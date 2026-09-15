Pelatih baru Lazio itu sangat terkesan dengan kemampuan teknis dan fisik bek kirinya. Berbicara kepada DAZN, Gattuso menyatakan bahwa pemain berusia 26 tahun itu memiliki potensi mentah untuk mewakili raksasa Bernabeu tersebut.

"Saya selalu mengatakan bahwa Tavares pantas untuk Real Madrid," ujar Gattuso. "Ini adalah pemain yang seharusnya berada di Real Madrid. Dia punya segalanya, dia punya kecepatan, kaki kanan, kaki kiri."

Terlepas dari dukungan yang sangat positif itu, ahli taktik asal Italia tersebut menyoroti kendala mental yang dihadapi Tavares sepanjang kariernya. Gattuso membandingkan potensi sang bek yang belum terpenuhi dengan menyia-nyiakan kekayaan yang datang tiba-tiba, dengan mengatakan: "Dia seperti seseorang yang kehilangan orang tuanya saat masih muda, menerima warisan besar, dan dalam lima tahun semuanya lenyap begitu saja."

Gattuso tetap yakin bahwa kunci untuk mengeluarkan kapasitas sejati Tavares terletak pada membangun kepercayaan diri dan fokusnya. "Dia tahu dia punya bakat dan bisa saja menjalani 10-12 tahun di Real Madrid dengan kualitas yang dia miliki," tambahnya. "Anda hanya harus membuatnya mengerti. Dia tidak biasa dan setelah pertandingan dia butuh waktunya untuk pulih, tetapi dia anak yang baik. Anda perlu masuk ke pikirannya dan membuatnya mengerti."