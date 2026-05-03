"Menurutku itu sangat memalukan": Jonathan Burkardt mendapat kritik tajam terkait insiden yang melibatkan pelatih Eintracht Frankfurt, Albert Riera

Perselisihan dengan Burkardt menjadi salah satu topik utama dalam konferensi pers Riera yang menghebohkan pada hari Jumat. Laporan media mengenai perselisihan tersebut adalah "omong kosong belaka", kata pelatih Eintracht itu dengan nada marah. "Apa yang harus saya jelaskan? Kalian tetap akan menulis apa yang kalian inginkan." Insiden tersebut sudah terjadi dua minggu yang lalu, dan ketika ditanya lebih lanjut mengenai hal itu, Riera hanya mengomel kepada para jurnalis: "Cari tahu dulu dengan benar. Jika kalian tidak 100 persen yakin, jangan tulis."

Riera dikabarkan memiliki hubungan yang sulit tidak hanya dengan Burkardt, tetapi juga dengan beberapa pemain SGE lainnya seperti Ritsu Doan, Can Uzun, atau Mario Götze. Penampilan publik yang aneh seperti yang terjadi pada hari Jumat itu juga semakin menuai kritik terhadap sang pelatih asal Spanyol.

"Awalnya saya berpikir: Keren, seorang pelatih yang tidak segan-segan dan mengatakan apa yang dia pikirkan. Tapi sekarang rasanya agak berlebihan, dia terlihat sangat sensitif dan hampir sedikit kewalahan," kata Franz mengenai pandangannya terhadap Riera. Namun, dalam kasus Burkardt, dia ingin "membelanya" karena alasan yang telah disebutkan.

Apakah Riera, yang baru mengambil alih dari Dino Toppmöller yang sebelumnya dipecat pada awal Februari, akan tetap menjadi pelatih di Frankfurt setelah akhir musim, tampaknya masih belum pasti. Direktur olahraga Krösche menghindari pernyataan dukungan yang jelas terhadap pelatihnya setelah kekalahan terbaru pada Sabtu melawan Hamburg. Eintracht kalah 1-2 di kandang dari HSV dan kini harus lebih dari sebelumnya khawatir akan kehilangan tempat di kompetisi Eropa.