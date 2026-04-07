"Menurut saya, dia harus tetap seperti apa adanya": Pelatih Bayern, Vincent Kompany, membela bintang utama Real Madrid, Vinicius Junior

Saat ditanya mengenai insiden tersebut, Kompany mengatakan kepada Prime Video setelah pertandingan usai: "Itu adalah pertama kalinya saya bertabrakan dengannya. Menurut saya, Vini harus tetap seperti dirinya. Dari pihak saya, dia mendapat dukungan penuh. Tidak masalah sama sekali apakah itu pemain lawan atau bukan."

Vinicius sering kali menjadi sorotan karena perilakunya di lapangan yang terkadang sangat provokatif. Perdebatan verbal dengan pemain lawan, pelatih, atau bahkan wasit, serta pose perayaan tepat di depan tribun suporter lawan, sering terjadi pada pemain berusia 25 tahun ini.

Namun, menurut Kompany, "kadang-kadang kita butuh pemain yang berbeda. Kami juga punya itu dan kami menikmati kesuksesan para pemain ini. Di Bayern, misalnya, ada Franck Ribery."

Tentu saja setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri tentang Vinicius Junior, namun pelatih asal Munich itu menegaskan bahwa perselisihan "tidak boleh melampaui batas". "Itulah mengapa saya sangat menghormati Vini. Tentu saja saya tidak ingin dia bermain terlalu bagus melawan kami, tetapi sisi kemanusiaan lebih penting daripada hasil pertandingan," kata pelatih asal Belgia itu.