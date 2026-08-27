Pemain berusia 28 tahun itu kini kembali berada di Manchester dan masuk dari bangku cadangan saat United memulai kiprah mereka di Premier League 2026-27 dengan kekalahan mengejutkan 2-0 di markas Hull City. Akankah Rashford mendapat peran yang lebih menonjol mulai sekarang, atau terus menjalani perpisahan yang panjang?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bruce, mantan kapten Manchester United itu, berbicara bekerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja ketika dia masuk ke lapangan pada Sabtu, dia memberi sedikit kehidupan pada Man U, itu sudah pasti.

“Jika Man U bisa merangkulnya, dan jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, menurut saya, itu adalah Michael [Carrick], dengan pendekatannya kepadanya. Saya rasa dia menyambutnya ke dalam grup, karena pada akhirnya, anak ini adalah pemain yang sangat, sangat bagus, yang tidak sejalan dengan manajer sebelumnya. Itu terjadi, sayangnya, dalam sepakbola. Itu memang terjadi.

“Jadi, kembalinya Marcus Rashford pada momen seperti ini jelas merupakan hal yang bagus, menurut saya, untuk Manchester United, karena dia terlihat benar-benar fokus. Dia sangat, sangat bagus ketika masuk pada Sabtu, jelas memberi sedikit kehidupan pada lini depan Man U, dan jika dia berada dalam kondisi mental yang tepat, maka kita semua tahu anak ini adalah pesepakbola yang luar biasa.”