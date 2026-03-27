Menyeimbangkan antara merek global dan sepak bola tradisional: Mengapa mesin hiburan Como 1907 lebih berkelanjutan dibandingkan RB Leipzig

Di saat yang sama, Como dan para pemiliknya menerapkan pendekatan jangka panjang; mereka tidak bertindak seperti investor konvensional yang utamanya berfokus pada upaya mengantongi keuntungan sebesar-besarnya melalui investasi di sebuah klub. Sebaliknya, tujuan mereka adalah memajukan klub, kota, warga, dan wilayah tersebut secara keseluruhan. Sementara klub-klub yang dimiliki investor konvensional lainnya, seperti RB Leipzig di Jerman, "memanfaatkan" sepak bola semata-mata sebagai sarana pemasaran produk mereka sendiri, Como menerapkan strategi pemasaran yang lebih berkelanjutan.

Hal ini bahkan sampai pada tingkat di mana, misalnya, setiap bayi yang baru lahir di rumah sakit kota Como menerima baju bayi dari klub. Selain itu, klub ini bekerja sama dengan 14 bar lokal. Di sana, jika klub berhasil memenangkan salah satu pertandingan resminya, mereka akan mentraktir minuman gratis bagi para tamu yang hadir. Tujuannya jelas: Penduduk lokal harus diajak ke pihak mereka dan proyek Como harus dipandang sebagai pengayaan bagi daerah tersebut, bukan sebagai faktor pengganggu.

Hal ini juga mencakup pengembangan stadion kandang yang indah. Stadio Giuseppe Sinigaglia yang dibangun pada tahun 1927, yang terletak sangat indah tepat di tepi Danau Como dan selain menyuguhkan aksi di lapangan juga menawarkan pemandangan air yang fenomenal, saat ini masih dimiliki oleh Kota Como, namun pada akhirnya akan diambil alih dan diubah menjadi milik klub. Segera setelah promosi pada musim panas 2024, pekerjaan renovasi yang diperlukan harus dilakukan pada arena yang berusia hampir 100 tahun ini; untuk masa depan, perluasan lebih lanjut direncanakan, seperti peningkatan kapasitas total yang saat ini hanya menampung sekitar 13.600 penonton.

Disneyland akan dijadikan teladan untuk pekerjaan renovasi selanjutnya. Menurut visi para pemilik, kota, wilayah, dan klub akan dipasarkan sebagai satu kesatuan. Tujuannya adalah sebuah taman di tepi danau dengan stadion modern dan fasilitas hiburan, bahkan di luar kegiatan pertandingan. "Apa yang bagi Disney adalah taman hiburan, bagi kami adalah klub sepak bola dan pengalaman hari pertandingan. Kami beruntung berada di tempat di mana kota itu sendiri adalah sebuah merek: Danau Como adalah merek global. Akan bodoh jika tidak memanfaatkan peluang ini – mengintegrasikan sepak bola ke dalam ekosistem, bukan sebagai inti, melainkan sebagai elemen kunci," jelas Presiden Klub dan CEO Sent, Mirwan Suwarso, kepada portal Italia Calcio e Finanza.

Mengikuti teladan Disney, Como 1907 tidak sekadar ingin menjadi klub sepak bola yang baru kaya, melainkan proyek hiburan yang komprehensif dan berkelanjutan secara finansial – dengan kawasan wisata Danau Como sebagai merek utama yang menaungi. Tujuannya adalah menghubungkan sepak bola, pemasaran, merchandise, dan kawasan tersebut, menarik selebriti, serta meneguhkan klub sebagai merek global dengan karakter pengalaman.

Hal ini menarik karena kontrasnya tidak bisa lebih besar lagi. Di satu sisi ada "karakter tradisional" dengan kota kecil yang indah serta lokasi yang sempurna di tepi danau, di sisi lain ada ambisi besar dan global dari para pemiliknya.