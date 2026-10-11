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“Menunjukkan seluruh bakatnya”: Gabriel Jesus bungkam para pengkritik dan balas kepercayaan Hansi Flick lewat penampilan klinis bersama Barcelona
Langsung memberikan dampak
Jesus tidak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa kepercayaan pelatihnya tepat. Penyerang asal Brasil itu menandai penampilan pertamanya sebagai starter untuk Barcelona dengan gol dalam kemenangan nyaman 3-0 atas Getafe. Sebelum pertandingan, Flick mengatakan bahwa Jesus telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak bergabung dengan klub. Mendapat kesempatan karena cedera paha yang dialami Raphinha, mantan pemain Arsenal itu tampil dengan cara yang menunjukkan betapa berharganya ia bagi skuad.
- Getty Images Sport
Flick puji pemain Brasil yang luar biasa
Proses terciptanya gol itu menggambarkan dengan sempurna mengapa Flick begitu menghargai sang penyerang. Jesus melakukan tekanan tinggi, merebut kembali bola, lalu langsung menyerang ruang terbuka sebelum menaklukkan kiper David Soria. Seusai pertandingan, Flick segera menyoroti ketajaman sang penyerang.
"Gabriel adalah pemain fantastis dengan profil yang berbeda dari Raphinha, dan itu terlihat jelas," jelas pelatih asal Jerman itu, seperti dikutip TopMercato. "Namun, ketika melihat cara dia mencetak gol, Anda akan memahami bahwa itu adalah salah satu keunggulan utamanya. Dia tahu persis cara memilih sudut tembakan di depan gawang. Hari ini dia menunjukkan seluruh kemampuannya, dan saya sangat senang melihatnya."
Beradaptasi dengan tuntutan taktik
Jesus menunjukkan lebih dari sekadar kemampuan menuntaskan peluang saat menghadapi Getafe. Ia turun jauh ke lini tengah, bergerak di berbagai area serangan, dan aktif membantu pertahanan setiap kali Barcelona kehilangan bola.
Etos kerja tinggi seperti inilah yang dituntut Flick dari para penyerangnya. Raphinha yang sedang cedera biasanya menjadi sosok penting berkat aktivitasnya tanpa bola, tetapi Jesus membuktikan bahwa ia mampu mengemban tanggung jawab taktis tersebut.
Efektivitasnya sejak transfer senilai €10 juta juga luar biasa. Tiga tembakan tepat sasaran pertama pemain berusia 29 tahun itu untuk Barcelona semuanya berbuah gol, sehingga ia telah mengoleksi tiga gol meski menit bermainnya masih terbatas.
- AFP
Meningkatkan kiprah di Eropa
Awalnya direkrut untuk menambah kedalaman skuad, Jesus kini membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain inti yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Absennya Raphinha dipandang sebagai ujian besar bagi para pemain lini serang yang didatangkan Barcelona pada musim panas, dan Jesus telah memberikan jawaban yang jelas dan positif. Kini, Jesus akan berupaya kembali masuk ke susunan pemain inti saat Barcelona menghadapi Galatasaray di Liga Champions.
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