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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Menyentuh sisi emosional tim' - bintang Bayern Munich Jonathan Tah menjelaskan mengapa Vincent Kompany dan Xabi Alonso adalah penguasa ruang ganti

V. Kompany
X. Alonso
J. Tah
Bayern Munich
Bayer Leverkusen
Chelsea
Bundesliga
Premier League

Bek Bayern Munich Jonathan Tah memuji kualitas kepelatihan Vincent Kompany dan Xabi Alonso yang impresif. Pemain internasional Jerman itu menyoroti bagaimana kedua mantan pemain legendaris tersebut menggunakan pengalaman luas mereka untuk membangun koneksi emosional dengan skuad masing-masing dan berhasil menerapkan ide-ide taktis.

  • Bekerja di bawah pemimpin legendaris

    Tah buka suara soal pengalaman positifnya bekerja di bawah manajer Kompany dan Alonso. Bek tengah itu merasa sangat beruntung bisa belajar dari dua pelatih berperingkat tinggi tersebut sepanjang kariernya.

    Alonso sebelumnya melatih Tah di Bayer Leverkusen, meraih sukses dengan gelar Bundesliga pada musim 2023/24 sebelum sang bek pindah ke Bavaria pada 2025. Kini, ia melanjutkan perkembangannya dalam sepakbola di bawah arahan presisi dari mantan kapten Manchester City, Kompany. Kedua pelatih itu sama-sama menikmati karier bermain yang fenomenal di level tertinggi sepakbola Eropa. Menurut Tah, kekayaan pengalaman di atas lapangan itu diterjemahkan dengan sempurna ke dalam pendekatan kepelatihan modern mereka.

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    Memahami ruang ganti modern

    Tah meyakini bahwa latar belakang bermain yang prestisius dari Kompany dan Alonso memberi mereka keunggulan tersendiri. Rekam jejak panjang mereka sebagai pemimpin di lapangan membantu mereka mengelola dinamika kompleks dalam skuad modern.

    "Mereka punya karier yang sangat besar sebagai pemain. Jadi, sangat menyenangkan bisa bekerja dengan mereka karena mereka benar-benar memahami bagaimana ruang ganti, bagaimana sebuah grup bekerja," aku Tah.

    "Keduanya juga merupakan pemimpin hebat saat masih menjadi pemain. Jadi, ya, rasanya luar biasa bisa bekerja dengan mereka. Kepribadian yang hebat, pelatih yang hebat, dan, ya, saya menikmatinya."

  • Ikatan emosional lebih penting daripada taktik

    Meski kedua manajer dikenal memiliki kecerdasan taktik yang luar biasa, Tah menegaskan bahwa kekuatan sejati mereka terletak pada kemampuan elite dalam mengelola pemain. Ia mencatat bahwa bahkan sistem sepakbola terbaik pun akan gagal tanpa dukungan penuh skuad.

    "Saya pikir yang paling penting adalah pendekatan yang mereka miliki terhadap sebuah tim, karena Anda bisa memiliki semua taktik terbaik," jelasnya. "Jika Anda tidak benar-benar memiliki koneksi dengan tim, dan jika tim tidak benar-benar terhubung serta merasakan apa yang ingin Anda lakukan, maka itu tidak akan berhasil.

    "Bahkan jika taktiknya terdengar bagus. Saya pikir keduanya mampu menyentuh tim secara emosional sehingga semua orang mendengarkan dan semua orang mengikuti apa yang mereka inginkan dari Anda."

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    Laga DFL-Supercup semakin dekat

    Tah dan rekan-rekannya di Bayern saat ini tengah bersiap untuk memburu trofi mayor pertama mereka musim ini. Bayern akan menghadapi rival sengit Borussia Dortmund dalam DFL-Supercup yang sangat dinantikan. Duel besar domestik itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus.