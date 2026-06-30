'Menurutku dia lucu banget' - Bintang USMNT Christian Pulisic menyukai penampilan Zlatan Ibrahimovic di TV saat Piala Dunia yang viral

Ibrahimovic belakangan ini menjadi sorotan karena komentar-komentarnya yang kontroversial dan perselisihan di siaran langsung, termasuk saat ia mengkritik tim Belanda pada Senin lalu setelah kekalahan mengecewakan mereka melalui adu penalti melawan Maroko.

"Kekalahan ini adalah kesalahan [Ronald] Koeman karena saya tidak mengenali tim Belanda ini. Dia kalah dengan identitas yang bukan identitas Belanda. Itu membuat saya marah," katanya.

"Saya selalu diajarkan: serang, serang, serang. Ini bukan identitas Belanda. Hari ini, Koeman tampak seperti pelatih Italia, bermain untuk tidak kalah, padahal Belanda selalu bermain untuk menang. Jika kalah, setidaknya kalah dengan identitas sendiri dan jangan mengubahnya.

"Ini bukan Belanda yang biasa saya lihat. Kamu juga bisa tahu dari cara mereka bermain bahwa mereka tidak merasa nyaman. Penguasaan bola hilang, sepak bola menyerang hilang... Itu terlihat sangat buruk, dan itu semua kesalahan Koeman. Saya sama sekali tidak menyukainya, sama sekali tidak."

Koeman mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Selasa. Ibrahimovic juga menjadi sorotan karena persaingannya di siaran langsung dengan Alexi Lalas seperti yang ditunjukkan dalam video di bawah ini:











