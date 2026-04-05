Alasan sebenarnya di balik kepergian Salah dari Liverpool yang akan segera terjadi secara mengejutkan dikaitkan dengan Arne Slot, dengan sahabat dekat pemain asal Mesir itu, Mohamed Aboutrika, mengklaim bahwa sang manajer "telah menjauhkan pemain tersebut." Salah, yang telah mencetak 255 gol dalam 436 penampilan bersama The Reds, mengonfirmasi pada 25 Maret bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di klub tersebut, meskipun kontraknya saat ini masih tersisa satu tahun.

Berbicara di winwinallsports, mantan rekan setimnya di timnas Mesir, Aboutrika, blak-blakan dalam menilai situasi di Anfield. "Salah satu alasan di balik kepergian Mohamed Salah dari Liverpool adalah kehadiran Arne Slot, karena kita telah melihat masalah dalam beberapa waktu terakhir… Kamu, Slot, yang mendorong pemain itu pergi," kata Aboutrika. "Kontrak Salah dengan Liverpool hanya berdurasi dua tahun… Salah ingin bekerja dengan tenang dan menikmati fase berikutnya dalam kariernya. Salah tidak membutuhkan pengakuan dari Slot atau siapa pun."







