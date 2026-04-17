Menurut Sergio Aguero, Arsenal bermain dengan 'kecemasan dan kegugupan' menjelang laga penentuan gelar melawan Man City

Seiring dengan memasuki fase akhir perebutan gelar Liga Premier, Aguero berpendapat bahwa beban ekspektasi mulai berdampak pada skuad asuhan Mikel Arteta. Dengan Arsenal yang mengincar gelar liga pertama mereka dalam dua dekade, pemain asal Argentina itu meyakini bahwa pertarungan psikologis kini menjadi sama sulitnya dengan pertarungan fisik di lapangan.

Berbicara kepada Stake mengenai atmosfer di sekitar klub London Utara tersebut, Aguero mencatat: "Saya tidak tahu apakah situasinya seburuk itu, tapi mereka berada di bawah tekanan besar. Mereka berada di puncak klasemen dan sudah bertahun-tahun sejak Arsenal terakhir kali memenangkan Premier League. Setiap tim bermain melawan mereka dengan motivasi ekstra, dan di belakang mereka ada City yang tidak pernah memberi ampun. Ada banyak kecemasan dan kegugupan. Terkadang ketika Anda ingin melakukan segalanya dengan benar, Anda justru berakhir dengan membuat kesalahan. Itu wajar - para pemain ingin melakukan segalanya dengan sempurna dan secara mental mereka bergerak lebih cepat daripada permainan."