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Menunda yang tak terelakkan atau masa depan jangka panjang? Bagaimana Marcus Rashford bisa mendapatkan masa tinggal yang diperpanjang di Manchester United saat legenda klub Steve Bruce menilai sang ‘pesepakbola luar biasa’
Rashford kembali ke Old Trafford usai dipinjamkan ke Barcelona
Tidak pernah ada keraguan terhadap kemampuan Rashford, dengan ia menikmati lonjakan ketenaran yang luar biasa setelah menembus tim senior sebagai remaja berbakat luar biasa. Gol-gol untuk tim utama United pun mengalir, sembari menjalani debut internasionalnya bersama England.
Puncak profesionalnya terjadi pada 2022-23 saat mencetak 30 gol di semua kompetisi, dengan pencapaian tersebut diganjar kontrak baru bernilai besar. Namun, hanya sedikit hasil yang terlihat dari investasi £300.000 per pekan itu.
Setelah mengalami penurunan performa, Rashford dipinjamkan ke Aston Villa untuk paruh kedua musim 2024-25. Ia menghabiskan musim lalu bersama Barcelona, memenangkan gelar La Liga dan mencetak 14 gol. Tidak ada transfer permanen yang disepakati oleh pihak Camp Nou.
- Getty/GOAL
Apakah Rashford punya masa depan jangka panjang di Manchester United?
Pemain berusia 28 tahun itu kini kembali berada di Manchester dan masuk dari bangku cadangan saat United memulai kiprah mereka di Premier League 2026-27 dengan kekalahan mengejutkan 2-0 di markas Hull City. Akankah Rashford mendapat peran yang lebih menonjol mulai sekarang, atau terus menjalani perpisahan yang panjang?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bruce, mantan kapten Manchester United itu, berbicara bekerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja ketika dia masuk ke lapangan pada Sabtu, dia memberi sedikit kehidupan pada Man U, itu sudah pasti.
“Jika Man U bisa merangkulnya, dan jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, menurut saya, itu adalah Michael [Carrick], dengan pendekatannya kepadanya. Saya rasa dia menyambutnya ke dalam grup, karena pada akhirnya, anak ini adalah pemain yang sangat, sangat bagus, yang tidak sejalan dengan manajer sebelumnya. Itu terjadi, sayangnya, dalam sepakbola. Itu memang terjadi.
“Jadi, kembalinya Marcus Rashford pada momen seperti ini jelas merupakan hal yang bagus, menurut saya, untuk Manchester United, karena dia terlihat benar-benar fokus. Dia sangat, sangat bagus ketika masuk pada Sabtu, jelas memberi sedikit kehidupan pada lini depan Man U, dan jika dia berada dalam kondisi mental yang tepat, maka kita semua tahu anak ini adalah pesepakbola yang luar biasa.”
Carrick didukung untuk mengeluarkan potensi terbaik Rashford
Mantan bintang United lainnya yang juga pernah menjuarai liga, Lee Sharpe, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal reintegrasi Rashford di ‘Theatre of Dreams’: “Ini situasi yang sulit, bukan? Dia pemain yang sangat bagus. Saya pikir kita kembali melihat sedikit cuplikan kualitasnya di Piala Dunia, tetapi ini hanya soal apa yang ada di dalam kepalanya. Itu memang selalu menjadi persoalan Marcus Rashford.
“Saya pikir dia sempat terlihat seperti tidak terlalu peduli tepat sebelum dia pergi dan sedikit tidak lagi mengerahkan kemampuan terbaiknya. Saya tidak tahu apakah itu sesuatu yang bersifat pribadi di luar lapangan yang mengganggunya, atau sesuatu terkait manajemen, atau sesuatu di klub, tetapi dia pergi ke Barcelona, menjalani musim yang bagus, dan jelas ingin bertahan di Barcelona. Itu tidak terwujud.
“Saya pikir dari segi bakat dan sebagus apa dia sebagai pemain, dia akan menjadi aset yang sangat berharga untuk dikembalikan ke skuad United. Tinggal apakah Marcus ingin menjadi bagian dari itu, ingin terlibat di dalamnya, dan apakah hati serta pikirannya ada di tempat lain. Saya yakin Michael Carrick akan menyambutnya dan menjaganya serta merangkulnya, tetapi tinggal apakah Marcus ingin bermain di klub itu dan merasa masa depannya ada di sana.”
- Getty
Jadwal Manchester United 2026-27: Ipswich berikutnya setelah kalah dari Hull
United, setelah penampilan mengecewakan mereka melawan Hull yang baru promosi, bisa sangat terbantu jika Rashford menemukan kembali percikannya dalam beberapa pekan ke depan. Ia bersaing dengan pemain seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha untuk mendapatkan waktu bermain reguler.
Manchester United, yang sebelumnya berharap bisa kembali meramaikan persaingan gelar musim ini, akan kembali beraksi di Premier League pada hari Minggu saat menjamu sesama tim promosi kasta tertinggi, Ipswich.
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