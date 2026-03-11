Getty Images Sport
Menteri Iran mengatakan timnya tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia, tetapi Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan mereka dipersilakan
'Dalam keadaan apa pun'
Donyamali sangat teguh dalam pendiriannya.
“Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kita, dalam keadaan apa pun kita tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia,” kata Donyamali, menurut komentar yang disiarkan oleh media negara. Dia menambahkan bahwa syarat-syarat untuk berpartisipasi “tidak ada.”
Komentar tersebut muncul setelah serangan udara AS dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan memicu konflik regional yang lebih luas.
Iran tergabung dalam Grup G turnamen bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Ketiga pertandingan fase grup tim tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, termasuk dua di Los Angeles dan satu di Seattle.
Selamat datang untuk berkompetisi
Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan pada awal pekan ini bahwa ia telah membahas kemungkinan partisipasi Iran dengan Presiden AS Donald Trump.
“Selama pembicaraan, Presiden Trump menegaskan kembali bahwa tim Iran, tentu saja, dipersilakan untuk berpartisipasi dalam turnamen di Amerika Serikat,” tulis Infantino di Instagram.
Turnamen yang melibatkan 48 tim ini direncanakan akan dimulai pada 11 Juni, dengan pertandingan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Aturan FIFA
Aturan FIFA menyatakan bahwa jika sebuah asosiasi anggota yang berpartisipasi menarik diri dari turnamen, badan pengurus dapat menentukan langkah selanjutnya dan berhak mengganti tim tersebut dengan asosiasi lain sesuai dengan kebijakannya.
Ketidakpastian tetap ada.
Belum ada pernyataan resmi dari FIFA atau Federasi Sepak Bola Iran terkait pernyataan menteri tersebut.
