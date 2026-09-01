Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan dana sangat besar, dan bisa dibilang berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia menjelma menjadi semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik sebagai bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penentu pada menit-menit akhir di semifinal melawan Argentina yang viral. Namun demikian, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Memang ada argumen kuat bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, ada ‘pajak pemain Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok yang bagus di posisi bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung dengan Chelsea dan yang kedua akan menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama mahirnya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan secara defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka sempat diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke hal yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang pantas setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski akhirnya mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dicap sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk menjuarai Serie A lagi dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis