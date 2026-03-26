Menunda pertandingan dan mengungkit insiden Hillsborough — PSG sungguh tak tahu malu! Ligue 1 justru mempermalukan dirinya sendiri dengan memberikan perlakuan istimewa kepada juara Liga Champions

Ligue 1 mengurangi jumlah timnya dari 20 menjadi 18 mulai musim 2023-24, sebagai tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil pada tahun 2021. Ada berbagai alasan yang dikemukakan, termasuk mengurangi jumlah tim yang tidak memiliki motivasi lagi untuk bertanding dan meningkatkan daya saing, meskipun alasan utamanya berkaitan dengan padatnya jadwal pertandingan, terutama akibat penumpukan jadwal yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

Mengingat setiap tim kini hanya memainkan 34 pertandingan Ligue 1 per musim, terdapat lebih banyak celah dalam kalender domestik untuk memainkan pertandingan jika terjadi penundaan. Awalnya, LFP—badan pengatur sepak bola Prancis—memutuskan akan mulai menjadwal ulang pertandingan guna memberikan waktu istirahat tambahan bagi setiap tim yang masih berkompetisi di Eropa pada babak gugur.

Dengan Ligue 1 yang sangat ingin klub-klubnya tampil lebih baik di Eropa dan meningkatkan koefisien UEFA mereka melawan liga-liga 'Big 5' lainnya, ide tersebut masuk akal dalam beberapa hal, namun membuat tim-tim lain di divisi tersebut marah, dengan klaim bahwa mereka telah dilupakan dalam skema besar tersebut. Pada saat penundaan pertandingan pertama pada April 2024, Le Havre sedang berjuang menghindari degradasi dan jadwal pertandingan mereka serta lawan-lawan mereka diubah, dan presiden klub Jean-Michel Roussier meluapkan kemarahannya kepada PSG atas peran mereka dalam perubahan tersebut.

"Saya telah menyusun teks untuk dikirim ke Ligue 1 guna mengungkapkan perasaan saya melihat PSG mengolok-olok liga kita; mereka mempermainkan orang-orang," kata Roussier. Manajer Nantes saat itu, Antoine Kombouare, sependapat dengan Roussier, menimpali: "LFP ingin melindungi klub-klub di kompetisi Eropa, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak boleh melemahkan tim-tim yang sedang berjuang untuk bertahan. Saya pikir liga harus melindungi liga; kompetisi Eropa datang setelahnya."