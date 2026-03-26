Menunda pertandingan dan mengungkit insiden Hillsborough — PSG sungguh tak tahu malu! Ligue 1 justru mempermalukan dirinya sendiri dengan memberikan perlakuan istimewa kepada juara Liga Champions

Penasihat olahraga PSG, Luis Campos, memicu kontroversi pekan ini ketika ia menyatakan bahwa klub tidak akan mengajukan permohonan kepada Ligue 1 jika jadwal pertandingan Liga Champions mereka jatuh pada Selasa, 7 April dan Rabu, 15 April, alih-alih Rabu, 8 April dan Selasa, 14 April. Ia mengakui bahwa Liverpool tidak akan pernah mengizinkan hal ini karena klub tersebut tidak bermain pada 15 April sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan bencana Hillsborough, sehingga PSG tidak punya pilihan selain mengajukan permohonan ke Ligue 1.
Ya, dia benar-benar mengatakan ini. Campos mengatakan kepada RMC Sport: "Awalnya, kami ingin bermain di Liga Champions pada hari Selasa, lalu pada hari Rabu. Namun, karena Liverpool tidak bisa bermain pada 15 April, kami menghormati sejarah Liverpool karena itu adalah tanggal tragis bagi klub tersebut.
"Ide kami selalu untuk membela tidak hanya PSG tetapi juga sepak bola Prancis dalam konteks saat ini di mana kami finis di peringkat kelima. Ligue 1 berada dalam posisi untuk kehilangan slot kelima [untuk kompetisi Eropa], dan hal itu akan menimbulkan masalah tidak hanya bagi PSG tetapi juga bagi semua tim Prancis.
"Keputusan terbaik adalah memainkan [pertandingan melawan Lens] pada tanggal lain. Posisi PSG sangat jelas dan merupakan hasil dari pertimbangan matang dari kami semua mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan, tidak hanya bagi PSG, tetapi juga bagi sepak bola Prancis. Pada saat yang sama, saya harus mengatakan bahwa kami tidak memiliki masalah apa pun dengan Lens. Hal ini akan sama dengan tim mana pun."
Campos telah mencoba memutarbalikkan pernyataan tentang Hillsborough sebagai tanda penghormatan dari PSG, tetapi justru terasa seolah-olah mereka menggunakan tradisi Liverpool untuk membenarkan kepentingan egois mereka sendiri.