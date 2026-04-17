Menurut Sergio Aguero, Arsenal bermain dengan 'kecemasan dan kegugupan' menjelang laga penentuan gelar melawan Man City
Tekanan semakin meningkat bagi The Gunners
Seiring dengan memasuki fase akhir perebutan gelar Liga Premier, Aguero berpendapat bahwa beban ekspektasi mulai berdampak pada skuad asuhan Mikel Arteta. Dengan Arsenal yang mengincar gelar liga pertama mereka dalam dua dekade, pemain asal Argentina itu meyakini bahwa pertarungan psikologis kini menjadi sama sulitnya dengan pertarungan fisik di lapangan.
Berbicara kepada Stake mengenai atmosfer di sekitar klub London Utara tersebut, Aguero mencatat: "Saya tidak tahu apakah situasinya seburuk itu, tapi mereka berada di bawah tekanan besar. Mereka berada di puncak klasemen dan sudah bertahun-tahun sejak Arsenal terakhir kali memenangkan Premier League. Setiap tim bermain melawan mereka dengan motivasi ekstra, dan di belakang mereka ada City yang tidak pernah memberi ampun. Ada banyak kecemasan dan kegugupan. Terkadang ketika Anda ingin melakukan segalanya dengan benar, Anda justru berakhir dengan membuat kesalahan. Itu wajar - para pemain ingin melakukan segalanya dengan sempurna dan secara mental mereka bergerak lebih cepat daripada permainan."
Pertarungan taktis ala Arteta
Pertandingan krusial antara Manchester City dan Arsenal yang akan datang dipandang sebagai laga penentu gelar juara. The Gunners saat ini memimpin klasemen dengan 70 poin dari 32 pertandingan, sementara City berada di posisi kedua dengan 64 poin namun masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit yang belum dimainkan. Karena kedua manajer sangat memahami sistem permainan satu sama lain berkat masa kerja sama mereka di Manchester, Aguero memprediksi pertandingan yang berlangsung hati-hati namun intens, di mana detail terkecil pun akan menentukan pemenang di Etihad.
"Ini pertandingan yang aneh. Kedua pelatih saling mengenal dengan sempurna, mereka tahu di mana harus menyerang dan di mana kelemahan lawan," jelas Aguero. "Terkadang pertandingan seperti ini menghasilkan sedikit gol, terkadang terbuka dan menjadi tontonan yang hebat bagi para penggemar. Saya pikir City akan tampil kuat dalam 10-15 menit pertama, mempercepat tempo, dan menguasai bola. Skor akhir bisa 2-0 atau 2-1 untuk City. Semoga City tidak terlalu menderita, tapi jika keunggulannya hanya satu gol, saya pikir di menit-menit terakhir City harus sedikit menderita."
Hambatan psikologis bagi Arsenal
Meskipun Arsenal telah menampilkan permainan sepak bola yang paling menarik di liga musim ini, beberapa kelemahan mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir seiring meningkatnya tekanan. Kekalahan dari Manchester City di final Carabao Cup, tersingkirnya mereka dari Piala FA secara mengecewakan di tangan Southampton, dan kekalahan mengejutkan di kandang dari Bournemouth baru-baru ini telah memunculkan pertanyaan tentang ketenangan mereka. Aguero menegaskan bahwa kemampuan mereka untuk tetap tenang di bawah tekanan akan menjadi faktor penentu, dengan keyakinan bahwa pengalaman pribadi Arteta di bawah asuhan Guardiola akan sangat penting jika The Gunners ingin melewati minggu-minggu terakhir musim yang penuh rintangan ini.
Menganalisis kondisi mental The Gunners saat ini, penyerang legendaris tersebut mengatakan: "Saya pikir ini lebih banyak soal mental. Arsenal bermain bagus; satu-satunya hal yang membebani mereka adalah berada di puncak klasemen. Semuanya bergantung pada pengalaman Arteta selama di City dan komunikasi yang bisa dia jalin dengan para pemain untuk membantu Arsenal menjadi juara. Mereka harus berpikir pertandingan demi pertandingan. Bahkan saat melawan City, tidak kalah adalah satu-satunya cara yang menurut saya bisa membuat Arsenal memenangkan gelar."
Kota ini diprediksi akan meraih gelar juara
Meskipun Arsenal sedang dalam performa yang mengesankan, Aguero tetap yakin bahwa mantan klubnya memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk menyalip para pesaingnya. Ia memperkirakan City akan mempertahankan rekor sempurna hingga Mei, sehingga Arsenal harus berjuang keras untuk mengimbangi laju yang secara historis telah mengalahkan banyak pesaing.
Menyikapi nasib akhir trofi tersebut, Aguero menyimpulkan: "Saya pikir City akan memenangkan gelar. Mengingat karakter klub dan Pep, saya tidak yakin City akan kehilangan poin. Di benak City, mereka tahu bahwa pada suatu saat Arsenal bisa kalah atau imbang, dan itu sudah cukup—selama City memenangkan semua pertandingan."