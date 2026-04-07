Tak lama sebelum babak kedua dimulai, terjadi pertemuan di pinggir lapangan antara pelatih juara bertahan Jerman dan bintang utama Los Blancos, di mana keduanya saling berpelukan dengan hangat dan bertukar beberapa patah kata.
"Menurut saya, dia harus tetap seperti apa adanya": Pelatih Bayern, Vincent Kompany, membela bintang utama Real Madrid, Vinicius Junior
Saat ditanya mengenai insiden tersebut, Kompany mengatakan kepada Prime Video setelah pertandingan usai: "Itu adalah pertama kalinya saya bertabrakan dengannya. Menurut saya, Vini harus tetap seperti dirinya. Dari pihak saya, dia mendapat dukungan penuh. Tidak masalah sama sekali apakah itu pemain lawan atau bukan."
Vinicius sering kali menjadi sorotan karena perilakunya di lapangan yang terkadang sangat provokatif. Perdebatan verbal dengan pemain lawan, pelatih, atau bahkan wasit, serta pose perayaan tepat di depan tribun suporter lawan, sering terjadi pada pemain berusia 25 tahun ini.
Namun, menurut Kompany, "kadang-kadang kita butuh pemain yang berbeda. Kami juga punya itu dan kami menikmati kesuksesan para pemain ini. Di Bayern, misalnya, ada Franck Ribery."
Tentu saja setiap orang berhak memiliki pendapatnya sendiri tentang Vinicius Junior, namun pelatih asal Munich itu menegaskan bahwa perselisihan "tidak boleh melampaui batas". "Itulah mengapa saya sangat menghormati Vini. Tentu saja saya tidak ingin dia bermain terlalu bagus melawan kami, tetapi sisi kemanusiaan lebih penting daripada hasil pertandingan," kata pelatih asal Belgia itu.
Kompany sudah pernah membela Vinicius di masa lalu
Kompany telah dengan jelas dan tegas memihak Vinicius serta menjanjikan dukungannya kepadanya dalam perdebatan soal rasisme beberapa minggu lalu. Saat itu, pemain Brasil tersebut diduga menjadi sasaran hinaan rasis dari lawan mainnya, Gianluca Prestianni, dalam pertandingan Liga Champions antara Real Madrid melawan Benfica, yang kemudian membuat Kompany menyampaikan seruan yang sangat mendesak dalam konferensi pers.
"Jika melihat reaksi Vinicius, jelas bahwa itu tidak mungkin pura-pura. Itu adalah reaksi emosional dan saya tidak melihat ada keuntungan baginya untuk mendatangi wasit dan menanggung seluruh bencana ini sendirian. Tidak ada alasan bagi Vinicius untuk melakukan itu. Namun, dia melakukannya karena pada saat itu itulah satu-satunya hal yang benar," kata pemain asal Belgia tersebut saat topik ini dibahas.
Kramer menyarankan Bayern untuk memancing agar Vinicius dikenai sanksi
Bahkan sebelum pertandingan dimulai pada Selasa malam, Vinicius sudah menjadi topik pembicaraan di meja pakar Prime Video. Juara Dunia Christoph Kramer, misalnya, menyarankan para pemain Bayern untuk memancing pemain Brasil itu agar mendapat kartu kuning, sehingga ia tidak bisa bermain di leg kedua di Allianz Arena.
"Secara internal, saya rasa sebagai tim, mereka akan berkata: Wah, kita harus menjatuhkannya agar dia absen di leg kedua," dugaan Kramer. Alasannya: Jika Vinicius mendapat peringatan lagi di leg pertama - yang akan menjadi kartu kuning ketiganya di musim Liga Champions ini - ia akan absen di leg kedua perempat final di Munich pada Rabu pekan depan. Namun, hal itu tidak terjadi.
