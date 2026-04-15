"Menyerah bukanlah pilihan" - Lamine Yamal menyampaikan janji penuh semangat kepada para penggemar Barcelona setelah tersingkir dari Liga Champions
Malam yang penuh kekecewaan bagi Blaugrana
Meskipun pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol pembuka pada leg kedua di Wanda Metropolitano, tim asuhan Hansi Flick tak mampu membalikkan ketertinggalan dari leg pertama dan akhirnya harus menelan kekalahan agregat 3-2. Namun, sementara beberapa bintang senior masih terguncang, Yamal mengunggah pesan di media sosial untuk berjanji bahwa penantian klub selama 11 tahun untuk meraih trofi Eropa akan segera berakhir.
Barca gagal menang saat Atleti bangkit
Barcelona tiba di Madrid dalam kondisi yang membutuhkan keajaiban setelah kalah 2-0 di kandang sendiri, dan untuk sesaat, sepertinya Yamal akan menjadi motor kebangkitan bersejarah. Pemain sayap itu mencetak gol di awal pertandingan untuk membungkam penonton tuan rumah, namun gol penyeimbang dari Ademola Lookman mengembalikan keunggulan agregat Atletico dan menghancurkan hati para pendukung Barca. Pasca kekalahan tersebut, Yamal membagikan pesan emosional kepada para Culers, menegaskan bahwa kegagalan ini hanyalah batu loncatan dalam perjalanannya menuju puncak.
Pesan Yamal untuk para penggemar
"Menyerah bukanlah pilihan," tulis Yamal di Instagram. "Kami sudah berjuang sekuat tenaga, tapi itu belum cukup. Ini hanyalah bagian dari perjalanan: untuk mencapai puncak, kita harus mendaki, dan kami tahu itu tidak akan mudah.
"Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan jangan ragu bahwa kami akan belajar dari setiap kesalahan itu. Kami adalah Barca, dan kami akan kembali ke tempat yang seharusnya. Orang tua saya mengajarkan bahwa janji seorang pria selalu ditepati... dan kami akan membawa [trofi] itu ke Barcelona. Sempre Barca."
Kekecewaan bagi Eropa, namun Yamal kembali bersinar
Kegagalan ini menandai akhir yang pahit bagi perjalanan Barcelona di kompetisi Eropa, yang sempat bangkit kembali di bawah asuhan Flick. Terlepas dari kekecewaan tersebut, Yamal—yang telah mencetak 23 gol di semua kompetisi—kembali menunjukkan penampilan gemilang pada musim 2025-26, sehingga Barca kini dapat sepenuhnya mengalihkan fokus mereka ke perebutan gelar Liga.
Mentalitas seorang juara
Sebelum kekalahan dari Atleti, Yamal mencari inspirasi dari legenda NBA LeBron James, bahkan sampai mengganti foto profil media sosialnya dengan foto James yang sedang memegang trofi juara untuk menumbuhkan semangat bangkit kembali. Meskipun kali ini hal itu belum cukup, penampilan pemain berusia 18 tahun itu, ditambah dengan reaksinya di media sosial, membuktikan bahwa ia adalah pemimpin sejati di ruang ganti Camp Nou.
Perhatian kini beralih ke La Liga
Kekecewaan di ajang Eropa telah berlalu, dan misi kini sudah jelas: Barcelona asuhan Flick mengalihkan seluruh energinya untuk merebut gelar Liga. Setelah jeda singkat untuk memulihkan diri, Blaugrana kembali beraksi pada 22 April, menjamu Celta Vigo dalam laga kandang yang sangat krusial. Dengan keunggulan sembilan poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua, dan hanya tersisa tujuh pertandingan, raksasa Catalan ini menjadi favorit kuat untuk mempertahankan gelar domestik mereka.