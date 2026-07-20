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Menyerahkan tongkat estafet? Momen memilukan saat Lamine Yamal menghibur Lionel Messi yang hancur hati setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia
Momen simbolis setelah kemenangan Spanyol
Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 dalam final Piala Dunia di MetLife Stadium untuk kembali merebut gelar tertinggi dalam sepak bola. Setelah peluit akhir dibunyikan, Messi terbaring di lapangan, tampak sangat terpukul saat upaya Argentina mempertahankan gelar berakhir.
Saat Spanyol merayakan kemenangan, Yamal termasuk di antara pemain pertama yang mendekati Messi. Bintang remaja itu memeluk kapten Argentina dalam momen menyentuh yang oleh banyak orang dipandang sebagai penyerahan tongkat estafet simbolis antara dua generasi.
Gambar tersebut memiliki makna tambahan karena Messi pernah tampil bersama Yamal yang masih bayi dalam sesi pemotretan UNICEF pada tahun 2007. Apa yang dulunya hanyalah foto kampanye biasa kini telah menjadi salah satu kebetulan paling luar biasa dalam dunia sepak bola.
Upacara pergantian penjaga yang tak terlupakan
Bagi Messi, kekalahan ini menjadi akhir yang menyakitkan bagi perjalanan Argentina di Piala Dunia kali ini, setelah ia berhasil membawa timnya kembali ke final. Gelandang serang veteran itu tak mampu menembus pertahanan Spanyol yang terorganisir dengan baik—yang dipimpin oleh Rodri dan Aymeric Laporte—selama 120 menit. Kemenangan Spanyol ini menandai kembalinya mereka ke puncak sepak bola dunia 16 tahun setelah mengangkat trofi Piala Dunia pertama mereka. Pendekatan taktis yang disiplin serta kontribusi para pemain sayap muda mereka terbukti menjadi faktor penentu dalam menghadapi juara bertahan.
Scaloni mengajak para penggemar untuk menghargai perjalanan Argentina
Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, memberikan keterangan kepada media setelah kekalahan tersebut, di tengah spekulasi mengenai masa depannya menyusul berakhirnya perjalanan tim di Piala Dunia. Pelatih tersebut memuji para pemainnya meskipun mereka sedang kecewa, sekaligus merenungkan segala pencapaian yang telah mereka raih bersama.
"Sulit untuk membuat orang-orang memahami bahwa mereka juga harus menikmati momen ini," kata Scaloni, seperti dikutip Marca. "Ini sangat sulit, tetapi kita harus menyadari bahwa ini juga merupakan sebuah kemenangan. Saya berharap dan berdoa agar orang-orang menyadari apa yang telah dicapai dan, yang terpenting, cara pencapaiannya. Saya sudah menangis sebanyak yang saya butuhkan di ruang ganti, tetapi kelompok ini layak mendapatkan rasa terima kasih kita karena mereka adalah para pejuang."
- AFP
Ketidakpastian bagi Argentina, masa depan cerah bagi Spanyol
Perhatian kini akan beralih ke masa depan Argentina, di tengah ketidakpastian seputar Scaloni dan pertanyaan apakah Messi telah memainkan pertandingan internasional terakhirnya setelah penampilan luar biasa lainnya di Piala Dunia.
Sementara itu, Spanyol akan berusaha memanfaatkan kemenangan terbaru mereka. Dengan Yamal yang telah diakui sebagai salah satu bintang paling cemerlang di dunia sepak bola, La Roja tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk memulai era baru di puncak sepak bola internasional.
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