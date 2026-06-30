Sementara itu, saat ditanya apakah Jerman kini hanya menjadi tim kelas dua di kancah internasional setelah tiga Piala Dunia yang sangat mengecewakan, Havertz menjawab: "Sepertinya begitu, pasti." Bintang Arsenal itu menekankan: "Terutama kami para pemain—kecuali pelatih—sekarang harus introspeksi. Saya hanya bisa meminta maaf."

Havertz adalah salah satu dari tiga penendang Jerman—bersama Nick Woltemade dan Jonathan Tah—yang gagal dalam adu penalti. Karena hanya dua pemain Paraguay yang gagal, tim Amerika Selatan itu akhirnya lolos ke babak 16 besar secara dramatis, di mana mereka kini akan menghadapi Prancis atau Swedia.

"Kami menciptakan terlalu sedikit peluang gol. Kami kurang tajam," kata kiper Manuel Neuer dalam wawancara dengan ZDF. "Saat menghadapi tim seperti ini, kamu harus menciptakan lebih banyak peluang gol. Dari sisi kami, itu terlalu sedikit," kata kiper Bayern itu, yang tidak mau menjadikan gol Tah yang dianulir secara tidak adil sebagai alasan.

Sementara itu, Nadiem Amiri yang masuk sebagai pemain pengganti juga mengaku “sangat kecewa dan terkejut,” kata gelandang Mainz 05 tersebut. “Kami tidak menyangka akan tersingkir sedini ini.”

Sementara Nagelsmann, yang kontraknya masih berlaku hingga setelah Euro 2028, menampik kemungkinan pengunduran diri dan menyerahkan keputusan mengenai masa depannya kepada DFB, Mats Hummels, mantan pemain timnas Jerman, memicu perdebatan mengenai pelatih: “Dari sisi pihak yang bertanggung jawab, hal ini memang seolah-olah menuntut konsekuensi. Saya tidak bisa mengatakannya dengan cara lain. Kami telah menggelar Euro di kandang sendiri, Nations League di kandang sendiri, dan turnamen ini dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Euro di kandang sendiri masih terlalu dipuji-puji menurut saya. Kedua turnamen lainnya sama-sama mengecewakan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi topik pembahasan, baik dari pelatih tim nasional sendiri maupun dari federasi. Setidaknya harus ada pembicaraan mengenai hal ini,” kata sang juara dunia 2014 tersebut saat menjadi pakar di MagentaTV.