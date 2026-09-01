Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa tenang di klub, dan dengan nilai yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serba bisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan mendatangkan talenta top juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak peduli. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Ia bisa bermain di hampir semua posisi di tiga lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat harganya terlihat lebih masuk akal, sementara juga sudah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya lagi dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League merupakan indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari beberapa penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah ia incar sejak lama. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya ia tampak akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur dari harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang sekarang dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle