutip sebuah insiden yang ramai dibicarakan di bawah rezim sebelumnya untuk memperkuat argumennya bahwa rotasi skuad tidak selalu harus berujung pada permintaan transfer dari para pemain kunci.
"Saya ingat saat tandang ke West Ham ketika dia tidak bermain [di bawah Jurgen Klopp pada 2024]. Saya belum ada di sini saat itu. Dia tidak memutuskan untuk pergi," tambah Slot. "Asumsinya adalah jika Anda tidak bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tiba-tiba Anda ingin pergi. Itu hanyalah asumsi, dan mungkin benar atau mungkin tidak, tetapi sejarah telah menunjukkan bahwa dia tidak melakukannya sebelumnya, dan dia menjalani musim yang hebat setelah itu."
- Getty Images Sport
Masa depan yang tidak menentu bagi manajer dan klub
Saat Salah bersiap untuk pindah ke Liga Pro Arab Saudi yang menjanjikan, Slot sendiri kini menjadi sorotan tajam. Kekalahan memalukan 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA telah membuat musim Liverpool berada di ujung tanduk; klub tersebut saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier dan harus menghadapi laga Liga Champions yang berat melawan Paris Saint-Germain.