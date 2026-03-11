Menteri Iran mengatakan timnya tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia, tetapi Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan mereka dipersilakan

Donyamali sangat teguh dalam pendiriannya.

“Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kita, dalam keadaan apa pun kita tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia,” kata Donyamali, menurut komentar yang disiarkan oleh media negara. Dia menambahkan bahwa syarat-syarat untuk berpartisipasi “tidak ada.”

Komentar tersebut muncul setelah serangan udara AS dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan memicu konflik regional yang lebih luas.

Iran tergabung dalam Grup G turnamen bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Ketiga pertandingan fase grup tim tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, termasuk dua di Los Angeles dan satu di Seattle.