Tah meyakini bahwa latar belakang bermain yang prestisius dari Kompany dan Alonso memberi mereka keunggulan tersendiri. Rekam jejak panjang mereka sebagai pemimpin di lapangan membantu mereka mengelola dinamika kompleks dalam skuad modern.

"Mereka punya karier yang sangat besar sebagai pemain. Jadi, sangat menyenangkan bisa bekerja dengan mereka karena mereka benar-benar memahami bagaimana ruang ganti, bagaimana sebuah grup bekerja," aku Tah.

"Keduanya juga merupakan pemimpin hebat saat masih menjadi pemain. Jadi, ya, rasanya luar biasa bisa bekerja dengan mereka. Kepribadian yang hebat, pelatih yang hebat, dan, ya, saya menikmatinya."