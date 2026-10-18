“Menunggu momen saya!” Alexander Isak ungkap pola pikir di balik gol kemenangan dramatis Liverpool

Alexander Isak menandai kembalinya dari cedera dengan gol penentu kemenangan saat Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Brentford, yang bermain dengan sembilan orang, 2-1. Penyerang asal Swedia itu menjadi starter di Gtech Community Stadium setelah absen dalam beberapa laga terakhir dan menuntaskan kebangkitan pada babak kedua bersama Victor Munoz.

Liverpool tertinggal saat turun minum akibat sundulan Keane Lewis-Potter sebelum Yehor Yarmoliuk diusir keluar lapangan karena tindakan kekerasan.

Isak mencetak gol 20 menit jelang laga usai, menunjukkan refleks tajam di tengah padatnya kotak penalti untuk mengamankan tiga poin penting.