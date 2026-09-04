Kembalinya Digne ke Parc des Princes langsung menemui hambatan setelah pelatih Luis Enrique memutuskan untuk tidak memasukkan pemain berusia 33 tahun itu ke dalam skuad untuk laga Jumat melawan Monaco. Meski telah menandatangani kontrak hingga 2029 setelah datang pada musim panas dari Aston Villa, level performa awal sang bek sayap tampaknya gagal memuaskan pelatih asal Spanyol itu pada pekan-pekan awal musim ini.

Menurut laporan dari L'Equipe, keputusan untuk mencoret mantan pemain Aston Villa itu sepenuhnya didasarkan pada 'alasan olahraga' setelah awal yang kurang meyakinkan dalam periode keduanya di Paris.