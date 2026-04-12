Mentalitas seorang juara... Guardiola menekan Arteta menjelang laga penentuan

Manchester City meraih kemenangan penting atas tuan rumah Chelsea dengan skor 3-0 di Stadion Stamford Bridge, pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Pasukan asuhan Pep Guardiola berhasil meraih kemenangan ini, sehingga The Sky Blues kini mengoleksi 64 poin dan berada di posisi kedua klasemen Premier League.

Arsenal memimpin klasemen liga dengan 70 poin, unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya, Manchester City, yang masih memiliki pertandingan tunda melawan Crystal Palace.

Arsenal sebelumnya kalah di kandang sendiri, Sabtu lalu, dari tamunya Bournemouth dengan skor 1-2, yang membuka peluang bagi City untuk memperkecil selisih poin.