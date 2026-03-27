Como 1907Getty Images
Menyeimbangkan antara merek global dan sepak bola tradisional: Mengapa mesin hiburan Como 1907 lebih berkelanjutan dibandingkan RB Leipzig

Como
Como mengguncang Serie A. Kenaikan pesat mereka mungkin tampak seperti "dongeng sepak bola" klasik pada pandangan pertama, namun di baliknya terdapat strategi yang terencana, dana yang besar — dan tingkat keberlanjutan yang mengejutkan.

Siapa pun yang pernah berkunjung ke Como, kota kecil di tepi danau yang memiliki nama sama, pasti akan lebih mengaitkan kota berpenduduk sekitar 80.000 jiwa ini dengan perpaduan pemandangan yang indah antara pegunungan Alpen dan nuansa Mediterania, serta rumah-rumah berwarna-warni, gereja, bukit-bukit hijau, dan pohon palem, daripada dengan sepak bola kelas atas.

Faktanya, tempat ini dikenal sebagai magnet bagi wisatawan dari seluruh dunia, sementara danau yang terletak sekitar 80 kilometer di utara Milan ini juga sangat populer di kalangan selebriti Hollywood. George Clooney, Brad Pitt, atau Julia Roberts dikabarkan memiliki rumah liburan di sini; selain itu, kawasan ini pernah menjadi lokasi syuting untuk film-film blockbuster ternama—seperti episode kedua Star Wars atau James Bond: Casino Royale.

Dalam arti tertentu, "faktor glamor" ini juga tercermin dalam citra publik Como 1907. Pada pertandingan kandang, sering terlihat bintang-bintang Hollywood seperti Keira Knightley, Michael Fassbender, Hugh Grant, Andrew Garfield, atau Adrien Brody di tribun penonton; terutama sejak promosi ke Serie A, antusiasme penonton terasa semakin meningkat. Seorang mantan karyawan bahkan mengonfirmasi kepada Gazzetta dello Sport bahwa klub mengundang selebriti untuk akhir pekan all-inclusive yang mencakup kunjungan ke stadion, guna meningkatkan perhatian publik serta mempromosikan pariwisata di kota secara keseluruhan.

  • Como 1907Getty Images

    Bahwa Como berhasil mencapai status seperti ini, terutama berkat kedua bersaudara Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang baru saja meninggal dunia pekan lalu. Para pengusaha Indonesia ini mengambil alih klub tersebut pada tahun 2019 melalui salah satu perusahaan induk mereka dengan harga sekitar 350.000 euro dan secara bertahap membuka jalan bagi klub ini untuk berkiprah di kancah sepak bola dunia. Bagaimanapun, Como sama sekali bukan tempat yang pernah berani memimpikan Liga Champions.

    Pada tahun 1980-an, klub ini bermain di Serie A selama lima tahun berturut-turut, namun sejak saat itu, kecuali pada musim 2003/04, mereka hanya bermain di divisi kedua atau ketiga. Setelah terdegradasi dari Serie A untuk terakhir kalinya pada 2004, klub tersebut harus mengajukan kebangkrutan; akibat kebangkrutan kedua pada 2016, Como dilelang. Awalnya, Akosua Puni Essien, istri pemain tim nasional Ghana Michael Essien, membeli klub tersebut seharga 237.000 euro, namun harus segera menjualnya kembali akibat masalah likuiditas yang kembali muncul.

    Akhirnya, Hartono bersaudara mengambil alih klub tersebut melalui agensi hiburan mereka, Sent Entertainment Limited, dan berkat kekayaan mereka yang diperkirakan mencapai lebih dari 40 miliar dolar AS, mereka berhasil mengatasi semua masalah keuangan Como. Setelah pengambilalihan, keluarga Hartono melunasi utang klub yang saat itu berada di divisi keempat dan membawanya kembali ke Serie A, di mana mereka kini termasuk di antara pemilik terkaya di liga tersebut.

    Sejak saat itu, tidak hanya prestasi olahraga yang terus meningkat, tetapi juga banyak hal yang terjadi di luar lapangan. Mantan pemain tim nasional Inggris, Dennis Wise, ditunjuk sebagai direktur eksekutif pada tahun 2021 dan hingga pengunduran dirinya pada tahun 2024, ia diberi kebebasan penuh untuk merombak klub dan membangun tim yang kompetitif.

    Melalui jaringan kontak Hartono bersaudara, Uber, sebuah perusahaan global besar, berhasil diajak menjadi sponsor utama untuk musim 2024/25 – ini merupakan keterlibatan pertama perusahaan AS tersebut dalam dunia olahraga Italia. Pada Januari 2025, klub menjalin kemitraan strategis dengan Ajax Amsterdam, dan sebelumnya telah berhasil merekrut dua legenda, Cesc Fabregas dan Thierry Henry, untuk mendukung tim mereka. Henry bertindak sebagai pemegang saham murni Como, sementara Fabregas awalnya aktif selama satu musim sebagai pemain, kemudian sebagai asisten pelatih, dan sejak 2024 sebagai pelatih kepala klub.

  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Pemilik Como 1907 mencontoh Disneyland

    Di saat yang sama, Como dan para pemiliknya menerapkan pendekatan jangka panjang; mereka tidak bertindak seperti investor konvensional yang utamanya berfokus pada upaya mengantongi keuntungan sebesar-besarnya melalui investasi di sebuah klub. Sebaliknya, tujuan mereka adalah memajukan klub, kota, warga, dan wilayah tersebut secara keseluruhan. Sementara klub-klub yang dimiliki investor konvensional lainnya, seperti RB Leipzig di Jerman, "memanfaatkan" sepak bola semata-mata sebagai sarana pemasaran produk mereka sendiri, Como menerapkan strategi pemasaran yang lebih berkelanjutan.

    Hal ini bahkan sampai pada tingkat di mana, misalnya, setiap bayi yang baru lahir di rumah sakit kota Como menerima baju bayi dari klub. Selain itu, klub ini bekerja sama dengan 14 bar lokal. Di sana, jika klub berhasil memenangkan salah satu pertandingan resminya, mereka akan mentraktir minuman gratis bagi para tamu yang hadir. Tujuannya jelas: Penduduk lokal harus diajak ke pihak mereka dan proyek Como harus dipandang sebagai pengayaan bagi daerah tersebut, bukan sebagai faktor pengganggu.

    Hal ini juga mencakup pengembangan stadion kandang yang indah. Stadio Giuseppe Sinigaglia yang dibangun pada tahun 1927, yang terletak sangat indah tepat di tepi Danau Como dan selain menyuguhkan aksi di lapangan juga menawarkan pemandangan air yang fenomenal, saat ini masih dimiliki oleh Kota Como, namun pada akhirnya akan diambil alih dan diubah menjadi milik klub. Segera setelah promosi pada musim panas 2024, pekerjaan renovasi yang diperlukan harus dilakukan pada arena yang berusia hampir 100 tahun ini; untuk masa depan, perluasan lebih lanjut direncanakan, seperti peningkatan kapasitas total yang saat ini hanya menampung sekitar 13.600 penonton.

    Disneyland akan dijadikan teladan untuk pekerjaan renovasi selanjutnya. Menurut visi para pemilik, kota, wilayah, dan klub akan dipasarkan sebagai satu kesatuan. Tujuannya adalah sebuah taman di tepi danau dengan stadion modern dan fasilitas hiburan, bahkan di luar kegiatan pertandingan. "Apa yang bagi Disney adalah taman hiburan, bagi kami adalah klub sepak bola dan pengalaman hari pertandingan. Kami beruntung berada di tempat di mana kota itu sendiri adalah sebuah merek: Danau Como adalah merek global. Akan bodoh jika tidak memanfaatkan peluang ini – mengintegrasikan sepak bola ke dalam ekosistem, bukan sebagai inti, melainkan sebagai elemen kunci," jelas Presiden Klub dan CEO Sent, Mirwan Suwarso, kepada portal Italia Calcio e Finanza.

    Mengikuti teladan Disney, Como 1907 tidak sekadar ingin menjadi klub sepak bola yang baru kaya, melainkan proyek hiburan yang komprehensif dan berkelanjutan secara finansial – dengan kawasan wisata Danau Como sebagai merek utama yang menaungi. Tujuannya adalah menghubungkan sepak bola, pemasaran, merchandise, dan kawasan tersebut, menarik selebriti, serta meneguhkan klub sebagai merek global dengan karakter pengalaman.

    Hal ini menarik karena kontrasnya tidak bisa lebih besar lagi. Di satu sisi ada "karakter tradisional" dengan kota kecil yang indah serta lokasi yang sempurna di tepi danau, di sisi lain ada ambisi besar dan global dari para pemiliknya.

  • Mirwan SuwarsoIMAGO / Italy Photo Press

    Como 1907 hampir tidak mengandalkan pemain muda dan pemain Italia

    Tidak diragukan lagi bahwa hal ini juga berpotensi menimbulkan rasa keterasingan. Como sudah tidak lagi memiliki banyak kesamaan dengan klub tradisional dari kota kecil di Italia. Bahasa utama yang digunakan di profil media sosialnya adalah bahasa Inggris, dan berbagai pertemuan dengan petinggi klub serta pejabat klub-klub Arab Saudi di masa lalu pun sempat menimbulkan kebingungan di kalangan sebagian penggemar.

    Dari sudut pandang olahraga, ditambah lagi bahwa Como sejauh ini hampir tidak berkontribusi apa-apa bagi sepak bola di wilayah tersebut. Tidak ada satu pun pemain yang berasal dari akademi klub sendiri; bahkan, hanya ada dua pemain Italia di skuad, yaitu kiper cadangan Mauro Vigorito dan Edoardo Goldaniga.

    Sebuah statistik dari Corriere dello Sport menunjukkan bahwa pada musim ini, seorang pemain Italia hanya bermain selama tepat satu menit untuk tim asuhan pelatih Fabregas: Bek Goldaniga diperbolehkan masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir selama 60 detik dalam kemenangan tandang 2-1 melawan Fiorentina pada bulan September. Tidak ada klub lain yang begitu jarang dan sedikit menggunakan pemain dari negaranya sendiri - di posisi kedua dari bawah dalam hal menit bermain pemain Italia, ada Hellas Verona yang berada di dasar klasemen dengan 4137 menit.

