Menunda pertandingan dan mengungkit insiden Hillsborough — PSG sungguh tak tahu malu! Ligue 1 justru mempermalukan dirinya sendiri dengan memberikan perlakuan istimewa kepada juara Liga Champions

Paris Saint-Germain adalah tim terbaik di dunia sepak bola Eropa. Mereka saat ini memegang gelar Liga Champions bukan tanpa alasan, dengan skuad bertalenta kelas atas yang saling mendukung sebagai sebuah tim sejati, bukan seperti "Galacticos palsu" mereka di masa lalu. Di pinggir lapangan, mereka dipimpin oleh salah satu otak tercerdas di dunia sepak bola dan manajer yang paling dihormati. Namun, keabsahan upaya mereka mempertahankan gelar kini memang patut dipertanyakan.

Pada hari Kamis telah dikonfirmasi bahwa PSG berhasil menunda satu pertandingan Ligue 1 yang dijadwalkan di antara dua laga perempat final Liga Champions melawan Liverpool. Yang lebih kontroversial lagi, pertandingan yang dimaksud adalah laga tandang melawan rival perebutan gelar, Lens.

Ini bukan kali pertama mereka lolos dengan trik ini dan meskipun mungkin bukan yang terakhir, seharusnya memang begitu. PSG secara efektif memanipulasi jadwal sepak bola yang padat demi kepentingan mereka sendiri, alih-alih berusaha membantu mengatasi masalah yang memengaruhi semua klub. Tindakan mereka tidak sesuai dengan semangat olahraga dan telah menodai citra sepak bola Prancis.

    'Mengolok-olok'

    Ligue 1 mengurangi jumlah timnya dari 20 menjadi 18 mulai musim 2023-24, sebagai tindak lanjut dari keputusan yang telah diambil pada tahun 2021. Ada berbagai alasan yang dikemukakan, termasuk mengurangi jumlah tim yang tidak memiliki motivasi lagi untuk bertanding dan meningkatkan daya saing, meskipun alasan utamanya berkaitan dengan padatnya jadwal pertandingan, terutama akibat penumpukan jadwal yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

    Mengingat setiap tim kini hanya memainkan 34 pertandingan Ligue 1 per musim, terdapat lebih banyak celah dalam kalender domestik untuk memainkan pertandingan jika terjadi penundaan. Awalnya, LFP—badan pengatur sepak bola Prancis—memutuskan akan mulai menjadwal ulang pertandingan guna memberikan waktu istirahat tambahan bagi setiap tim yang masih berkompetisi di Eropa pada babak gugur.

    Dengan Ligue 1 yang sangat ingin klub-klubnya tampil lebih baik di Eropa dan meningkatkan koefisien UEFA mereka melawan liga-liga 'Big 5' lainnya, ide tersebut masuk akal dalam beberapa hal, namun membuat tim-tim lain di divisi tersebut marah, dengan klaim bahwa mereka telah dilupakan dalam skema besar tersebut. Pada saat penundaan pertandingan pertama pada April 2024, Le Havre sedang berjuang menghindari degradasi dan jadwal pertandingan mereka serta lawan-lawan mereka diubah, dan presiden klub Jean-Michel Roussier meluapkan kemarahannya kepada PSG atas peran mereka dalam perubahan tersebut.

    "Saya telah menyusun teks untuk dikirim ke Ligue 1 guna mengungkapkan perasaan saya melihat PSG mengolok-olok liga kita; mereka mempermainkan orang-orang," kata Roussier. Manajer Nantes saat itu, Antoine Kombouare, sependapat dengan Roussier, menimpali: "LFP ingin melindungi klub-klub di kompetisi Eropa, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak boleh melemahkan tim-tim yang sedang berjuang untuk bertahan. Saya pikir liga harus melindungi liga; kompetisi Eropa datang setelahnya."

    Kekalahan Chelsea

    Pertandingan PSG melawan Chelsea, juara Piala Dunia Antarklub, digadang-gadang sebagai salah satu laga paling menarik menjelang dimulainya babak 16 besar Liga Champions musim ini. Pada akhirnya, pertandingan tersebut justru berlangsung sangat timpang, dengan sang raja Eropa menimpakan kekalahan agregat terburuk yang pernah dialami lawan mereka di kompetisi Eropa, dengan menghancurkan mereka 8-2 dalam dua leg.

    Konsensus umum adalah Chelsea memang kalah kelas dari PSG dan final Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, yang berakhir dengan skor 3-0 untuk The Blues, bukanlah cerminan yang akurat dari level kedua tim, tetapi mungkin pertandingan ini pun demikian. Di antara kekalahan 5-2 di Parc des Princes pada hari Rabu dan kekalahan 3-0 di Stamford Bridge pada hari Selasa berikutnya, tim asuhan Liam Rosenior harus berjuang keras melawan Newcastle United yang sangat kompetitif pada Sabtu malam. Sementara itu, PSG mendapat libur akhir pekan.

    Cara Chelsea dihancurkan membuat hampir tidak ada keluhan yang muncul dari London Barat setelahnya, tetapi sulit dipercaya bahwa istirahat ekstra yang dinikmati PSG tidak berperan dalam selisih skor yang begitu besar. 

    Ada juga ironi besar bahwa sementara PSG adalah satu-satunya pihak yang diuntungkan dari perubahan jadwal Ligue 1 dalam tiga musim terakhir, klub saudara Chelsea, Strasbourg, juga mendapat keuntungan setelah mencapai perempat final Liga Konferensi, sehingga menghilangkan potensi reaksi negatif dari konsorsium BlueCo yang memiliki kedua tim. 

    Namun, jangan berharap Liverpool akan diam saja seperti itu.

    Kemarahan Lens

    Kemampuan PSG untuk membuat pertandingan Ligue 1 dibatalkan selama ini sebagian besar disikapi dengan acuh tak acuh dan sikap "begitulah adanya". Mereka biasanya tetap berhasil merebut gelar juara dengan mudah, dan tim-tim lain tetap harus mengikuti jejak mereka.

    Kali ini berbeda. Lens, klub underdog dari kota berpenduduk sekitar 32.000 jiwa, telah menekan klub ibu kota sepanjang musim ini. Saat ini hanya ada selisih satu poin di antara keduanya, meskipun PSG yang memuncaki klasemen masih memiliki satu pertandingan tersisa yang harus dimainkan dari akhir pekan di antara kemenangan mereka atas Chelsea.

    Wajar saja, Lens tidak puas dengan proses penundaan pertandingan penentuan gelar besar yang semula dijadwalkan pada 11 April. Pernyataan pada Senin berbunyi: "Tampaknya tren yang mengkhawatirkan sedang terbentuk: bahwa liga Prancis diturunkan menjadi sekadar variabel yang dapat disesuaikan dengan tuntutan Eropa dari klub-klub tertentu. Ini tidak sportif dan sulit menemukan ide serupa di liga-liga besar Eropa lainnya.

    "Mengubah tanggal pertandingan ini hari ini berarti Racing Club de Lens tidak akan bertanding secara kompetitif selama 15 hari, dan kemudian harus bermain setiap tiga hari. Ini adalah jadwal yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di awal musim, dan tidak cocok untuk klub yang tidak dapat mengatasi batasan baru ini tanpa konsekuensi."

    Komentar tentang Hillsborough

    Penasihat olahraga PSG, Luis Campos, memicu kontroversi pekan ini ketika ia menyatakan bahwa klub tidak akan mengajukan permohonan kepada Ligue 1 jika jadwal pertandingan Liga Champions mereka jatuh pada Selasa, 7 April dan Rabu, 15 April, alih-alih Rabu, 8 April dan Selasa, 14 April. Ia mengakui bahwa Liverpool tidak akan pernah mengizinkan hal ini karena klub tersebut tidak bermain pada 15 April sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan bencana Hillsborough, sehingga PSG tidak punya pilihan selain mengajukan permohonan ke Ligue 1.

    Ya, dia benar-benar mengatakan ini. Campos mengatakan kepada RMC Sport: "Awalnya, kami ingin bermain di Liga Champions pada hari Selasa, lalu pada hari Rabu. Namun, karena Liverpool tidak bisa bermain pada 15 April, kami menghormati sejarah Liverpool karena itu adalah tanggal tragis bagi klub tersebut. 

    "Ide kami selalu untuk membela tidak hanya PSG tetapi juga sepak bola Prancis dalam konteks saat ini di mana kami finis di peringkat kelima. Ligue 1 berada dalam posisi untuk kehilangan slot kelima [untuk kompetisi Eropa], dan hal itu akan menimbulkan masalah tidak hanya bagi PSG tetapi juga bagi semua tim Prancis.

    "Keputusan terbaik adalah memainkan [pertandingan melawan Lens] pada tanggal lain. Posisi PSG sangat jelas dan merupakan hasil dari pertimbangan matang dari kami semua mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan, tidak hanya bagi PSG, tetapi juga bagi sepak bola Prancis. Pada saat yang sama, saya harus mengatakan bahwa kami tidak memiliki masalah apa pun dengan Lens. Hal ini akan sama dengan tim mana pun."

    Campos telah mencoba memutarbalikkan pernyataan tentang Hillsborough sebagai tanda penghormatan dari PSG, tetapi justru terasa seolah-olah mereka menggunakan tradisi Liverpool untuk membenarkan kepentingan egois mereka sendiri.

    Ada masalah dengan kalender?

    Yang terlewatkan dalam perdebatan mengenai campur tangan PSG dan Ligue 1 adalah bahwa sepak bola profesional memang memiliki masalah kepadatan jadwal pertandingan. Intensitas dan energi yang dibutuhkan untuk bermain saat ini telah melampaui kemampuan ilmu pengetahuan modern yang berusaha mencegah cedera dan kelelahan. Satu-satunya solusi tampaknya adalah mengurangi jumlah pertandingan dan memperpanjang masa istirahat.

    Kasus PSG khususnya memang menunjukkan perlunya penyebaran jadwal pertandingan yang lebih merata. Mereka memainkan 65 pertandingan pada musim 2024-25, termasuk Piala Dunia Antarklub yang secara signifikan memangkas masa pra-musim mereka untuk musim ini. Hingga saat ini, mereka telah memainkan 43 pertandingan pada musim 2025-26.

    Jika PSG menggunakan posisi mereka sebagai klub paling berpengaruh di sepak bola Prancis dan salah satu raksasa di seluruh Eropa untuk mencoba memperbaiki kondisi olahraga ini, maka dunia mungkin akan lebih memaafkan manuver ini. Namun, mereka bahkan tidak mencoba mengambil jalur tersebut. 

    Perbedaan antara mereka dan klub-klub Ligue 1 lainnya tetap sangat besar, sementara mereka sering kali bisa menurunkan tim cadangan yang cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar tim lain di divisi tersebut ketika pertandingan mereka tidak dibatalkan. Ini adalah taktik egois yang disengaja, dirancang untuk meningkatkan peluang mereka memenangkan Liga Champions sementara klub-klub lain di benua ini bekerja keras berusaha mengejar ketertinggalan dari upaya mereka. 

    Pilihan favorit bukan tanpa alasan

    Kita bisa mengagumi Luis Enrique atas taktiknya, Ousmane Dembélé atas transformasinya, Vitinha atas kemampuannya mengendalikan permainan, dan para bintang PSG lainnya atas permainan sepak bola luar biasa yang mereka tunjukkan—sambil juga mengkritik mereka karena mendapatkan keunggulan yang tidak adil atas para pesaing. Kedua hal tersebut tidak harus saling bertentangan.

    Pertanyaan seputar kalender sepak bola akan tetap relevan untuk tahun-tahun mendatang, tetapi fase krusial musim ini memang seharusnya terasa sibuk. Tidak mengherankan jika dua kampanye Liga Champions terakhir PSG terasa seperti kisah Benjamin Button: mereka kesulitan di awal musim ketika pertandingan Ligue 1 tidak bisa ditunda, namun bersinar di akhir musim ketika jalan menuju kesuksesan Eropa telah terbuka lebar bagi mereka.

    Manajer Liverpool, Arne Slot, secara konsisten mengkritik jadwal padat yang harus dihadapi timnya musim ini. Ketika dia kembali diwawancarai, diharapkan dia akan menyampaikan kritik tajam mengenai timnya yang harus menghadapi Fulham pada saat lawan mereka di Liga Champions sedang beristirahat selama lima hari.

