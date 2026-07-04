Tim Kroasia sempat tertinggal 1-2 hingga masa tambahan waktu berkat gol di menit-menit akhir dari pemain baru Milan, Goncalo Ramos, sebelum Josko Gvardiol memanfaatkan kekacauan di kotak penalti Portugal setelah menerima umpan silang dan mencetak gol penyama kedudukan yang semula disambut sorak-sorai meriah.
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"Menurutku itu aneh!" Josip Stanisic kecewa dengan drama Piala Dunia yang menimpa Kroasia - dan tidak melihat adanya kerugian bagi FC Bayern
Namun, gol tersebut dibatalkan oleh tim wasit setelah intervensi VAR, karena rekan setim Stanisic, Igor Matanovic, menyentuh bola dengan rambutnya saat umpan silang tersebut dilancarkan, sehingga terjadi posisi offside.
Pada tayangan TV, sentuhan Matanovic tidak terlihat, namun chip yang terpasang di dalam bola menunjukkan adanya getaran tepat pada saat bola melintas di samping pemain asal Kroasia tersebut. Wasit Espen Eskas akhirnya memutuskan offside dan membatalkan gol tersebut.
“Wasit mengatakan kepada saya bahwa bola itu dilengkapi sensor dan sensor tersebut menunjukkan adanya sentuhan, bahwa Igor telah menyentuh bola,” jelas Stanisic dalam wawancara dengan majalah kicker. “Tapi kalau begitu, saya tidak mengerti mengapa wasit harus keluar lapangan dan memeriksa situasi tersebut. Jika bola menunjukkan respons, seharusnya sudah jelas. Menurut saya itu aneh. Namun, pada akhirnya, Anda tidak bisa berbuat apa-apa.”
Kroasia tidak mampu membalas setelah kejutan di menit-menit akhir tersebut – finalis Piala Dunia 2018 itu pun tersingkir di babak 32 besar.
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Para pemain DFB dari FC Bayern juga pulang lebih awal
Stanisic menekankan bahwa ia pulang dengan "perasaan hampa", meskipun timnya kalah dari tim yang memiliki "kualitas luar biasa". "Ini sangat pahit. Setelah skor menjadi 2-2, saya merasa momentum ada di pihak kami. Saya rasa semua orang di stadion merasakan hal yang sama. Setidaknya di lapangan, saya merasa kami bisa mengalahkan Portugal di babak perpanjangan waktu. Tapi, ‘seandainya’, ‘jika’, dan ‘tapi’—sayangnya, sekarang kami sudah tersingkir.”
Namun, pemain berusia 26 tahun itu tidak percaya bahwa kekecewaan pahit ini akan berdampak pada musim mendatang bersama FC Bayern München. “Ini bukan kekalahan pertama yang kami alami. Kita harus belajar menghadapinya, memperbaikinya, dan kemudian melupakannya. Saya tidak percaya bahwa kami akan membawa beban ini ke musim baru. Tapi tentu saja, semuanya bisa saja berjalan lebih baik bagi kami semua.”
Selain Stanisic, Piala Dunia ini juga berjalan mengecewakan terutama bagi para pemain asal Jerman dari klub pemegang rekor gelar juara tersebut. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Jamal Musiala juga harus pulang lebih awal bersama timnas Jerman setelah kekalahan memalukan melawan Paraguay.
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