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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Menyampaikan pesan terakhir kepada Ronaldo... Martínez mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Portugal

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
R. Martinez
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Spanyol
AS

Kekalahan telak dari Spanyol mengakhiri masa jabatan pelatih asal Spanyol tersebut

Sementara tim nasional Portugal menutup bab partisipasinya di Piala Dunia 2026 dengan kekecewaan tersingkir di babak 16 besar, pelatih Roberto Martínez mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama tim nasional tersebut, menegaskan bahwa misi yang menjadi tujuannya telah selesai, setelah gagal mencapai target meraih gelar juara dunia.

Martínez menegaskan, dalam konferensi pers setelah kekalahan dari Spanyol, bahwa pertandingan melawan “La Roja” adalah yang terakhir baginya bersama Portugal, dan ia berkata: “Benar bahwa ini adalah pertandingan terakhir saya bersama tim nasional. Saya datang ke Portugal untuk memenangkan Piala Dunia, dan saya rasa tanpa mencapai tujuan ini, tidak ada gunanya untuk melanjutkan.”

Ia menambahkan bahwa kontraknya berakhir seiring berakhirnya turnamen ini, sambil menjelaskan: “Saya belum berbicara dengan Ketua Federasi Pedro Proença, tetapi dia berhak memilih pelatih baru. Ini adalah akhir dari sebuah era, dan saya berterima kasih kepada Ketua dan Federasi atas semua dukungan yang telah mereka berikan kepada kami selama bertahun-tahun ini.”

Mikel Merino pun memupus impian Portugal untuk melaju lebih jauh di Piala Dunia dan mencetak gol penentu kemenangan 1-0 yang membawa timnya lolos ke perempat final pada menit ke-90+1, Senin malam.

  • Kami tidak gagal

    Pelatih tersebut menolak menyebut tersingkirnya Portugal sebagai kegagalan, sambil menekankan bahwa timnya tersingkir dari turnamen ini setelah menghadapi salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara. Ia berkata: "Kami tidak gagal, melainkan kalah dari tim yang diunggulkan untuk meraih gelar. Kami bermain setara, dan menampilkan performa yang mencerminkan kualitas para pemain kami. Perbedaannya ada pada detail-detail kecil, seperti bola yang membentur mistar gawang dan tendangan bebas cepat, hal-hal yang menentukan hasil pertandingan babak gugur."

    Ia menilai timnya menampilkan pertandingan terbaiknya di turnamen ini, sambil menambahkan: “Para pemain tampil luar biasa. Kami bertahan dengan gigih, berhasil membatasi kekuatan Spanyol, dan pantas lolos ke babak perpanjangan waktu. Keberuntungan tidak berpihak pada kami, tetapi saya pulang dengan rasa bangga yang besar atas apa yang telah ditunjukkan tim ini.”

    Ia menjelaskan bahwa Portugal memiliki kualitas yang diperlukan untuk menyaingi Spanyol, dan mengatakan bahwa timnya membutuhkan lebih banyak keberuntungan di sepertiga akhir lapangan untuk memanfaatkan peluang yang ada, sambil menegaskan bahwa penampilan mereka seimbang saat menghadapi lawan yang diisi oleh para pemain terbaik dunia.

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  • Mengurangi risiko Yamal

    Martínez membela keputusan-keputusannya di lapangan, terutama keputusan untuk mempertahankan Cristiano Ronaldo hingga akhir pertandingan dan tidak menurunkan Gonzalo Ramos, sambil menjelaskan: "Mudah saja melontarkan kritik setelah pertandingan usai. Cristiano siap secara fisik untuk bermain selama 90 menit, dan kehadirannya di dalam kotak penalti sangat penting. Mungkin kami bisa memasukkan Gonzalo pada babak tambahan, tapi itu bukan rencana kami, karena prioritas kami adalah membatasi kekuatan serangan Spanyol."

    Ia juga menjelaskan bahwa pergantian pemain di akhir pertandingan bertujuan untuk mengakhiri laga dengan kuat, sambil menyoroti bahwa João Félix memberikan opsi serangan dari lini belakang, sedangkan Rafael Leão diganti untuk menjaga kondisinya, karena ia belum siap bermain penuh, serta menegaskan bahwa Nelson Semedo melanjutkan peran yang dimulai oleh Nuno Mendes.

    Martínez memuji bek sayap Nuno Mendes, menyebutnya sebagai “bek kiri terbaik di dunia saat ini,” sambil menjelaskan bahwa cedera yang dialaminya lebih memengaruhi efektivitas serangan daripada pertahanan, karena pemain tersebut memberikan solusi dan ruang bagi tim di sepertiga akhir lapangan.

    Pelatih asal Spanyol itu menilai timnas berhasil membatasi ancaman Lamine Yamal berkat kerja sama tim, sambil menyoroti kontribusi Nuno Mendes, Semedo, dan João Neves dalam menghentikan salah satu pemain paling berbahaya di turnamen ini.

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  • Surat Terakhir untuk Ronaldo

    Martínez juga secara khusus memuji Cristiano Ronaldo, dengan mengatakan: “Saya akan selalu berterima kasih kepadanya. Ketika saya tiba di Portugal, ada banyak keraguan mengenai masa depannya, tetapi dia adalah kapten yang sempurna baik di dalam maupun di luar lapangan. Pengaruhnya tidak hanya terlihat dari gol dan umpan-umpan penentu, tetapi juga dari komitmennya setiap hari dan caranya dalam menghadapi sepak bola. Ia akan tetap menjadi teladan bagi setiap pemain, dan apa yang ia tunjukkan dalam turnamen ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.” Ia juga menolak meremehkan pencapaian tim nasional selama masa jabatannya.

    Ia menambahkan: “Saya akan mewariskan konsistensi dalam hasil, jumlah gol, dan poin, serta kemenangan di Liga Bangsa-Bangsa Eropa. Kami telah memainkan 45 pertandingan, banyak pemain yang turut serta bersama tim nasional, dan kami tidak pernah menghemat usaha demi Portugal. Saya berharap para pendukung mengingat bahwa kami telah melakukan yang terbaik.”

    Ia menyoroti bahwa konsistensi Portugal sebagai salah satu tim besar sejak tahun 2002 mencerminkan kualitas sistem pengembangan pemain, dengan pandangan bahwa detail-detail kecillah yang membuat perbedaan di turnamen-turnamen besar, bukan level tim nasional atau kemampuannya bersaing.

    Martinez menutup konferensi pers dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penggemar, para pemain, Federasi Sepak Bola Portugal, dan staf teknisnya, sambil menegaskan bahwa ia akan pergi dengan membawa kenangan yang tak terlupakan, karena melatih Portugal baginya merupakan “suatu kehormatan, tanggung jawab, dan kebanggaan yang besar”.

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