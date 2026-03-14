"Menurut saya, Julian Brandt luar biasa": Bos klub papan atas Bundesliga akan "pasti mendukung" upaya transfer untuk mendatangkan bintang BVB tersebut

Saat ditanya oleh DAZN menjelang pertandingan Bundesliga melawan FC Bayern München pada Sabtu sore, mengenai kemungkinan Brandt kembali mengenakan seragam Bayer mulai musim panas nanti, Carro awalnya menjawab: "Anda harus bertanya kepada Simon Rolfes. Simon Rolfes bertanggung jawab atas perencanaan skuad, dia adalah direktur olahraga kami dan orang yang pada akhirnya harus mengambil keputusan."

Carro setidaknya tidak menutup kemungkinan kembalinya pemain yang masih berstatus pemain Dortmund itu: "Saya pikir Julian Brandt luar biasa. Jika Simon menginginkannya, saya pasti akan mendukungnya. Tapi Simon yang harus menentukan," kata pria berusia 61 tahun itu.

Brandt tidak akan memperpanjang kontraknya di Borussia Dortmund yang akan berakhir pada akhir musim ini dan akan meninggalkan BVB pada musim panas tanpa biaya transfer. Setelah Direktur Olahraga Dortmund, Lars Ricken, mengonfirmasi hal tersebut baru-baru ini, spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 29 tahun itu pun semakin menguat.

Apakah Leverkusen memiliki peluang untuk merekrut Brandt, hal itu diragukan mengingat laporan terbaru dari Bild dan Sky. Menurut laporan tersebut, gelandang tersebut lebih memilih pindah ke luar negeri, dengan Inggris, Italia, atau Spanyol sebagai tujuannya. Aston Villa dilaporkan terus-menerus berusaha merekrut Brandt, sementara Sky baru-baru ini juga menyebut dua klub papan atas, yaitu Arsenal dan Barcelona.