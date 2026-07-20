Menyerahkan tongkat estafet? Momen memilukan saat Lamine Yamal menghibur Lionel Messi yang hancur hati setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia

Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 dalam final Piala Dunia di MetLife Stadium untuk kembali merebut gelar tertinggi dalam sepak bola. Setelah peluit akhir dibunyikan, Messi terbaring di lapangan, tampak sangat terpukul saat upaya Argentina mempertahankan gelar berakhir.

Saat Spanyol merayakan kemenangan, Yamal termasuk di antara pemain pertama yang mendekati Messi. Bintang remaja itu memeluk kapten Argentina dalam momen menyentuh yang oleh banyak orang dipandang sebagai penyerahan tongkat estafet simbolis antara dua generasi.

Gambar tersebut memiliki makna tambahan karena Messi pernah tampil bersama Yamal yang masih bayi dalam sesi pemotretan UNICEF pada tahun 2007. Apa yang dulunya hanyalah foto kampanye biasa kini telah menjadi salah satu kebetulan paling luar biasa dalam dunia sepak bola.