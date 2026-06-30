Getty
Diterjemahkan oleh
'Menurutku dia lucu banget' - Bintang USMNT Christian Pulisic menyukai penampilan Zlatan Ibrahimovic di TV saat Piala Dunia yang viral
- Getty Images Sport
"Menurutku, dia melakukannya dengan sangat baik"
Pulisic, yang berbicara kepada media setelah menyelesaikan sesi latihan Timnas AS menjelang pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina, menyampaikan pandangannya tentang Ibrahimovic—yang saat ini bekerja di klub Pulisic sebagai penasihat khusus setelah bertahun-tahun menjadi bintang di sana.
"Menurut saya, dia sangat lucu," kata Pulisic pada hari Selasa. "Tentu saja, saya juga sudah sering bekerja sama dengannya. Dia orang yang sangat baik, tapi hanya dengan mendengarkan dia dan mengenal kepribadiannya, saya rasa dia melakukan tugasnya dengan sangat baik."
- AFP
Pandangan Zlatan
Ibrahimovic belakangan ini menjadi sorotan karena komentar-komentarnya yang kontroversial dan perselisihan di siaran langsung, termasuk saat ia mengkritik tim Belanda pada Senin lalu setelah kekalahan mengecewakan mereka melalui adu penalti melawan Maroko.
"Kekalahan ini adalah kesalahan [Ronald] Koeman karena saya tidak mengenali tim Belanda ini. Dia kalah dengan identitas yang bukan identitas Belanda. Itu membuat saya marah," katanya.
"Saya selalu diajarkan: serang, serang, serang. Ini bukan identitas Belanda. Hari ini, Koeman tampak seperti pelatih Italia, bermain untuk tidak kalah, padahal Belanda selalu bermain untuk menang. Jika kalah, setidaknya kalah dengan identitas sendiri dan jangan mengubahnya.
"Ini bukan Belanda yang biasa saya lihat. Kamu juga bisa tahu dari cara mereka bermain bahwa mereka tidak merasa nyaman. Penguasaan bola hilang, sepak bola menyerang hilang... Itu terlihat sangat buruk, dan itu semua kesalahan Koeman. Saya sama sekali tidak menyukainya, sama sekali tidak."
Koeman mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Selasa. Ibrahimovic juga menjadi sorotan karena persaingannya di siaran langsung dengan Alexi Lalas seperti yang ditunjukkan dalam video di bawah ini:
- Getty Images Sport
Pulisic siap bertanding
Setelah tampil sebentar dalam pertandingan melawan Turki pekan lalu, Pulisic diperkirakan sudah hampir pulih sepenuhnya dan akan menjadi starter saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada Rabu di San Francisco Bay Area Stadium.
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Timnas AS akan bertanding di babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina pada Rabu pukul 20.00 ET.
Ryan Tolmich dari GOAL turut melaporkan berita ini dari PayPal Park di San Jose.