Mentalitas seorang juara... Guardiola menekan Arteta menjelang laga penentu

Manchester City meraih kemenangan penting atas tuan rumah Chelsea dengan skor 3-0 di Stadion Stamford Bridge, pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Pasukan asuhan Pep Guardiola berhasil meraih kemenangan ini, sehingga The Sky Blues kini mengoleksi 64 poin dan berada di posisi kedua klasemen Premier League.

Arsenal memimpin klasemen liga dengan 70 poin, unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya, Manchester City, yang masih memiliki pertandingan tunda melawan Crystal Palace.

Arsenal sebelumnya kalah di kandang sendiri, Sabtu lalu, dari tamunya Bournemouth dengan skor 1-2, yang membuka peluang bagi City untuk memperkecil selisih poin.

  Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

    Pertandingan Penentu di Stadion Al-Ittihad

    Arsenal akan bertandang ke markas Manchester City di Stadion Etihad pada pekan ke-33 Liga Premier, Minggu mendatang.

    Pertandingan ini akan sangat menentukan dalam menentukan tim mana yang paling layak meraih gelar Liga Premier musim ini.

    Kemenangan Arsenal berarti mereka akan menjauh di puncak klasemen dengan selisih 9 poin dari Manchester City, yang memiliki satu pertandingan tunda; jika Manchester City menang dalam pertandingan tersebut, selisihnya akan menjadi 6 poin.

    Sedangkan kemenangan Manchester City di Stadion Etihad akan membalikkan keadaan dan semakin menekan tim asuhan pelatih Mikel Arteta.

    Kemenangan City akan mengangkat poinnya menjadi 67, dengan selisih 3 poin dari Arsenal, dan selisih ini akan sirna jika City memenangkan pertandingan tunda mereka melawan Crystal Palace.

    Tekanan terhadap Arsenal lebih besar daripada Manchester City

    Tekanan terhadap Arsenal semakin meningkat, bahkan lebih besar daripada Manchester City, karena tim asuhan pelatih Arteta-lah yang membuang poin, sehingga memberi kesempatan kepada Man City untuk mendekati mereka secara signifikan.

    Arsenal juga menghadapi beban jadwal yang padat karena masih berpartisipasi di Liga Champions, sementara City telah tersingkir dari turnamen tersebut di babak 16 besar oleh Real Madrid.

    Arsenal lolos ke perempat final dan menang di leg pertama tandang melawan Sporting Lisbon dengan skor 1-0, sehingga memiliki keunggulan untuk mencapai semifinal.

    Di antara Liga Premier dan Liga Champions, Arsenal menjalani musim yang menuntut tingkat disiplin mental dan fisik tertinggi, karena mereka berada dalam situasi yang rumit.

    Tumpang tindihnya kedua kompetisi ini tidak hanya menguji kualitas tim asal London tersebut, tetapi juga mengungkap kemampuannya dalam mengelola tekanan.

    Mentalitas juara menjadi kunci keunggulan City

    Hal yang paling menonjol dari Manchester City adalah mentalitas juara; tim biru langit ini memasuki setiap musim dengan kesadaran penuh tentang bagaimana cara mengelola persaingan di Liga Primer Inggris.

    Manchester City juga menyadari bahwa gelar Premier League tidak hanya ditentukan oleh pertandingan-pertandingan besar, tetapi juga oleh pengumpulan poin dari pertandingan-pertandingan lainnya.

    Selain itu, City bukanlah tim yang bergantung pada periode performa gemilang yang singkat, melainkan pada konsistensi tinggi dalam penampilan. Bahkan ketika mengalami periode penurunan relatif, mereka segera kembali ke ritme normal tanpa kehilangan banyak poin.

    Di bawah asuhan Pep Guardiola, Manchester City telah meraih gelar Premier League sebanyak 6 kali dalam 8 musim terakhir, yang membuktikan "mental juara" di Stadion Etihad.

