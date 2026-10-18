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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Menunggu momen saya!” Alexander Isak ungkap pola pikir di balik gol kemenangan dramatis Liverpool

Liverpool
A. Isak
Brentford vs Liverpool
Brentford
Premier League

Penyerang Liverpool Alexander Isak mengaku gembira setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan lewat penyelesaian akhir yang klinis dalam kemenangan 2-1 atas Brentford setelah sempat tertinggal. Baru kembali dari cedera, penyerang asal Swedia itu menekankan pentingnya konsentrasi untuk memanfaatkan peluang penentu di Gtech Community Stadium.

  • Isak tandai kembalinya dengan gol penentu kemenangan di London Barat

    Alexander Isak menandai kembalinya dari cedera dengan gol penentu kemenangan saat Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Brentford, yang bermain dengan sembilan orang, 2-1. Penyerang asal Swedia itu menjadi starter di Gtech Community Stadium setelah absen dalam beberapa laga terakhir dan menuntaskan kebangkitan pada babak kedua bersama Victor Munoz.

    Liverpool tertinggal saat turun minum akibat sundulan Keane Lewis-Potter sebelum Yehor Yarmoliuk diusir keluar lapangan karena tindakan kekerasan.

    Isak mencetak gol 20 menit jelang laga usai, menunjukkan refleks tajam di tengah padatnya kotak penalti untuk mengamankan tiga poin penting.

  • imago-sport-1084653326.jpgMark Pain

    Pemain asal Swedia mengulas momen krusial terkait konsentrasi

    Berbicara setelah pertandingan, Isak menjelaskan bahwa menjaga konsentrasi penuh membantunya memanfaatkan satu-satunya peluang emas yang didapatnya. "Sangat senang dengan kemenangan ini," kata Isak kepada media klub. "Bermain di sini sulit, lawannya juga sulit dihadapi, terutama saat bermain tandang."

    "Kami tahu pertandingan ini akan berlangsung sengit dan permainannya agak kurang rapi. Penting untuk keluar sebagai pemenang dalam pertandingan seperti ini."

    "Ini lebih soal konsentrasi karena saya tidak mendapat banyak peluang," tambah Isak. "Saya menunggu momen saya, dan itulah satu-satunya kesempatan yang datang."

  • Penyerang beradaptasi menghadapi pertahanan rapat setelah kartu merah

    Isak mengatakan bahwa pertahanan rendah Brentford setelah Yarmoliuk diusir dari lapangan menuntut reaksi cepat di ruang sempit. "Saya hanya berusaha menguasai bola dan menyelesaikan peluang secepat mungkin. Untungnya, bola masuk," ujarnya.

    "Ketika mereka kehilangan satu pemain, tentu mereka lebih melindungi gawang, jadi tidak banyak ruang untuk bermain."

    "Kami harus siap ketika peluang muncul. Masih banyak yang perlu ditingkatkan, tetapi kami terus membuat kemajuan."

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool bangun momentum jelang kembali berlaga di Eropa

    Kontribusi Isak yang memastikan kemenangan menjadi respons sempurna setelah ia sempat absen singkat akibat cedera.

    Tim asuhan Andoni Iraola kini akan kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa, dengan persiapan menjamu Villarreal pada Selasa malam.

    Kemenangan itu membuat Liverpool terus menanjak di klasemen Premier League seiring bertambahnya pilihan pemain dalam skuad.

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