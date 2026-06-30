"Saya agak kehabisan kata-kata. Ini Piala Dunia kedua saya, dan dua kali kami tersingkir. Saya hanya bisa meminta maaf. Tentu saja kami semua kecewa, kami punya target besar," kata Havertz, yang pada penampilan pertamanya di Piala Dunia tersingkir di babak penyisihan grup di Qatar 2022, setelah tersingkir secara mengejutkan.
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"Menuntut Tindakan": Juara Dunia Memicu Perdebatan di DFB soal Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Pasca-Kegagalan di Piala Dunia
"Tim Paraguay bermain sangat bertahan, sehingga sulit bagi kami untuk membangun tempo permainan. Kami mencoba melalui umpan silang, dan gol kami pun tercipta lewat cara itu. Namun pada akhirnya, tidak banyak yang berjalan sesuai rencana ketika tersingkir oleh Paraguay," lanjut Havertz. Penyerang FC Arsenal itu mencetak gol penyama kedudukan 1-1 pada menit ke-54, setelah Jerman tertinggal di babak pertama akibat gol Julio Enciso (42').
Karena skor tetap 1-1 hingga akhir waktu normal, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang ketiga ini berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di babak tersebut, Jonathan Tah (menit ke-102) mencetak gol yang sebenarnya sah, yang seharusnya bisa memastikan kemenangan dan kelolosan timnya. Namun, setelah intervensi VAR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan bek DFB Waldemar Anton terhadap kiper Paraguay Orlando Gill sebelumnya, gol tersebut secara tidak adil dibatalkan.
"Bagi saya, ini terlalu remeh. Tentu saja ada kontak dengan kiper. Tapi saya tidak melihat adanya dorongan, penekanan, atau penahanan," kata pakar wasit Patrick Ittrich di MagentaTV dan menekankan: "Bagi saya, itu keputusan yang salah."
Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, yang sudah marah besar di bangku cadangan begitu gol tersebut dianulir, mengkritik keputusan wasit Jalal Jayed di MagentaTV: "Ini lelucon. Saya tidak tahu apa yang dia lihat di sana." Tak lama kemudian, di ZDF, ia menyebutnya sebagai "skandal besar. Itu bahkan tidak mendekati pelanggaran."
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Mats Hummels memicu perdebatan seputar Julian Nagelsmann: "Ini harus menjadi topik pembicaraan"
Sementara itu, saat ditanya apakah Jerman kini hanya menjadi tim kelas dua di kancah internasional setelah tiga Piala Dunia yang sangat mengecewakan, Havertz menjawab: "Sepertinya begitu, pasti." Bintang Arsenal itu menekankan: "Terutama kami para pemain—kecuali pelatih—sekarang harus introspeksi. Saya hanya bisa meminta maaf."
Havertz adalah salah satu dari tiga penendang Jerman—bersama Nick Woltemade dan Jonathan Tah—yang gagal dalam adu penalti. Karena hanya dua pemain Paraguay yang gagal, tim Amerika Selatan itu akhirnya lolos ke babak 16 besar secara dramatis, di mana mereka kini akan menghadapi Prancis atau Swedia.
"Kami menciptakan terlalu sedikit peluang gol. Kami kurang tajam," kata kiper Manuel Neuer dalam wawancara dengan ZDF. "Saat menghadapi tim seperti ini, kamu harus menciptakan lebih banyak peluang gol. Dari sisi kami, itu terlalu sedikit," kata kiper Bayern itu, yang tidak mau menjadikan gol Tah yang dianulir secara tidak adil sebagai alasan.
Sementara itu, Nadiem Amiri yang masuk sebagai pemain pengganti juga mengaku “sangat kecewa dan terkejut,” kata gelandang Mainz 05 tersebut. “Kami tidak menyangka akan tersingkir sedini ini.”
Sementara Nagelsmann, yang kontraknya masih berlaku hingga setelah Euro 2028, menampik kemungkinan pengunduran diri dan menyerahkan keputusan mengenai masa depannya kepada DFB, Mats Hummels, mantan pemain timnas Jerman, memicu perdebatan mengenai pelatih: “Dari sisi pihak yang bertanggung jawab, hal ini memang seolah-olah menuntut konsekuensi. Saya tidak bisa mengatakannya dengan cara lain. Kami telah menggelar Euro di kandang sendiri, Nations League di kandang sendiri, dan turnamen ini dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Euro di kandang sendiri masih terlalu dipuji-puji menurut saya. Kedua turnamen lainnya sama-sama mengecewakan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi topik pembahasan, baik dari pelatih tim nasional sendiri maupun dari federasi. Setidaknya harus ada pembicaraan mengenai hal ini,” kata sang juara dunia 2014 tersebut saat menjadi pakar di MagentaTV.