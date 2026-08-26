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Menuju Arab Saudi! Al-Hilal mendekati kesepakatan senilai lebih dari £50 juta untuk bintang Aston Villa Ollie Watkins seiring kedatangan Nicolas Jackson membuka jalan
Al-Hilal capai kesepakatan untuk Watkins
Menurut The Athletic, Al-Hilal hampir merampungkan kesepakatan besar dengan Aston Villa untuk Watkins, yang disusun dengan biaya awal £50 juta disertai bonus terkait performa. Klub Saudi Pro League itu memperkirakan sang penyerang akan segera melakukan perjalanan untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Riyadh.
Transfer ini menjamin Villa mendapatkan keuntungan besar atas investasi mereka setelah merekrutnya dari Brentford pada 2020 dengan nilai yang saat itu menjadi rekor klub, yakni £28 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus. Dalam 278 penampilan di semua kompetisi untuk klub West Midlands tersebut, Watkins membukukan 108 gol dan 47 assist, sekaligus menegaskan dirinya sebagai pencetak gol papan depan Premier League dan pemain timnas Inggris.
- AFP
Nicolas Jackson datang sebagai pengganti
Villa membuka jalan untuk kepergian Watkins dengan cepat mengamankan penggantinya, menyepakati paket total senilai £65 juta dengan Chelsea untuk Nicolas Jackson pada Rabu pagi.
Watkins sebelumnya sudah dicoret dari kekalahan 4-0 Villa pada laga pembuka musim melawan Brighton, dan meski kembali berlatih pada Senin serta meminta maaf kepada rekan-rekan setim atas ketidakpastian yang terus berlanjut, kepergiannya dari Villa Park tampak semakin tak terelakkan.
Unai Emery buka suara soal rutinitas transfer
Sepanjang saga ini, Emery terbuka soal tantangan dalam menangani pemain kunci yang mencari tantangan baru. Setelah kekalahan telak pada laga pembuka melawan Brighton, bos Villa itu awalnya menghindari pertanyaan mengenai masa depan sang penyerang, dengan menyatakan bahwa urusan itu 'untuk dia dan agennya', sebelum menambahkan: 'Saya hanya bisa menjawab dengan diam.'
Meski demikian, Emery kemudian menjelaskan lebih lanjut posisi klub terkait striker Inggris itu, seraya mengakui bahwa situasinya bergantung pada perkembangan pasar. Berbicara sebelum pertandingan melawan Brighton, pria Spanyol itu mengakui bahwa Villa 'memiliki masalah dengannya', sambil merinci sikap klub: 'Kami punya tawaran untuknya. Dia pemain kami, saya tidak ingin menjualnya, tetapi itu bisa berubah karena jika itu menjadi opsi yang bagus untuk dia, opsi yang bagus untuk klub dan saya bisa menggantikannya, inilah rutinitas yang kami miliki.'
- Getty Images Sport
Kesuksesan di Liga Europa dan krisis penyerang Villa yang kian memburuk
Watkins hanya absen satu laga untuk Villa musim lalu, mencatatkan 55 penampilan, 21 gol, dan lima assist untuk membantu tim asuhan Emery mengangkat trofi Liga Europa. Meski klub sangat ingin mempertahankan penyerang bintangnya itu, dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2030 untuk menggantikan kesepakatan saat ini yang habis pada 2028, penyerang internasional Inggris tersebut menolak semua pendekatan informal, menandakan niatnya untuk mencari tantangan baru.
Bahkan dengan kedatangan Jackson yang sudah di ambang pintu, Villa menghadapi kekurangan di lini serang. Tammy Abraham menepi pada awal musim karena cedera, sementara Brian Madjo yang berusia 17 tahun juga akan tetap absen setidaknya hingga September, sebuah masalah kedalaman skuad yang terlihat saat gelandang Ross Barkley dimainkan sebagai striker dadakan bernomor 9 saat menghadapi Brighton.
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