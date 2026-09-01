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Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Menyamai rekor Inggris demi merekrut Enzo Fernandez adalah hal yang konyol bagi Manchester City, dan itu juga membuat Chelsea kekurangan opsi di lini tengah: GOAL memberi penilaian pada transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah bagian dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya transfer! Bursa 2026 sekali lagi terbukti sangat sibuk, dengan sejumlah nama besar mencatatkan kepindahan bernilai besar hingga Hari Penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan pemainnya, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka membuat keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL karena itu memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami memberi nilai untuk setiap transfer yang tuntas saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan juga yang kalah, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1 September: Enzo Fernandez (Chelsea ke Manchester City, £125 juta)

    Untuk Chelsea: Campuran. Dalam dunia yang ideal, Chelsea seharusnya bisa meyakinkan salah satu pemain terbaik mereka untuk tetap bertahan di Stamford Bridge, tetapi reuni dengan mantan bos The Blues, Enzo Maresca, di Manchester City menjadi tak terelakkan setelah Real Madrid dengan sangat jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan pemain Argentina yang sulit diajak bekerja sama itu di Bernabeu. Sejak saat itu, tujuan utama Clearlake adalah membuat rival mereka di Premier League itu memenuhi harga yang mereka minta, £125 juta, dan mereka patut mendapat pujian besar karena berhasil mencapai target tersebut. Namun, yang gagal dilakukan Chelsea adalah mendatangkan gelandang lain pada hari terakhir bursa transfer, dengan Monaco secara agak tidak profesional mengingkari kata-kata mereka untuk mengizinkan Lamine Camara pindah ke London barat pada detik-detik terakhir. Pemain Senegal itu jelas bukan pengganti sepadan untuk Fernandez, tetapi dia pasti akan menjadi tambahan yang sangat bagus untuk lini tengah Xabi Alonso, yang tiba-tiba terlihat sedikit kurang dalam hal kualitas. Jadi, meski kepergian Enzo menegaskan status Chelsea sebagai salah satu klub penjual elite dalam sepakbola, gagalnya kesepakatan Camara sedikit mengurangi kilau dari biaya transfer yang menyamai rekor Inggris itu. Nilai: B

    Untuk City: Maresca akhirnya mendapatkan pemain yang dia inginkan. Fernandez adalah sosok yang sangat dipertanyakan, dan Benfica muak dengan cara dia memaksakan kepergiannya dari Estadio da Luz tiga setengah tahun lalu, sementara surat perpisahan yang 'emosional' kepada fans Chelsea tampaknya tidak akan menyelamatkannya dari sambutan bermusuhan saat dia kembali ke Bridge sebagai pemain City nanti musim ini. Namun, Maresca tidak akan peduli. Dia menginginkan Fernandez di Etihad dengan segala cara dan dia akan sangat berterima kasih kepada klub barunya karena akhirnya mewujudkannya tepat sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Nilai transfernya jelas konyol, tetapi itu pasti lebih masuk akal daripada membayar £116 juta untuk Elliot Anderson, karena pemenang Piala Dunia itu punya potensi untuk menjadi Ilkay Gundogan baru bagi City, seorang gelandang multitalenta dengan kecenderungan mencetak gol-gol penting di laga-laga besar. Nilai: B+

    Untuk Fernandez: Kelegaan. Dengan Monaco membatalkan kepindahan Camara ke London barat, Chelsea bisa saja melakukan hal serupa dengan memblokir transfer Fernandez ke City. Untungnya bagi pemain 25 tahun itu, Chelsea menepati janji mereka, sehingga memberi Fernandez rasa hormat yang lebih besar daripada yang telah dia berikan kepada mereka dalam enam bulan terakhir. Apakah kepindahan ke Manchester benar-benar akan memuaskan seorang pria yang secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Madrid, saat ini masih menjadi tanda tanya, tetapi dia jelas akan menikmati bekerja lagi dengan Maresca. Tetap saja, melihat cara Fernandez meninggalkan Lisbon dan London dalam tiga tahun terakhir, kami sama sekali tidak akan terkejut jika dia mencari suasana baru lagi apabila segalanya tidak berjalan sesuai rencana di City. Nilai: B

    Mark Doyle

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 September: Mykhailo Mudryk (Chelsea ke Tottenham Hotspur, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Satu pemain yang akan sangat mereka syukuri bisa ditinggalkan. Bahkan sebelum larangan narkoba yang membuatnya diskors pada November 2024, Mudryk sudah terbukti menjadi salah satu kegagalan transfer termahal di era Clearlake Capital di Stamford Bridge. Didatangkan dengan biaya awal £61 juta pada Januari 2023, pemain internasional Ukraina itu hanya mencetak 10 gol dalam lebih dari 70 penampilan untuk Chelsea sebelum sanksi panjangnya, dan tidak pernah benar-benar terlihat cocok dengan Premier League meski memiliki kecepatan eksplosif dan gaya bermain yang lincah. Tentu saja, ada kemungkinan besar Mudryk akan kembali ke London barat musim panas mendatang jika Tottenham tidak memilih untuk mempermanenkan kepindahannya, tetapi Chelsea akan senang karena tidak perlu memikirkan Mudryk selama sembilan bulan ke depan. Nilai: B-

    Untuk Spurs: Akhir yang membingungkan untuk bursa transfer yang menyita perhatian. Kegagalan Tottenham merekrut Iliman Ndiaye membuat mereka beralih dan bergerak untuk mendatangkan Mudryk pada jam-jam terakhir bursa, dan tidak diragukan lagi mereka telah mengamankan seorang penyerang bertalenta untuk sisa musim ini. Namun, masih harus dilihat seberapa besar kontribusi realistis yang bisa diberikan Mudryk bagi Spurs saat mereka berupaya membalikkan performa buruk di awal musim. Ingat, pemain 25 tahun itu praktis tidak tampil dalam pertandingan kompetitif selama hampir dua tahun, tidak menunjukkan performa konsisten selama tiga setengah tahun, dan bergabung dengan lini serang yang sudah diperkuat sesama pendatang baru Savinho dan Omar Marmoush, serta Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, dan Mathys Tel sebagai opsi di sayap. Jika ditambah dengan opsi yang cukup konyol senilai £75 juta untuk mempermanenkan transfer Mudryk, ini benar-benar keputusan yang bikin garuk kepala dari para guru transfer Tottenham. Nilai: D

    Untuk Mudryk: Sebuah kesempatan yang mungkin sempat ia kira tidak akan pernah datang. Pemotongan hukuman awalnya yang berdurasi empat tahun memberi Mudryk kesempatan untuk menghidupkan kembali kariernya, dan fakta bahwa ia mendapat peluang untuk melakukannya bukan hanya di Premier League, tetapi juga bersama salah satu anggota 'Big Six', pasti melampaui mimpinya yang paling liar. Para penggemar Spurs sedang sangat membutuhkan sosok pahlawan untuk menyeret mereka keluar dari kekacauan saat ini, dan manajer Roberto De Zerbi tahu bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik Mudryk setelah sebelumnya melatihnya di Shakhtar Donetsk. Mengingat riwayatnya, ini kemungkinan adalah kesempatan terakhir Mudryk untuk mendapatkan karier di level tertinggi, dan bisa saja ia justru lebih sering menghangatkan bangku cadangan sepanjang musim, tetapi sekadar memiliki peluang untuk membangun ulang dirinya di panggung seperti ini saja sudah merupakan berkah tersendiri. Nilai: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 September: Iliman Ndiaye (Everton ke Manchester City, £65 juta)

    Untuk Everton: Pukulan telak yang datang begitu terlambat di bursa transfer. Jika Everton ingin melangkah maju dan kembali lolos ke kompetisi Eropa, maka mereka harus mempertahankan pemain seperti Ndiaye. Namun, sosok yang mencetak gol kompetitif pertama di Stadion Hill Dickinson, sekaligus gol terakhir Everton di Goodison Park, justru hengkang tepat ketika ia memasuki masa puncak kariernya. Pemain 26 tahun itu memberi Everton faktor X di lini serang yang akan sulit digantikan, bahkan jika Jack Grealish, seperti yang diperkirakan, bergerak ke arah sebaliknya dan kembali ke Merseyside dari City. Mengingat sejumlah uang yang telah dihamburkan musim panas ini, paket senilai £65 juta juga terasa sangat rendah untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, dan kecil kemungkinan ini akan menumbuhkan kepercayaan terhadap komite transfer yang terus mendapat sorotan sepanjang bursa transfer. Nilai: D

    Untuk City: Memang bukan rekrutan yang paling menyita perhatian musim panas ini, tetapi ini tampak sebagai langkah yang cukup masuk akal mengingat lubang yang perlu ditutup di skuad Enzo Maresca. Kepergian Savinho dan Omar Marmoush membuat City sedikit kekurangan opsi di lini serang, dan setelah mereka gagal mendapatkan Cody Gakpo dari Liverpool, kembali mengejar Ndiaye setelah sempat menunjukkan minat sebelumnya pada musim panas ini adalah keputusan yang solid. Pemain internasional Senegal itu sudah terbukti di Premier League dan tidak kekurangan kepercayaan diri, yang seharusnya memungkinkannya naik level saat harus tampil di Liga Champions juga. Ndiaye kemungkinan tidak akan memiliki nilai jual kembali yang besar, sehingga biayanya bisa terasa sedikit terlalu mahal jika ia gagal bermain sesuai potensinya, tetapi mengingat betapa baiknya City menjual pemain dalam beberapa bulan terakhir, mereka mampu mengeluarkan biaya ini dengan risiko yang kecil. Nilai: B+

    Untuk Ndiaye: Benar-benar lolos dari masalah besar! Saat bursa transfer memasuki 36 jam terakhirnya, Ndiaye tampak akan bergabung dengan Tottenham setelah Everton menyepakati kesepakatan dengan klub London utara itu. Namun, alih-alih terjun ke situasi kacau yang sedang dialami Tottenham saat ini, ia justru menuju Stadion Etihad, tempat ia bisa bersaing meraih trofi dan bermain bersama beberapa talenta menyerang terbaik di dunia sepakbola. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain sebanyak yang mungkin ia peroleh di City dibandingkan jika di Tottenham masih bisa diperdebatkan, karena ia akan menghadapi persaingan dari Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden, dan Rayan Cherki untuk mendapatkan tempat di susunan pemain Maresca. Namun, dengan empat kompetisi yang harus dijalani, Ndiaye semestinya cukup sering dirotasi sehingga kepindahan ini layak bagi perkembangannya. Nilai: A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 September: Gabriel Jesus (Arsenal ke Barcelona, €15 juta)

    Untuk Arsenal: Kesepakatan ini tidak terlihat bagus di atas kertas mengingat Arsenal membayar £45 juta untuk merekrut Jesus dari Manchester City empat tahun lalu. Namun, mendapatkan hampir £10 juta di muka jauh lebih baik daripada kehilangannya secara gratis musim panas mendatang. Sulit memahami mengapa Barcelona memutuskan melancarkan pendekatan terlambat untuk Jesus mengingat usia dan riwayat kebugarannya, dan Arsenal harus segera menerimanya. Pemain 29 tahun itu sudah tertinggal jauh di belakang Kai Havertz dan Viktor Gyokeres dalam rencana lini serang Mikel Arteta, tetapi dia masih membebani klub dengan gaji yang dilaporkan mencapai £265.000 per pekan. Kini gaji itu telah hilang dari beban klub, Arsenal punya ruang ekstra untuk berpotensi merekrut penyerang lain sebelum tenggat waktu, meski sekarang tampaknya kecil kemungkinan Julian Alvarez dari Atletico Madrid akan menjadi sosok yang datang. Kehilangan fleksibilitas Jesus memang sedikit merugikan, tetapi sudah lama sejak dia dianggap sebagai pemain kunci bagi Arsenal. Cedera menghalanginya mencapai potensi penuhnya dan sebagian besar fans Arsenal kemungkinan tidak akan terlalu ambil pusing dengan kepergiannya. Mengirim pemain Brasil itu ke luar negeri alih-alih ke rival Premier League juga menjadi nilai tambah. Nilai: A

    Untuk Barca: Merekrut pemenang Premier League lima kali hanya dengan €15 juta adalah langkah berisiko rendah bagi juara Spanyol itu. Jesus cukup fleksibel untuk bermain di posisi mana pun di lini depan Hansi Flick dan bos Barcelona itu akan menyukai seberapa besar kerja yang dia lakukan saat tim tidak menguasai bola. Namun, Jesus adalah alternatif yang kurang meyakinkan dibanding target utama klub, Alvarez. Kemampuan pemain internasional Brasil itu tidak pernah diragukan, tetapi tubuhnya sudah mengecewakannya selama bertahun-tahun. Jesus tidak bisa dipercaya untuk menjadi starter dalam banyak pertandingan setiap pekan, apalagi menuntaskannya. Dia juga sama sekali tidak mendekati tingkat ketajaman Robert Lewandowski, dengan hanya mencetak 10 gol dalam 58 penampilan di Premier League selama tiga musim terakhir. Flick tetap harus rutin merotasi pemain seperti Raphinha, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon ke peran No.9 karena Jesus tidak cukup tahan fisik atau cukup tajam untuk menjadi andalan utama. Ini terasa seperti langkah putus asa yang tidak dipikirkan dengan matang, dan akan mengejutkan jika Jesus terbukti menjadi rekrutan murah yang menguntungkan bagi skuad Barca. Nilai: D

    Untuk Jesus: Barca memberi Jesus kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun, dan dia pasti merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Lulusan akademi Palmeiras itu sudah jauh melewati puncaknya, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa dia bahkan tidak pernah benar-benar dekat untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia 2026 Brasil, dan sudah menjadi pemain pelapis di Arsenal sejak 2024. Jesus tidak layak mendapatkan kesempatan ini, tetapi dia tidak akan peduli. Ada peluang dia bisa membuatnya berhasil, karena La Liga tidak seberat tuntutan fisik Premier League, dia cocok dengan profil tipikal penyerang tengah ala Flick, dan dia punya rekan senegara Raphinha yang siap membantunya cepat beradaptasi. Dia akan tampil jauh lebih sering di Camp Nou dibanding saat di Emirates, yang akan memungkinkannya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan, mungkin, sentuhannya di depan gawang. Tidak ada biaya transfer besar yang membebaninya juga, jadi dia seharusnya bisa bermain dengan bebas dan dengan senyum di wajahnya dalam tim yang memainkan gaya sepak bola yang menarik. Barcelona dan Paris Saint-Germain mungkin adalah dua klub saja yang berada di depan Arsenal di Eropa saat ini, dan Jesus akan percaya bahwa dia akhirnya bisa menambahkan medali juara Liga Champions ke CV-nya di Catalunya. Yang harus dia lakukan hanyalah tetap bugar. Nilai: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Juara Prancis itu mungkin tak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi pemain yang sangat berguna bagi PSG, tetapi ia belum benar-benar membuat dirinya tak tergantikan, sehingga mereka tampil brilian dengan berhasil mengeruk biaya sembilan digit dari Liverpool. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, yang memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain 23 tahun itu tak lagi masuk dalam gambarannya. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka memburu lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer ini juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat saat mereka melepas pemain skuad lain pada bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar-masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa ia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan yakin bahwa ia bisa menjadi bahkan lebih menentukan sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif dari sisi kiri, Barcola juga nyaman bermain di kanan dan memberi Liverpool kembali kualitas level tertinggi di sepertiga akhir lapangan yang hilang ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain langsungnya adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menyerang. Barcola jelas akan memberi lini depan Liverpool lebih banyak daripada Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target di akhir bursa untuk Tottenham dan Manchester City. Namun, ini bukan sepenuhnya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk salah sebagai pemain £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang tahu apakah ia akan langsung menyesuaikan diri dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pundit akan langsung mengkritik Barcola jika ia mengalami masalah adaptasi, dan Liverpool telah membuka diri untuk kembali jadi bahan olok-olok atas keputusan transfer mereka setelah kesulitan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri mampu menangani tekanan hidup di Anfield setelah memukau di tim PSG yang telah memenangi European Cup secara beruntun, serta meninggalkan jejak di panggung World Cup bersama Prancis. Namun, sangat mungkin untuk berargumen bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani tanggung jawab yang terlalu besar, ia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali tampil di lapangan dan mendapat manfaat besar dari bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk kategori itu saat ini, dan ia sudah berada di ujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang dihadapinya di Anfield, Barcola menjalani situasi yang lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkannya untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua sampai tiga kali seminggu, dan kita belum tahu apakah ia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, Anda harus menghormati keberanian Barcola; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, untuk menjadi bagian dari proyek Iraola yang masih berada di tahap awal menunjukkan bahwa ia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena ia dibayangi setidaknya oleh empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi menginspirasi laju Liverpool menuju trofi bisa saja menempatkannya dalam persaingan itu. Selama ia siap tancap gas sejak awal dan mau bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melambungkan Barcola ke status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Agustus: Allan (Palmeiras ke Manchester City, £34 juta)

    Untuk Palmeiras: Setelah menolak tawaran awal City sebesar £21 juta, Palmeiras sangat bagus dalam memeras tambahan £13 juta dari klub Premier League itu untuk lulusan akademi yang bukan superstar yang tak tergantikan. Raksasa Brasil itu meraup keuntungan murni dari pemain 22 tahun tersebut dalam kesepakatan yang sesuai dengan model mereka, yakni mengembangkan pemain binaan sendiri sebelum menjualnya dengan nilai besar ketika mereka sudah mapan di level senior. Allan menjadi kisah sukses besar lain bagi klub, menyusul penjualan Estevao ke Chelsea dan Endrick ke Real Madrid baru-baru ini. Sementara itu, dari sisi sepakbola semata, Allan tidak akan meninggalkan lubang besar di tim. Fleksibilitas taktis dan etos kerjanya yang mengesankan membuatnya jadi favorit di bawah pelatih kepala Abel Ferreira, tetapi angkanya di sepertiga akhir lapangan kurang mengesankan. Palmeiras saat ini berada di puncak klasemen Serie A Brasil, dan tidak akan melepas Allan jika mereka tidak yakin bisa terus melaju dan mengamankan trofi tanpa dirinya pada bagian akhir kampanye 2026 mereka. Nilai: A

    Untuk Man City: Menuruti tuntutan Palmeiras terkait biaya akhir untuk Allan menunjukkan betapa putus asanya City saat ini. Enzo Maresca hanya memiliki Jeremy Doku dan Antoine Semenyo sebagai opsi di area sayap, dengan Savinho dan Omar Marmoush sama-sama sudah bergabung dengan Tottenham, sementara Jack Grealish juga diperkirakan akan hengkang sebelum bursa musim panas ditutup. Allan memberi bos baru City itu satu opsi tambahan, cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi sayap dan sebagai wing-back jika diperlukan. Sebagai pelari yang rajin dengan energi yang seolah tak pernah habis, Maresca akan bisa mengandalkan Allan untuk memberi City kehadiran fisik ekstra. Namun, kecil kemungkinan dia akan membuat perbedaan besar di sepertiga akhir lapangan. Memang, Allan baru mencatatkan empat gol dan dua assist di Serie A musim ini, dan ia perlu meningkatkan pengambilan keputusan serta eksekusinya untuk menjadi nama besar di City. Tidak diragukan lagi potensinya ada; dengan olah kaki dan kecepatan untuk memperdaya bek serta timing untuk memutus permainan sesuka hati, Allan seharusnya menjadi tambahan yang berguna di kedua ujung lapangan bagi Maresca. Hanya saja, para suporter perlu menahan ekspektasi mereka terhadap pemain yang masih punya banyak sisi kasar untuk dipoles. Nilai: B-

    Untuk Allan: Kepindahan menarik yang memberi pemain muda itu panggung untuk melangkah lebih jauh dan merebut tempat di tim nasional senior Brasil. Allan kini akan punya kesempatan untuk menguji dirinya di lingkungan elite Premier League dan Liga Champions, yang merupakan ganjaran setimpal atas dedikasi dan profesionalisme yang ia tunjukkan di Palmeiras. Tuntutan Maresca yang terstruktur dan menitikberatkan penguasaan bola juga seharusnya sangat cocok untuk Allan. Taktikus Italia itu menyukai pemain sayap yang bisa berpindah posisi dengan lancar, dan masuk ke lini tengah saat fase build-up. Allan memiliki kemampuan teknis untuk melakukan hal itu, dan kemampuannya dalam melakukan counter-press sangat pas dengan sistem garis pertahanan tinggi milik Maresca. Namun, ia harus berjuang untuk setiap detik waktu bermain mengingat kedalaman skuad City. Beralih dari starter yang terjamin menjadi pemain pelapis secara alami akan menimbulkan frustrasi, dan intensitas sepakbola Premier League bisa menjadi kejutan budaya. Allan harus menundukkan kepala dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ia dapatkan, jika tidak maka label harga £34 itu akan mulai terasa berat. Nilai: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 Agustus: Ollie Watkins (Aston Villa ke Al-Hilal, €60 juta)

    Untuk Villa: Mendapatkan £50 juta untuk seorang penyerang yang akan berusia 31 tahun pada Desember adalah pekerjaan yang impresif dari Villa. Tak akan pernah ada waktu yang lebih baik untuk menjualnya, dan seperti yang kurang lebih diakui Unai Emery, Watkins tidak lagi ingin berada di Villa Park. Kepergian pemain setalismanik itu memang menjadi pukulan, dan penggantinya Nicolas Jackson tidak akan sepadan, tetapi akan jauh lebih buruk jika tetap mempertahankan Watkins yang tidak bahagia dan bisa mengganggu tim ke depannya. Emery pasti sedih karena situasinya sampai seperti ini. Dengan Morgan Rogers, Ezri Konsa, dan Youri Tielemans juga sudah pergi, Villa benar-benar sebenarnya tak perlu kehilangan pemimpin ruang ganti lainnya. Bab penutupnya memang tidak indah, tetapi Watkins adalah ikon modern Villa yang mencetak setidaknya 15 gol Premier League di masing-masing dari empat musim terakhir. Villa tidak akan bisa mengandalkan Jackson untuk menghadirkan kualitas penentu kemenangan yang sama secara konsisten. Nilai transfernya memang luar biasa, tetapi saga ini tetap akan meninggalkan rasa pahit. Nilai: C+

    Untuk Al-Hilal: Langkah yang cerdas di tengah laporan yang menyebut klub itu ingin mengakhiri kontrak Karim Benzema. Watkins punya lebih banyak hal untuk ditawarkan di lini depan, mengingat ia datang setelah musim dengan 21 gol bersama tim papan atas Premier League. Al-Hilal bisa yakin bahwa Watkins mampu memimpin lini serang hingga kontrak tiga tahunnya berakhir. Ia seharusnya langsung menjadi kandidat peraih Sepatu Emas bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan mantan bintang Brentford Ivan Toney saat Al-Hilal berupaya merebut kembali gelar Saudi Pro League dari Al-Nassr. Merekrut pemain dengan kaliber seperti Watkins juga akan membuat Al-Hilal percaya diri untuk memenangi gelar AFC Champions League Elite pertama mereka sejak 2021. Watkins masih merupakan pemain internasional aktif Inggris dengan kecepatan dan kecerdikan untuk menjadi sukses besar. Ini adalah gebrakan luar biasa bagi Al-Hilal yang menunjukkan bahwa daya tarik finansial Arab Saudi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nilai: A+

    Untuk Watkins: Aib total. Pada Januari tahun lalu, Watkins menjadi subjek tawaran dari Arsenal, dan kabarnya juga telah lama menjadi target Manchester United. Ada cukup banyak minat dari klub-klub Premier League terhadap Watkins pada musim panas ini sehingga ia tetap bisa bertahan di level tertinggi, atau ia bisa bergabung dengan Fenerbahce setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki itu, yang tetap akan jauh lebih baik daripada menuju Arab Saudi. Watkins mengorbankan tahun-tahun terakhir terbaik dalam kariernya demi saldo rekening yang lebih besar, dengan pakar sepak bola Saudi Mohamed Qutob mengatakan kepada Radio WM bahwa ia akan mendapatkan “setidaknya £20 juta per tahun”, dengan gaji tersebut dikategorikan bebas pajak. Hal itu mungkin bisa dimengerti jika Watkins adalah pemain yang lebih tua dan sudah tak banyak lagi yang bisa diberikan, tetapi itu jelas bukan situasinya. Ia mungkin bisa bersinar di klub top mana pun di Eropa, dan terus menjadi aset penting bagi Inggris. Ia juga dilaporkan menerima gaji £130.000 per pekan di Villa, yang sudah lebih dari cukup untuk kenyamanan finansial. Kepindahan ini mencerminkan kurangnya ambisi yang memuakkan, dan ia seharusnya malu atas cara ia memojokkan Villa. Watkins seharusnya dilarang dipanggil ke timnas Inggris setelah mengambil keuntungan di puncak kariernya. Bisnis yang buruk, tercela, dan mengerikan, yang hanya semakin membuat fans kehilangan kepercayaan pada magisnya sepak bola. Nilai: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 Agustus: Emiliano Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa membeli Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu tidak akan pernah menerima peran sebagai pelapis Suzuki, dan hal itu bisa menimbulkan gesekan di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan kegagalan hengkang lainnya nyaris pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini semakin memperkuat hubungan mereka. Meski ia tetap merupakan sosok besar dan pemain favorit suporter, inilah waktu yang tepat bagi Villa untuk melepas Martinez dari daftar gaji mereka. Menerima kerugian signifikan dari investasi awal £20 juta mereka pada mantan kiper Arsenal itu memang akan sedikit terasa menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gaji besarnya. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski Martinez dalam beberapa tahun terakhir menjadi sedikit lebih rentan melakukan kesalahan, tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper asal Spanyol itu sudah terlalu lama menjadi kelemahan utama Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar jika ia tetap menjadi pilihan utama. Martinez membawa pedigree yang sudah teruji di Premier League, dan ia adalah pemimpin alami dengan mentalitas ingin menang dengan cara apa pun. Mendapatkan pemenang Yashin Trophy dua kali itu hanya dengan £7,5 juta merupakan pencapaian besar bagi Chelsea, yang peluangnya bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar, kini terlihat jauh lebih baik. Ia adalah pemain untuk laga-laga besar yang tidak akan kesulitan menghadapi tekanan yang datang bersama kehidupan di Stamford Bridge, dan juga akan menjadi mentor ideal bagi penjaga gawang pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso sekarang terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Inilah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, terlepas dari belum adanya sepak bola Liga Champions yang ditawarkan Chelsea saat ini. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea sudah siap kembali menjadi kekuatan elite. Martinez kini memiliki kesempatan untuk menulis babak gemilang lainnya dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga mengejar pemain berusia 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang sudah lebih unggul daripada Serie A selama beberapa waktu sekarang. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge seharusnya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena ia sangat cocok dengan pengaturan sistem 3-4-2-1 milik Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan ia seharusnya akan sangat menonjol sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez pasti merasa bahwa ia bisa mencapai semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, ini bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina selama satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari pemain yang awalnya mereka datangkan hanya seharga £32 juta dan yang tak lagi dibutuhkan di bawah Xabi Alonso adalah langkah jenius dari Chelsea. Keputusan untuk menahan godaan meminjamkan Jackson lagi di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 per pekan kini benar-benar lepas dari pembukuan mereka. Jackson tak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan ceritanya sama saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Dia tak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini memang sesuai dengan kepentingan terbaik Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat keputusan ini terlihat buruk seiring waktu. Mereka juga memperkuat rival langsung dalam perebutan tiket Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan potensi penuh Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak, karena mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi akan memicu jabat tangan di seluruh ruang rapat direksi. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak layak ditebus dengan biaya rekor klub bagi Villa. Dia adalah penyelesai akhir yang sangat tidak konsisten dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, dia lima tahun lebih muda dari pemain yang digantikannya, tetapi tidak punya rekam jejak di Premier League yang mendekati level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup terhormat dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, dia melewatkan jauh lebih banyak peluang daripada yang dia cetak, dan punya kecenderungan menerima kartu-kartu konyol. Namun, Jackson memang memiliki hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan; dia tak harus terpaku di antara dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di depan, jadi Jackson tak akan pernah terisolasi. Sulit membayangkan dia berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya akan kembali tampil seiring keterlibatannya dalam permainan terbuka meningkat. Namun, ini bukan pembelian yang benar-benar akan membuat fans Villa bersemangat lagi setelah keterkejutan akibat kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis di lini serang sebelum tenggat waktu, karena Jackson tidak cukup bagus untuk menjadi ujung tombak dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun yang penuh inkonsistensi dan peluang terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang mendapatkan peran utama di bawah manajer yang sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan dia akan lebih dihargai sejak awal dibandingkan yang pernah dia rasakan di Chelsea. Namun, menggantikan peran Watkins adalah tugas yang menakutkan dan dia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat biaya transfernya yang luar biasa besar. Jika Jackson gagal langsung tampil apik, kesulitan Villa sebagai tim akan berlanjut, dan tim rekrutmen akan habis-habisan dikritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa membebaninya, banyak hal akan bergantung pada ketangguhan mentalnya. Setidaknya, Jackson telah lolos dari awan ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang telah menahan klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa menawarkan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Ini adalah skenario terbaik yang bisa dia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu kini harus menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Sedikit aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang tengah menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk memperebutkan tempat sebagai starter di lini depan adalah tugas yang tidak enviable bagi striker mana pun, dan City mungkin merasa Marmoush tidak benar-benar tampil mengesankan ketika diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuh yang ia jalani terganggu oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Yang cukup berbicara, ia baru akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26 pada akhir Januari tahun ini. Marmoush bisa dengan alasan yang masuk akal menunjuk minimnya waktu bermain, mengingat ia mencatatkan enam keterlibatan gol dalam jumlah menit yang setara dengan sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah bisa menggusur Haaland dari susunan starter, dan pada usia 27 tahun, tidak terlalu mengejutkan jika City memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik untuk melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus puas lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pengeluaran berlebihan lainnya dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum menunjukkan cukup banyak hal di Manchester untuk membuat City mendapatkan keuntungan kecil dari biaya yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah sempat flirted dengan degradasi dalam musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang nantinya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham berharap kedatangan pemain 27 tahun itu akhirnya menyelesaikan posisi bermasalah sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; baik Richarlison maupun Dominic Solanke diganggu cedera dan tampil tidak konsisten. Spurs harus percaya bahwa dengan menit bermain yang cukup, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu memborong gol ketika ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam arti itu, ini adalah kepindahan yang menarik dan bisa membantu klub London utara itu memangkas jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa ia seharusnya tidak perlu bergabung dengan City tahun lalu, dengan masa singkatnya berjalan seperti yang sudah diduga banyak orang mengingat ada rintangan besar berupa Haaland yang menghalangi jalannya menuju sukses di Manchester. Meski ini mungkin terasa sedikit terlalu dini, sulit menyalahkan striker itu karena mencari awal baru di Premier League. Walau ia mungkin tidak akan bersaing untuk trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat ia seharusnya bisa berharap menjadi starter yang terjamin di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang membuat City berani mengeluarkan uang besar untuk merekrutnya sejak awal, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak dari Roberto De Zerbi yang terkenal sangat mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sekilas, ini terlihat seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya hanya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka itu bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% dari keuntungan tersebut kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena adanya klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck untuk diandalkan di posisi No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Meski begitu, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea dengan tanpa ampun melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain pengganti yang tak lagi diprioritaskan. Chelsea tidak mendapatkan performa terbaik dari Delap di tengah musim yang kacau dari sisi manajerial, dan melepasnya secepat ini adalah pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar itu meredam dampaknya dengan sempurna. Pada akhirnya, Delap sepenuhnya dibayangi oleh sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya untuk satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah gambaran yang bagus. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di depan publik dan ruang napas PSR mereka ke depan bisa terkena dampak besar. Menginvestasikan begitu banyak uang pada pemain 23 tahun yang kesulitan menemukan performa dan kebugaran selama setahun terakhir adalah langkah yang sangat nekat, apa pun sudut pandangnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah kepindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang berusia 35 tahun sama-sama tampil tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan dengan atletismenya dan kemampuan membawa bola dengan kecepatan tinggi. Dia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan dirinya setelah periode yang begitu membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, atau kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa menangani tekanan luar biasa yang akan langsung menempel padanya sejak menit pertama di klub ambisius lain. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier awal Delap. Dia menyia-nyiakan kesempatannya di Chelsea, tetapi kesuksesan di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain senior timnas Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung, yang menggendong Ipswich dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka, masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi dia akan langsung menjadi sosok utama bagi Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan Glassner disiapkan untuk memainkan sepak bola langsung berintensitas tinggi yang menyakiti lawan saat transisi, sesuatu yang memang sesuai dengan karakter Delap. Dia punya postur yang mengintimidasi, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang lini lawan sesuka hati; pertanyaannya hanya apakah dia bisa memaksimalkan peluang saat kesempatan itu mulai datang. Delap beruntung bisa mendarat dengan aman, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi - ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian tersendiri, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tak pernah benar-benar menemukan peran yang pasti di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka memburu Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang pergi pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic, untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu menjadi pelapis dan tak pernah memberi kurang dari 100 persen. Ini bisa dengan mudah menjadi penjualan yang cepat disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez meredam dampak kehilangan duo gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi sesama rekrutan anyar Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari belakang dalam sistem Newcastle racikan Matthias Jaissle dengan umpan-umpan pemecah lini dan tingkat high turnover yang mengesankan, yang merupakan yang terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan masih memiliki tahun-tahun terbaik dalam kariernya di depan mata, pemain 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdik bagi Newcastle. Namun, para fan yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak ketimbang kreator, dan karena itu sama sekali tidak membawa ancaman yang setara di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan merupakan langkah mundur dari segi daya saing di level tertinggi, ini secara keseluruhan merupakan kepindahan positif bagi Gonzalez. Ia tak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle racikan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang layak. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa pemain-pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang menakutkan, dan tidak menjadi lebih mudah dengan label harga £52 juta yang menempel padanya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya masuk tim nasional Spanyol akan lebih tinggi karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Tambahan pemasukan besar lagi. Bouaddi baru berusia 13 tahun saat bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa terbaik dan menjadi pemain terbaik pertandingan saat melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia kontra Brasil pada 13 Juni membuat kepindahan musim panas menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan biaya transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menilai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya meraup uang besar dari nama-nama seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang punya reputasi pantas dalam mengembangkan dan membina talenta muda top. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan memimpin Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sambil pada saat yang sama menemukan penerus yang layak. Harus diakui bahwa mereka telah mencapai kedua tujuan tersebut: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain berusia 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, meminta pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada di sepakbola adalah tuntutan yang luar biasa besar. Namun, harus diakui bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar seharusnya merekrut Bouaddi!). Namun, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu tampak sebagai takdirnya, dan cepat atau lambat akan terjadi. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga sangat yakin pada kualitas dirinya. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan mengapa ia mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Prancis ke Maroko awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan mendapat banyak kelonggaran mengingat label harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi sifat sepakbola Premier League yang sangat intens. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta sedikit mengurangi tekanan atas dirinya untuk langsung tancap gas. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat menimbulkan tanda tanya ketika mengeluarkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar manis karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba telah menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United untuknya, saat ia menjalani musim yang bisa dibilang terbagi dua, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus bagi Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil inkonsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa bahwa kesabaran mereka terbayar. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada satu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk mendapatkan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai harga miring pada musim panas ketika biaya transfer meningkat sangat tajam, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah, pada usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik-turun semata-mata merupakan hasil dari dirinya yang masih sedikit belum matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia jauh membaik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data performa dasarnya. Baleba membawa fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya sedang dalam perjalanan ke Old Trafford dalam apa yang pasti merupakan kepindahan impian bagi seorang pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda berpotensi tinggi ketika rela menggelontorkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih relatif tak dikenal di usia 19 tahun, dan selain sedikit kemunduran musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba telah mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Tampaknya ia akan langsung menjadi figur penting di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik telah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan membawa timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Man City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayar sepanjang sejarah sepak bola! City pasti tertawa sampai ke bank setelah entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang gagal memenuhi ekspektasi sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan banyak gembar-gembor, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain yang mereka inginkan, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka gelontorkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar tersebut dan mereka juga masih memiliki nama-nama seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah kembali bugar dalam skuad mereka. Untuk pemain dengan level yang saat ini biasa-biasa saja seperti pemain Brasil itu, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi nanti. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah membuat banyak orang terkejut, kesepakatan ini akan membuat mereka benar-benar melongo. Tottenham menunjukkan kemauan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan bisa dibilang mereka masih dapat sedikit membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian penting dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terlibat dalam degradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, memberi kesan bahwa mereka mungkin sudah kehilangan arah di balik layar. Uang sebanyak itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekalipun selama waktunya di City pemain sayap Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan tentang bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipatnya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada peluang besar Savinho akan tampil bagus dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Kita harus sedikit bersimpati kepada Savinho, karena sekarang ia harus mampu memenuhi banderol transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap sebagai flop, sebuah hasil yang menurut sebagian orang tak terelakkan. Seandainya Tottenham membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), tekanan itu tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun tersebut kini akan dituntut langsung tampil meyakinkan dan segera menjadi figur sentral dalam lini serang De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk tampil bagus jika dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai 'Big Six', kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang astronomis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa ditebak, tetapi tetap saja menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun putra daerah di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyesakkan bagi para penggemar. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim yang berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, bisa sedikit dipahami mengapa Liverpool mengizinkan Jones pergi, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan jelas dia sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, sebagaimana digarisbawahi oleh perselisihannya soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena tetap kukuh soal biaya transfer yang mereka inginkan untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya adalah salah satu opsi Slot yang lebih baik di bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang seorang ahli di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan merasa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama juga sejak dia bermain cukup baik untuk memaksa masuk ke skuad England. Jones jelas tampak cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat mengesankan dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja habis-habisan untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti sangat mungkin dia bisa terbukti menjadi kesuksesan yang sama besarnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah menjadi buntu bagi Jones di Anfield. Dia mandek, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor soal keretakan hubungan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia juga tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran rekan senegaranya John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan benar-benar tidak akan mengejutkan bila dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak terbantahkan berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan total paket £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya. Ke depan, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas seandainya bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah kondisi terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan tuntutan Villa yang sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, kepergian Konsa membuat Villa memiliki lini belakang yang sangat minim menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci ketika skuad Unai Emery terus terurai menyusul kepindahan Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing ke Chelsea dan Man Utd, sementara ada ketidakpastian serius terkait masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki alat yang dibutuhkan untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa menutup posisi-posisi tersebut, sementara bek kiri pilihan utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu bermain di sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang membutuhkan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merugikan bagi pertahanan yang sudah sangat terlatih seperti ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, saat klub mengabulkan keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan sangat berguna. Juru taktik asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Anda tentu tidak bisa menyalahkan Konsa karena pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini, ketika ia mengejar lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan hampir pasti ia akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi mereka masing-masing dan dinilai cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, terdiri dari para starter yang terjamin dan apa yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran terakhirlah yang tampaknya akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika ia mengakhiri waktunya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan peduli sedikit pun. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Sebuah pencapaian tersendiri! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah datang ke Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya nyaris sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu memperbesar peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, hal itu mematikan apa pun harapan yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meski orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu layak mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah punya reputasi yang memang pantas sebagai salah satu klub "yo-yo" dalam sepak bola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders merupakan bukti ambisi serius dari pemilik klub yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu jelas telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di peringkat keempat Saudi Pro League 2025-26 yang tak lepas dari rekor tak terkalahkan klub selama 17 pertandingan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa meniru performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya makin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan baru yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Sebuah keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa ia kini memutuskan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak memiliki peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan jelas ia bukan yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merugikan harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, masanya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker dari lini dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka ketika gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol di pertandingan-pertandingan terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk diharapkan bisa mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Transfer pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepak bola Eropa. Barca sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti sebuah keniscayaan. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival bebuyutan mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri sangat mungkin menjadi kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; dia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok sempurna untuk membawa stabilitas ke susunan tim Flick. Pasti akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang kabarnya sedang berpacu dengan waktu untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Rasanya tidak berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangi Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan kesempatan membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia biasakan di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kebugaran fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya lebih rendah seharusnya membantu umur panjangnya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang membuatnya berkembang bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Telah dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung Barca seperti yang ia rasa layak ia terima, tetapi tidak sulit untuk memahami alasannya. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang terhormat selama empat tahun di Camp Nou, termasuk torehan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi musim lalu, saat tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa, dan membuat suporter sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang karier setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran PSG sebesar €50 juta setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah daripada €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas mendatang, dan mereka juga harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan yang jauh lebih berdampak bagi skuad daripada Torres sebelumnya. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mengamankan juara dunia serbabisa yang sedang berada di puncak kariernya dengan biaya masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberikan debut senior internasional Spanyol kepadanya pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan kompatriotnya, Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun tersebut. Ada peluang besar Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG daripada yang diberikan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah peningkatan, dan sebagai penegasan bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dipahami. PSG sedang berupaya menjadi klub kedua yang mampu mencatatkan hat-trick gelar Liga Champions pada era modern, sementara Barca belum memenangi kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka adalah pihak yang memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalonia. Tiga penyerang terkuat PSG, yang akan selalu kembali dipilih Luis Enrique untuk laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia sangat keliru. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok penting di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan cepat menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di tempat lain, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat lebih siap untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Spurs menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil tidak melepasnya ke rival Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada tepat di puncak performanya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta mendapat dua kartu merah saat Spurs berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para penggemar memburuk akibat hal itu, dan bisa dikatakan dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sembari mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka tetap punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Spurs untuk menjalani pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk skema Atletico racikan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang erat. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam tiga bek Simeone dan bekerja untuk menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil menghadirkan kemampuan kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya kecocokan sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memperkecil jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Hal itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga tertarik kepada Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan keberhasilannya memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dibuat sesuai dengan kekuatannya, dan kualitas-kualitas itu akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah dia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi itulah tepatnya alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan menjadi sorotan di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meski mereka tampak mulai bangkit lagi dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Dia juga memiliki empat rekan setim di timnas Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi suntikan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah kampanye 2025-26 yang suram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencatat dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial yang kejam yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 dengan hanya €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini sangat layak diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Ini adalah tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang dalam perjalanan keluar dari klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG memang sangat terbuka untuk mencairkan sang penyerang Prancis, yang musim lalu menjadi sosok yang tersisih di lini depan, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali beruntun itu dengan cerdik terus mengulur-ulur klub seperti Liverpool sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menutupi total biaya Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberi pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas atas kualitasnya. Lagi pula, jika Barcola saja tidak bisa mengamankan tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja bisa dikatakan bahwa Godts hampir pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia seharusnya mendapatkan cukup banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah petualangan Eropa mereka di tengah pekan. Namun, tetap saja orang bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan sedang membentuk ini, meskipun mungkin saat ini tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini bagi seorang winger untuk belajar apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan dana sangat besar, dan bisa dibilang berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia menjelma menjadi semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik sebagai bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penentu pada menit-menit akhir di semifinal melawan Argentina yang viral. Namun demikian, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Memang ada argumen kuat bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, ada ‘pajak pemain Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok yang bagus di posisi bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung dengan Chelsea dan yang kedua akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama mahirnya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan secara defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka sempat diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke hal yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang pantas setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski akhirnya mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dicap sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk menjuarai Serie A lagi dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah syarat selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Pada kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin menuju London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka mematok harga jauh lebih besar. Meski begitu, uang tersebut akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan membangun hasil finis di peringkat kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea memang perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia memang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi peran besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket senilai €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi yang bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dinilai seharga £60 juta ($81 juta), bahkan jika ini pada akhirnya hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Betapa kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mewujudkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi beli senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana yang signifikan untuk pemain yang tak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah bebas transfer ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta rekrutan anyar sesama Jeremy Jacquet masih berusaha kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun keselarasan secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan enggan membayar £60 juta untuk target sebelumnya pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan banyak tekanan di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun ulang kepercayaan dirinya. Araujo beruntung klub elite Eropa lain masih mencarinya di tengah masalah konsistensinya, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membuktikan para peragunya salah, dengan harapan bisa kembali benar-benar menikmati sepak bolanya, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kehadiran udara yang nyata untuk pertahanan Liverpool, sekaligus cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi persis apa yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan biaya yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-ons merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode menantang bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim ketika ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill sudah kembali fit setelah ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk darinya di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka kini merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis penggemar Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena hubungannya dengan klub yang sudah terjalin selama 19 tahun. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika bicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas layak mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama berusaha mencairkan dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, saat Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, sebelum dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering mereka pakai musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling menarik di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Membiarkan Sandro Tonali pergi ke Tottenham dengan harga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist miliknya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering menyeret rekan-rekan setimnya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku cadangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berusaha membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepak bola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah bermain berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menambah dinamisme dalam serangan dan agresivitas dalam pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mendominasi mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali menghadapi Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang dibuktikannya tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh vitalnya, meski kemudian tersingkir dengan buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknik di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok pujaan yang terasa dibuat khusus bagi para pendukung Arsenal, seseorang yang tidak akan sedikit pun gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang makin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak membutuhkan Mastantuono meski ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan transfer Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang youngster makin turun dalam urutan pilihan skuad. Adil rasanya untuk mengatakan Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berupaya bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi besar dari gajinya yang mencapai €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas для Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan gegap gempita, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat sebagai kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga utama Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena tanpa perlu memprotes wasit saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah Ederson hengkang. Namun, baru tiga pertandingan memasuki musim baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi karena tanpa belas kasihan memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena berhasil meraup keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah gebrakan besar untuk Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan tepat musim depan. Trafford mengikuti Harry Wilson yang berstatus bebas transfer dan bek Bosnia & Herzegovina berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberi solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui mengagumi pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih klub-klub Premier League sesukanya. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa klub itu bisa menanjak di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin bisa mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford untuk menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia benar-benar memiliki peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah berbicara secara terbuka tentang perlunya bermain lebih banyak musim lalu, dan ia berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia mampu mengangkat posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia pelatih asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga jauh lebih ringan. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraih keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig menuju finis peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam menguangkan aset-aset terbaik mereka; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung tampil apik di Real, itu hanya akan semakin meningkatkan reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 seiring ia melanjutkan pemulihan dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior ketika Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih banyak beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem yang sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya dengan La Liga juga semestinya membantu proses adaptasi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk melengkapi lonjakan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual belum mengetahui keberadaan Diomande pada waktu yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Bahkan, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin pada potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan membukukan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Panggilan ke Piala Dunia kemudian datang, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan kepala tegak sesuai konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengherankan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama dalam laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya membukukan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke posisi kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti lewat sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diputus atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah bencana. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Masa-masa terbaik Salah memang sudah berlalu di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan masih berada jauh di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka tentu berharap bisa memangkas jarak dengan rival-rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang musim lalu berbagi Sepatu Emas setelah mencetak 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan menjalani laju kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki hanya dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia tampaknya ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan anti-klimaks. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, dan itu sangat mencoreng mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya merupakan penurunan yang sangat besar. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang memanggil, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya, karena itu, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah hengkang permanennya Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang cenderung sepi, The Bees kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, telah direkrut dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menandai perubahan besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yaitu mencoba menimbun sebagian talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan memiliki mantan bos Chelsea sekaligus pelatih Inggris saat ini Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kematangan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi sepakbola, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu tidak didatangkan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Meski begitu, ia harus merebut hati basis suporter mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap siap dimainkan dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat menukar satu klub London barat dengan klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu letnan paling tepercaya Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi dampak di luar lapangan, ia juga diharapkan membantu mengawali era baru di sana ketika Chelsea berusaha merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi utama. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda rasanya tidak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terlindungi hingga usia 38 saat ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap manisnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan nilai transfer signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dirampungkan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg pasti sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semi-final Conference League. Beroperasi sebagai playmaker yang bermain lebih dalam dan juga gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco sedikit seperti keputusan yang tak perlu banyak dipikirkan bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya membangun namanya sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis dan agresivitas yang melimpah, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya terpikat pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya menjadi gelandang di Strasbourg memaksanya mengasah sisi fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran kecil di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dari Alonso dan para bintang senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih cukup jauh dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mendatangkan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Untuk saat ini belum jelas kepada siapa mereka akan beralih di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang telah teruji di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kepemimpinan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kariernya sudah memasuki senja. Dia juga tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara jumlah terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih punya pekerjaan rumah dalam hal pemain yang harus dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang sama sekali tidak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat di mana dia akan punya kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh besar di ruang ganti saat klub mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia juga semestinya memimpin lini depan pada fase awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan kembali bersama Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna untuknya, serta untuk Delap jika The Blues mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu tak terhindarkan. Bek tersebut terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini telah pergi, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami saat musim dingin yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa bakti gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang telah lama didambakan. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tidak akan menghasilkan biaya transfer besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko signifikan yang melekat pada langkah ini bagi Inter, meski ini merupakan transfer gratis. Namun, mereka akan berharap telah menutup risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil dibanding yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bek timnas Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan mengalirkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat beberapa penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang merupakan tempat yang nyaman bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya sering mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain beberapa tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perebutan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan trofi-trofi besar, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek milik Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu pada gilirannya juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum genap dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka hingga hampir tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu, sementara model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat performanya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace tentu sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain timnas Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan nilai lebih besar, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace belanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo terus melanjutkan upaya mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, karena tidak ada satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini yang benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain timnas Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan masih bisa memburu bek tengah lain setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah teruji di Premier League dan pemain timnas senior Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang, tugas mereka adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman lagi, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi gelar besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kokoh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan starter Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix telah menjadi sosok kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu vital saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Entah biaya sebenarnya £116 juta atau £130 juta, Forest menyebut yang terakhir, jumlah itu adalah uang yang sangat besar untuk pemain yang baru direkrut seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil membuat City membayar sangat mahal dalam transfer ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, ia harus seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta gelandang berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sebagai sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia datang setelah menjalani beberapa musim yang bagus di Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer hingga sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya nilai transfer ini akan menghadirkan tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu tampak sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepaskan Garnacho begitu cepat pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dilepas mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan bagi mereka, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya yang menjadi rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah kepindahan yang akan membunyikan alarm bagi para penggemar Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi sosok pendorong utama di balik upaya mereka memburu pemain tersebut, karena ia menginginkan winger cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan gairah dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya begitu menonjol selama masanya di Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu menyamai angka serangan milik Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil maksimal sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru kedua dalam kurun setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kepiawaian untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanannya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli bersyarat yang terlihat sangat mudah dipenuhi; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang sangat bagus pada 2025-26, dengan mencatatkan total luar biasa 51 kontribusi gol, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge meraih gelar liga dan lolos ke fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko dalam transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain punya fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger tersebut kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah masa yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi tersebut. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menunjukkan konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdas. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal urusan transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi pujian juga harus diberikan ketika memang layak, karena ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih baru berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer dengan timing yang sempurna. Adeyemi tampak seperti calon superstar ketika bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Hal yang bagus adalah dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja menjadi juara, itu tentu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang sungguh luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah fantastis yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer. Perkiraannya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu untuk lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan tiba di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat melambung. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah ada kemajuan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa sangat berbahaya di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah mantap ingin pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski demikian, kami sangat curiga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak menentu, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Bagi Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya menang sekali dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terlebih karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Bagi United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam negosiasi untuk target-target utama mereka di lini tengah, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kualitasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan nilai transfer sebesar ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu perekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Bagi Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu tampaknya memang tidak akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United jelas berada di level lain dalam hal prestise, sehingga ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka setuju menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah model BlueCo yang bekerja; Chelsea bersiap meraup keuntungan besar dari Santos, yang didatangkan sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini menyisakan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas-jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim ketika dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepakbola tim utama reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibandingkan yang dia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah pembenahan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepakbola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti menit bermain lebih banyak mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bekerja itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, sang pemainlah yang harus memastikan dia memantapkan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub milik negara itu akan menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan dana yang saat itu menjadi rekor transfer Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berakhir positif. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir musim yang katastrofik, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar mewakili matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para penggemar adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak kesengsaraan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur dengan biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan terbuang sia-sia. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini pertanda keputusasaan atau bukti ambisi, itu masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan biaya yang serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan diri di level paling tinggi tetaplah sebuah perjudian, dan itu adalah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League demi merekrut salah satu gelandang yang paling diminati di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah bahwa jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimaklumi mundur karena harga yang diminta Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam kariernya, yang jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berakhir baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul pelepasan serendah itu dalam kontrak pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat musim 2025-26 Dumfries. Meski demikian, pada performa terbaiknya dia masih menjadi salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok nilai jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang kontraknya masih tersisa dua tahun. Adil jika dikatakan tangan Inter mungkin memang terikat; saat pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, dia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipatok di angka €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu harga murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi itu yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, dia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi untuk biaya serendah itu sulit untuk berargumen bahwa dia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul pelepasan itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Dia telah menjadi pelayan setia bagi Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter merebut gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Dia jelas sudah pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan label harganya yang rendah berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah dia bisa membuat Alexander-Arnold tersingkir dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho soal peran yang akan dia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu The Hammers terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini kembali menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, dengan yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Dia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang dalam tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi yakin dia sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa disangkal dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menahan minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan segera, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Bahkan, hanya untuk menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya sesama 21 tahun itu, jadi dia benar-benar harus menunjukkan bahwa dia bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar dalam sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, dia justru berakhir di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Spurs, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitas mereka, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke starting XI, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terhindarkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada peluang dia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Besar kemungkinan uang itu juga akan digunakan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Langkah bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, kerja keras, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah luar biasa, dan kami tidak melihat ada hal yang meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tidak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, dia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski upayanya menembus susunan starter yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa saja berubah menjadi mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini dia sedang sangat bahagia dan dia tentu meyakini bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa ragu terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini tampak sebagai satu lagi bisnis cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang merupakan lulusan akademi mereka, tetapi hanya mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk menjualnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi kesan di klub yang ia masuki saat berusia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, perhatiannya teralihkan dan selalu tampak akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan memberikan lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, merebut posisi terdepan dalam kurun 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks itu. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A untuk 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sangat sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, muncul kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, dan tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, sementara ia masih mentah pada usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, transfer ini menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan yang diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia bisa saja diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi figur kunci di bawah manajer baru. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar mereka uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun pertandingan Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat diproyeksikan sebagai jawaban atas masalah di lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal tersebut. Begitu juga dengan fakta bahwa di level internasional ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah uang yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari bereskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini ramai-ramai berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat telah memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap mempertahankan Ronaldo, sehingga menahan perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk benar-benar memberi tekanan kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya kurang lebih sama di Paris, tempat konsensus umum mengatakan bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diiri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya pemain yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya yang besar, nilainya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliran Anda, Goncalo, saatnya membuktikan nilai Anda... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub terbaik dalam menjual pemain dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan lagi. Karena itu, mereka tentu sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic diketahui masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa pinjamnya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad serta Igor Julio yang akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja sama dengan Van Hecke saat masih di Brighton, tetapi sulit mengabaikan kesan bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya sebesar £70 juta, meski ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Secara realistis, Anda akan berpikir kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kalibernya seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak nyaris pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League dan, pada usia 26 tahun, belum mencapai puncaknya, memiliki distribusi bola yang bagus, serta punya daya juang dan kemampuan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah dengan rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menjelaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton di titik tengah kariernya dan bisa jadi melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Tampaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena sudah pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya cepat beradaptasi. Bagi Spurs, arahnya memang hanya bisa naik setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim basis pertahanan yang solid saat klub London utara itu menjalani apa yang tampaknya akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi di akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, mungkin terlihat seolah Osasuna meraup keuntungan yang sangat besar dari seorang pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan masuk ke kantong Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah satu musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapatkan panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, sementara klausul rilis itu membuat mereka tidak punya kuasa dalam hal besaran biaya. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus tambahan panas dalam rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, melihat adanya peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu kabarnya sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang langsung dan cepat yang juga rajin bekerja saat bertahan, pemain 22 tahun itu tampak sebagai sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala anyar itu tampaknya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol tersebut tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Anda juga tidak benar-benar bisa menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di sistem akademi ternama La Masia milik Barcelona, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna baru satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan untuk merebut tempat di tim utama, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar winger ajaib milik RB Leipzig, Yan Diomande, yang sangat dihargai, tetapi ia tetap seharusnya akan mendapatkan banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Andai Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya pada musim juara 2024-25, mereka akan bisa meminta biaya transfer yang layak ketika saatnya berpisah. Namun, pemain Prancis itu pada akhirnya pergi secara gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan sangat aneh jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok. Negosiasi alot yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan pun berakhir tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, Real Madrid agaknya akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji selangit seperti yang ia inginkan. Meski mereka tidak membayar biaya transfer, hal itu tetap menjadi sebuah risiko mengingat buruknya penampilan sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang begitu lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat berada dalam hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia kemungkinan masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi yang relatif murah untuk area bermasalah di klub. David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas dunia, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan besar terhadap Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Pemenang terbesar dari situasi ini jelas adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen. Di kerasnya atmosfer Bernabeu, kesabaran terhadap kesalahan-kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk menegaskan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam wajah baru Real asuhan Jose Mourinho. Meski demikian, belum ada jaminan bahwa ia benar-benar mampu melakukannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo benar-benar salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah mengapa sosok Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama menuju kenyataan. Melihat dia pergi tanpa biaya jelas tidak bagus dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling pantas yang ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, skill, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga mengungguli rival bebuyutan Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang bahkan sempat dikomentari Bernardo sendiri, kepindahan ke Camp Nou tampak seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang sudah tidak diragukan lagi berada di belakangnya, tetapi ia menunjukkan selama perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh di laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi anggota skuad Madrid yang lebih muda, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan kini ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan super tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa diragukan lagi akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin sedikit disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang agak aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar tentang niatnya untuk hengkang serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk seorang pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, bersama dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan dana besar untuk bek kiri baru pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan dana demi Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat tinggi untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut hasil instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak tahun berkualitas lagi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia saat berada di puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak seorang pun menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat besarnya biaya transfer, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari publik Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat kaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada puncak performanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan merekrut Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan karakter Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan fan saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin merosot musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer jelas menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesannya tetap bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Spurs kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat bertolak ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang memiliki opsi selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut-sebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson bisa jadi justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibandingkan yang dia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe maupun para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi merasa tenang di klub, dan dengan nilai yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serba bisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dirinya bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan mendatangkan talenta top juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak peduli. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Ia bisa bermain di hampir semua posisi di tiga lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat harganya terlihat lebih masuk akal, sementara juga sudah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya lagi dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League merupakan indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari beberapa penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah ia incar sejak lama. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya ia tampak akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur dari harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang sekarang dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle