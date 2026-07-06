Menyampaikan pesan terakhir kepada Ronaldo... Martínez mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Portugal

Sementara tim nasional Portugal menutup bab partisipasinya di Piala Dunia 2026 dengan kekecewaan tersingkir di babak 16 besar, pelatih Roberto Martínez mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama tim nasional tersebut, menegaskan bahwa misi yang menjadi tujuannya telah selesai, setelah gagal mencapai target meraih gelar juara dunia.

Martínez menegaskan, dalam konferensi pers setelah kekalahan dari Spanyol, bahwa pertandingan melawan “La Roja” adalah yang terakhir baginya bersama Portugal, dan ia berkata: “Benar bahwa ini adalah pertandingan terakhir saya bersama tim nasional. Saya datang ke Portugal untuk memenangkan Piala Dunia, dan saya rasa tanpa mencapai tujuan ini, tidak ada gunanya untuk melanjutkan.”

Ia menambahkan bahwa kontraknya berakhir seiring berakhirnya turnamen ini, sambil menjelaskan: “Saya belum berbicara dengan Ketua Federasi Pedro Proença, tetapi dia berhak memilih pelatih baru. Ini adalah akhir dari sebuah era, dan saya berterima kasih kepada Ketua dan Federasi atas semua dukungan yang telah mereka berikan kepada kami selama bertahun-tahun ini.”

Mikel Merino pun memupus impian Portugal untuk melaju lebih jauh di Piala Dunia dan mencetak gol penentu kemenangan 1-0 yang membawa timnya lolos ke perempat final pada menit ke-90+1, Senin malam.