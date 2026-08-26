Menurut The Athletic, Al-Hilal hampir merampungkan kesepakatan besar dengan Aston Villa untuk Watkins, yang disusun dengan biaya awal £50 juta disertai bonus terkait performa. Klub Saudi Pro League itu memperkirakan sang penyerang akan segera melakukan perjalanan untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Riyadh.

Transfer ini menjamin Villa mendapatkan keuntungan besar atas investasi mereka setelah merekrutnya dari Brentford pada 2020 dengan nilai yang saat itu menjadi rekor klub, yakni £28 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus. Dalam 278 penampilan di semua kompetisi untuk klub West Midlands tersebut, Watkins membukukan 108 gol dan 47 assist, sekaligus menegaskan dirinya sebagai pencetak gol papan depan Premier League dan pemain timnas Inggris.