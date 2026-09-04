AFP
Diterjemahkan oleh
'Menyesali kepindahan itu?' - Kepulangan Lucas Digne ke Paris Saint-Germain terjerumus ke dalam krisis setelah Luis Enrique mencoret sang bek karena 'alasan olahraga'
Luis Enrique membuat keputusan pemilihan yang berani
Kembalinya Digne ke Parc des Princes langsung menemui hambatan setelah pelatih Luis Enrique memutuskan untuk tidak memasukkan pemain berusia 33 tahun itu ke dalam skuad untuk laga Jumat melawan Monaco. Meski telah menandatangani kontrak hingga 2029 setelah datang pada musim panas dari Aston Villa, level performa awal sang bek sayap tampaknya gagal memuaskan pelatih asal Spanyol itu pada pekan-pekan awal musim ini.
Menurut laporan dari L'Equipe, keputusan untuk mencoret mantan pemain Aston Villa itu sepenuhnya didasarkan pada 'alasan olahraga' setelah awal yang kurang meyakinkan dalam periode keduanya di Paris.
- AFP
Kesulitan mendapatkan waktu bermain di ibu kota
Harapan pemain Prancis itu untuk mengamankan menit bermain reguler di tim utama langsung mendapat pukulan ketika ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan pada laga pembuka musim Ligue 1 PSG melawan Rennes. Meski pada akhirnya ia sempat tampil dalam laga kompetitif pada pekan berikutnya melawan Lille, masuknya ia pada menit ke-71 saat tim tertinggal 2-0 bukanlah dampak yang ia maupun para pendukung klub bayangkan ketika kesepakatan itu tercapai.
PSG berhasil bangkit pada akhir laga tersebut, mencetak gol pada menit pertama dan kelima injury time untuk menyelamatkan satu poin dramatis, tetapi kontribusi individual Digne jelas dinilai tidak memadai. Penilaian staf pelatih terhadap penampilannya dalam menit-menit terbatas itu tampaknya menjadi pemicu dicoretnya dia sepenuhnya dari skuad pekan ini, yang mengindikasikan keretakan yang kian dalam terkait perannya di tim.
Urutan bek terungkap
Yang membuat pencoretan Digne makin mengkhawatirkan adalah krisis ketersediaan saat ini di posisi bek kiri bagi juara Prancis yang sedang bertahan. Nuno Mendes, pilihan utama yang tak terbantahkan di posisi itu, saat ini sedang menjalani skorsing domestik. Pemain internasional Portugal itu menerima kartu merah langsung saat melawan Lens di Trophee des Champions sebelum musim dimulai, yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan liga pertama.
Dengan Mendes tidak tersedia, pintu tampak terbuka lebar bagi Digne untuk merebut kembali tempatnya di starting XI dan membuktikan nilainya kepada para suporter. Namun, Enrique lebih memilih menggunakan bek tengah serbabisa Lucas Beraldo dan Lucas Hernandez di sisi kiri lini belakang berempat.
- Getty Images Sport
Aston Villa kesulitan setelah kepergian Digne
Saat Digne menghadapi krisis pribadinya di Prancis, mantan klubnya Aston Villa juga menjalani awal musim baru yang sama buruknya. Tim asuhan Unai Emery dihajar 4-0 oleh Brighton pada laga pembuka Premier League mereka, lalu menindaklanjutinya dengan kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami