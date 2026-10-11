Proses terciptanya gol itu menggambarkan dengan sempurna mengapa Flick begitu menghargai sang penyerang. Jesus melakukan tekanan tinggi, merebut kembali bola, lalu langsung menyerang ruang terbuka sebelum menaklukkan kiper David Soria. Seusai pertandingan, Flick segera menyoroti ketajaman sang penyerang.

"Gabriel adalah pemain fantastis dengan profil yang berbeda dari Raphinha, dan itu terlihat jelas," jelas pelatih asal Jerman itu, seperti dikutip TopMercato. "Namun, ketika melihat cara dia mencetak gol, Anda akan memahami bahwa itu adalah salah satu keunggulan utamanya. Dia tahu persis cara memilih sudut tembakan di depan gawang. Hari ini dia menunjukkan seluruh kemampuannya, dan saya sangat senang melihatnya."