Getty Images Sport
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Menuju Bernabeu! Gagal di Arsenal mendapat pujian tertinggi setelah bos Lazio Gennaro Gattuso menyebut sang bek 'layak untuk Real Madrid' di tengah lonjakan performa di Serie A
Menemukan performa di Italia
Tavares awalnya bergabung dengan Arsenal dari Benfica pada 2021 dengan ekspektasi tinggi, tetapi ia kesulitan mengamankan tempat reguler di bawah Mikel Arteta. Setelah itu, ia menjalani serangkaian masa peminjaman ke Marseille, Nottingham Forest, dan pada akhirnya Lazio.
Setelah awalnya pindah sementara ke Stadio Olimpico, klub Italia itu mempermanenkan transfernya tahun lalu. Usai musim sebelumnya yang menantang dan berujung pada kepergian Maurizio Sarri atas persetujuan bersama, penunjukan Gattuso memberi kehidupan baru bagi skuad.
Lazio menikmati awal tak terkalahkan pada musim Serie A saat ini, dengan meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang untuk mengambil kendali awal dalam perburuan gelar. Tavares berperan penting dalam kebangkitan ini, menjadi starter di semua pertandingan kecuali satu dan memantapkan dirinya sebagai bagian vital dalam sistem taktik Gattuso.
- Getty Images Sport
Gattuso membuat klaim besar soal Real Madrid
Pelatih baru Lazio itu sangat terkesan dengan kemampuan teknis dan fisik bek kirinya. Berbicara kepada DAZN, Gattuso menyatakan bahwa pemain berusia 26 tahun itu memiliki potensi mentah untuk mewakili raksasa Bernabeu tersebut.
"Saya selalu mengatakan bahwa Tavares pantas untuk Real Madrid," ujar Gattuso. "Ini adalah pemain yang seharusnya berada di Real Madrid. Dia punya segalanya, dia punya kecepatan, kaki kanan, kaki kiri."
Terlepas dari dukungan yang sangat positif itu, ahli taktik asal Italia tersebut menyoroti kendala mental yang dihadapi Tavares sepanjang kariernya. Gattuso membandingkan potensi sang bek yang belum terpenuhi dengan menyia-nyiakan kekayaan yang datang tiba-tiba, dengan mengatakan: "Dia seperti seseorang yang kehilangan orang tuanya saat masih muda, menerima warisan besar, dan dalam lima tahun semuanya lenyap begitu saja."
Gattuso tetap yakin bahwa kunci untuk mengeluarkan kapasitas sejati Tavares terletak pada membangun kepercayaan diri dan fokusnya. "Dia tahu dia punya bakat dan bisa saja menjalani 10-12 tahun di Real Madrid dengan kualitas yang dia miliki," tambahnya. "Anda hanya harus membuatnya mengerti. Dia tidak biasa dan setelah pertandingan dia butuh waktunya untuk pulih, tetapi dia anak yang baik. Anda perlu masuk ke pikirannya dan membuatnya mengerti."
Bangkit dari keterpurukan awal
Dukungan dari seorang pemenang Piala Dunia itu menjadi kontras yang mencolok dengan masa-masa sulit Tavares di Premier League. Transfer senilai £8 juta ke Arsenal dengan cepat berubah buruk karena inkonsistensi dalam bertahan membuatnya kehilangan tempat di Stadion Emirates.
Namun, periode panjangnya di sepak bola Italia telah memberinya panggung yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan stabilitas. Kini memasuki musim ketiganya bersama Lazio, Tavares tampaknya akhirnya menemukan tempatnya di lingkungan yang sesuai dengan profilnya sekaligus memungkinkannya mengasah permainannya.
- sportphoto24
Ujian melawan Venezia menanti
Tavares akan berusaha melanjutkan performa impresifnya saat Lazio bertandang menghadapi tim promosi Venezia akhir pekan ini. Mempertahankan awal musim yang kuat dan mengukuhkan posisi mereka di empat besar kini menjadi prioritas utama bagi tim percaya diri asuhan Gattuso.
Jika bek asal Portugal itu mampu mempertahankan level penampilan setinggi ini dan mengikuti arahan pelatihnya, ia akhirnya bisa memenuhi potensi besar yang pertama kali membawanya ke liga-liga elite Eropa.
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