"Menurutku itu aneh!" Josip Stanisic kecewa dengan drama Piala Dunia yang menimpa Kroasia - dan tidak melihat adanya kerugian bagi FC Bayern

Namun, gol tersebut dibatalkan oleh tim wasit setelah intervensi VAR, karena rekan setim Stanisic, Igor Matanovic, menyentuh bola dengan rambutnya saat umpan silang tersebut dilancarkan, sehingga terjadi posisi offside.

Pada tayangan TV, sentuhan Matanovic tidak terlihat, namun chip yang terpasang di dalam bola menunjukkan adanya getaran tepat pada saat bola melintas di samping pemain asal Kroasia tersebut. Wasit Espen Eskas akhirnya memutuskan offside dan membatalkan gol tersebut.

“Wasit mengatakan kepada saya bahwa bola itu dilengkapi sensor dan sensor tersebut menunjukkan adanya sentuhan, bahwa Igor telah menyentuh bola,” jelas Stanisic dalam wawancara dengan majalah kicker. “Tapi kalau begitu, saya tidak mengerti mengapa wasit harus keluar lapangan dan memeriksa situasi tersebut. Jika bola menunjukkan respons, seharusnya sudah jelas. Menurut saya itu aneh. Namun, pada akhirnya, Anda tidak bisa berbuat apa-apa.”

Kroasia tidak mampu membalas setelah kejutan di menit-menit akhir tersebut – finalis Piala Dunia 2018 itu pun tersingkir di babak 32 besar.