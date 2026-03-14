Fernando Carro, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Bayer Leverkusen, telah memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Julian Brandt ke Werkself.
"Menurut saya, Julian Brandt luar biasa": Bos klub papan atas Bundesliga akan "pasti mendukung" upaya transfer untuk mendatangkan bintang BVB tersebut
Saat ditanya oleh DAZN menjelang pertandingan Bundesliga melawan FC Bayern München pada Sabtu sore, mengenai kemungkinan Brandt kembali mengenakan seragam Bayer mulai musim panas nanti, Carro awalnya menjawab: "Anda harus bertanya kepada Simon Rolfes. Simon Rolfes bertanggung jawab atas perencanaan skuad, dia adalah direktur olahraga kami dan orang yang pada akhirnya harus mengambil keputusan."
Carro setidaknya tidak menutup kemungkinan kembalinya pemain yang masih berstatus pemain Dortmund itu: "Saya pikir Julian Brandt luar biasa. Jika Simon menginginkannya, saya pasti akan mendukungnya. Tapi Simon yang harus menentukan," kata pria berusia 61 tahun itu.
Brandt tidak akan memperpanjang kontraknya di Borussia Dortmund yang akan berakhir pada akhir musim ini dan akan meninggalkan BVB pada musim panas tanpa biaya transfer. Setelah Direktur Olahraga Dortmund, Lars Ricken, mengonfirmasi hal tersebut baru-baru ini, spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 29 tahun itu pun semakin menguat.
Apakah Leverkusen memiliki peluang untuk merekrut Brandt, hal itu diragukan mengingat laporan terbaru dari Bild dan Sky. Menurut laporan tersebut, gelandang tersebut lebih memilih pindah ke luar negeri, dengan Inggris, Italia, atau Spanyol sebagai tujuannya. Aston Villa dilaporkan terus-menerus berusaha merekrut Brandt, sementara Sky baru-baru ini juga menyebut dua klub papan atas, yaitu Arsenal dan Barcelona.
Apakah Bayer Leverkusen bisa menjadi pilihan bagi Julian Brandt?
Jika Brandt memang ingin tetap bermain di Bundesliga, Leverkusen tentu saja akan menjadi salah satu dari sedikit opsi yang realistis. Di Werder Bremen, mereka memang bermimpi untuk merekrut pemain kelahiran Bremen ini—meski ia belum pernah bermain untuk SVW—namun secara finansial hal itu tampaknya sulit terwujud.
Di Leverkusen, Brandt pernah berhasil debut sebagai pemain Bundesliga saat berusia 17 tahun, setelah Bayer memboyongnya dari akademi muda VfL Wolfsburg. Selama lima setengah tahun ia bertahan di SVB, mencetak 42 gol dalam 215 penampilan untuk Leverkusen. Pada 2019, Brandt akhirnya pindah ke Dortmund dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro.
Di Bayer, Brandt bisa cocok dengan sistem dua gelandang serang yang disukai pelatih Kasper Hjulmand dan mungkin membentuk lini serang yang sangat kreatif bersama Malik Tillman atau Ibrahima Maza. Di BVB, ia memainkan peran serupa musim ini dan memegang peran penting di bawah pelatih Niko Kovac, meskipun ia tidak selalu menjadi pilihan utama.
Bayer Leverkusen ingin membangun tim juara berikutnya
Leverkusen baru saja mengalami perombakan besar-besaran. Dengan hengkangnya Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong, dan Lukas Hradecky, banyak pilar musim juara 2023/24 yang kini tidak lagi berada di tim, sementara menjelang musim ini banyak pemain baru yang bergabung. Selain itu, seperti yang diketahui, pelatih sukses Xabi Alonso telah hengkang sejak musim panas lalu.
"Saat ini kami sedang menjalani tahun transisi dengan 13 pemain baru dan hanya memiliki sepertiga dari anggaran Bayern," kata Carro mengenai situasi saat ini, di mana tim memang tengah berjuang untuk memperebutkan tempat di Liga Champions, namun peluang meraih gelar juara lagi masih jauh mengingat selisih poin yang sangat besar dari pemuncak klasemen FC Bayern. Mengenai perencanaan jangka menengah, bos Leverkusen itu menjelaskan: "Kami tidak akan bisa mengganggu Bayern setiap tahun - tetapi tujuan kami adalah membangun tim juara berikutnya sekarang." Tim ini bisa siap pada musim 2028/29 untuk mungkin sekali lagi merebut gelar juara Jerman dari FCB, kata Carro.
Statistik Julian Brandt di BVB
Penampilan 298 Gol 56 Assist 69